嬰兒疾病｜一根頭髮即可令寶寶截肢 這些身體部位需加緊留意！

嬰幼兒時期是人的一生都最脆弱的時間，即使只是一件看似微不足道的小事，都有可能對嬰兒造成不可逆的傷害！英國就有一名10周大的嬰兒，因頭髮止血帶綜合症，險些就要截肢，幸好，他的母親及時發現，才避過一劫。



（圖片來源：Kennedy News & Media）

據外媒報道，來自英國威爾斯31歲的 Laura Powles 於某日發現，她的一縷頭髮纏住了她孩子的腳趾，阻礙了血液流動，差點讓她的孩子被截肢。

Laura表示，起初，雖然她有留意到女兒有些焦躁不安，然而，她以為只是一般的疲倦而導致，因此沒有放在心上。但有一天，她在為孩子更換尿片時，注意到孩子的一個腳趾出現異常發紅，她形容「就像煮熟的蝦一樣」。

（圖片來源：Kennedy News & Media）

Laura指，當時孩子的腳趾又腫又紅，她十分慌張，隨後便決定將孩子送往當地最近的醫院。

在嬰兒接受檢查後，醫生解釋，這名嬰兒患有頭髮止血帶綜合症，當一縷頭髮偶然地纏繞在嬰兒的肢體（最常見的部位是腳趾、手指或陰莖）上時，就會發生這種疾病。

醫生指，對成年人而言，這看起來並非什麼大事，但這種疾病會擾亂所述手指的血液循環。若情況持續沒有改善會導致組織死亡，最嚴重的情況下可能需要截肢受影響的部位。

起初，醫生為嬰兒將除毛膏塗在手指腫脹的裂縫處，並重複這個循環四次，但這個措施不但沒有起效，反而導致嬰兒的皮膚破裂並起水泡。之後醫生告訴驚恐的父母，嬰兒可能需要動手術。

Laura回憶起當時的情境，表示「這是一個可怕的經歷， 當除毛膏塗抹在她的皮膚上時，她差點要叫出來，但醫生表示這是取下止血帶的唯一方法。」

幸好，醫護人員最終成功用醫療用鑷子成功地取出了頭髮，使孩子免受截肢之難。而塗抹藥膏時引起的水泡結痂則在一周後才消失。

醫生指，嬰兒出現頭髮止血帶綜合症的情況「相當常見」，因為很多父母並沒有意識到要檢查它，Laura呼籲其他家長「每天」檢查孩子的腳趾。

（圖片來源：Kennedy News & Media）

４貼士降低截肢風險！

頭髮止血帶綜合症（Hair-Tourniquet Syndrome）是一種嚴重的醫療情況，其中一根頭髮或其他纖維材料纏繞在嬰兒或幼兒的身體部位，如手指、腳趾、生殖器等，並造成壓迫和循環障礙。

這種情況可能發生在嬰兒或幼兒在睡覺或活動時，無意中將頭髮或纖維材料綁結在身體部位上。隨著時間的推移，纏繞的頭髮或纖維材料可能會施加壓力，導致組織壞死、血液循環受阻，甚至威脅到組織的生存。

為了預防孩子患上頭髮止血帶綜合症，可以採取以下預防措施：

1. 監督嬰兒和幼兒：在嬰兒或幼兒處於活躍狀態時，保持監督和親密的觀察。避免讓他們接觸可能纏繞在身體部位的頭髮或其他纖維材料。



2. 注意頭髮的安全：將長頭髮的孩子的頭髮束起或綁在頭部，避免頭髮擺動到身體其他部位。



3. 穿着合適的衣物和專用寢具：選擇合適尺寸的衣物和專用寢具，以減少纖維材料纏繞的機會。



4. 定期檢查：定期檢查嬰兒和幼兒的身體，尤其是手指、腳趾和生殖器等容易受到纏繞的部位。如果發現纏繞情況，要立即解開。



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