血小板低下症｜手術前發現病人滿手瘀青 嚴重或致患者流血不止

血小板是一種幫助血液凝結的重要細胞，但如果血液中血小板的數量不足，輕則可能引起疲倦、容易瘀傷等症狀，嚴重更會導致體內出血，造成生命危險。早前，泰國一名醫生準備為病患進行拔牙手術時，機警的留意到病人手臂上多處瘀青伴有異常的出血點，揭露對方罹患了「血小板低下症」，最終放棄了執行手術。



（圖片來源：截圖自facebook）

據泰媒報道，事發當日，這名醫生正準備為一名病人拔牙，然而，醫生突然發現病人的雙手都有不尋常的出血點，傷口的周遭還有多處瘀青。醫生覺得情況異常，所以先為病人進行了血液檢驗，結果不出所料，發現病人患有「血小板低下症」（thrombocytopenia）。

什麼是血小板低下症？

血小板低下症（Thrombocytopenia）是一種血液疾病，指的是體內的血小板數量低於正常範圍。血小板是一種血液中的細胞碎片，主要負責在血管損傷時形成血塊，幫助止血和血凝塊形成，在正常的情況下，人體內血小板的數目應在 15 到 40 萬/UL，當血小板低於 10 萬/UL時，就屬於血小板低下。

血小板低下症可能導致出血傾向，例如容易出現瘀傷、鼻血、牙齦出血、皮下出血等，而嚴重的血小板低下可能導致嚴重的出血並對生命造成威脅。

醫生提醒「患有血小板低下症的人士仍然可以接受牙科治療，但事先需服藥增加血小板。」這名醫生指，在本次個案中，之所以能第一時間察覺到問題，是由於病人的症狀過於明顯，在果不顧後果，繼續為病人進行拔牙、洗牙等手術，若出現流血狀況，最嚴重可導致病人流血不止，危及到病患的生命安全。

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血小板低下症常６大常見成因

1. 酗酒：長期濫用酒精可能對骨髓造成傷害，影響血小板的正常生成和功能。



2. 特發性血小板缺乏紫斑症（Idiopathic Thrombocytopenic Purpura，ITP）：ITP是一種自體免疫性疾病，免疫系統誤認血小板為異物而攻擊和破壞它們，導致血小板數量減少。



3. 骨髓疾病：再生不良性貧血、白血病、淋巴瘤和骨髓增生異常症候群等骨髓疾病可能影響血小板的生成或造成其過度破壞，導致血小板低下。



4. 病毒感染：某些病毒感染，如HIV、腮腺炎和水痘，可能對骨髓造成直接損害或引起自體免疫反應，進而導致血小板低下。



5. 肝硬化：肝硬化可導致脾臟腫大，血液中的血小板可能在脾臟中滯留，使其數量減少，進而影響凝血功能。



6. 營養不良：營養缺乏，尤其是缺乏維生素B12、葉酸和鐵質，可能對骨髓功能造成不良影響，進而影響血小板的生成。



對於血小板低下症，治療方法取決於其根本原因。醫生會根據具體情況制定適當的治療計劃，可能包括藥物治療、輸血、免疫療法等。如果您或您認識的人有疑似血小板低下症的症狀，應尋求醫生的專業意見。

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