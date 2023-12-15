周海媚去世｜紅斑性狼瘡無法治癒？４類人士患症風險特別高！

資深藝人周海媚於本周二（12日）深夜證實病逝，享年57歲。外傳，周海媚生前曾「紅斑性狼瘡」困擾，最終不敵病魔病逝。到底什麼是紅斑性狼瘡？又有沒有方法治療？



（圖片來源：周海媚工作室發文）

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什麼是紅斑性狼瘡？

紅斑性狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus，SLE）是最常見的狼瘡類型。它是一種慢性的自體免疫性疾病，能影響多個器官和系統，其中包括皮膚、關節、腎臟、心臟、肺部、血液、神經系統等，被認為是免疫系統對自身身體組織產生異常反應的結果，導致過度炎症和組織損害。

▼紅斑性狼瘡患者可能會有以下症狀（按圖了解👇👇👇）

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紅斑性狼瘡的症狀和嚴重程度因個人而異，並且可能在不同的時間發作和消退。常見的症狀包括：

1. 疲勞：很難恢復活力，疲憊的程度會讓人覺得連平常過日子都很累，自覺無法勝任生活。



2. 高燒：發生原因不明的發燒。



3. 關節痛和關節腫脹/肌肉痛：常常出現關節疼痛、腫脹和僵硬，也可能伴隨肌肉痛。



4. 蝴蝶紅斑：面部出現一種紅色或紅色斑塊的皮疹，形狀類似蝴蝶翅膀，出現在鼻樑和兩頰上。



5. 光敏感：皮膚對陽光或其他光源變得敏感，可能引起紅斑、灼熱感或皮膚發疹。



6. 雷諾氏現象（Raynaud Phenomenon）：在寒冷或受壓力時，手指和腳趾會出現變色，變為藍紫色或蒼白色。



7. 呼吸問題：可能出現呼吸困難、胸痛或胸部壓迫感。



8. 胸痛：深呼吸時可能出現胸痛或不適。



9. 口腔潰瘍：口腔或鼻腔內出現潰瘍或破皮。



10. 頭痛：可能出現頭痛，可能是輕微的頭痛或劇烈的偏頭痛。



11. 原因不明的掉髮：可能是頭皮某區域的頭髮流失,或頭髮整體變薄、量變少



哪些人容易得到紅斑性狼瘡？（按圖👇👇👇）

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任何年齡、種族和性別的人都有可能患上紅斑性狼瘡，但有些群體比其他群體更容易患上這種疾病。以下是一些相關的群體風險因素：

1. 女性：紅斑性狼瘡在女性中更常見，尤其是在生育年齡的女性。根據統計，女性患上紅斑性狼瘡的機率比男性高約9倍，現時認為荷爾蒙可能在疾病發展中發揮一定的作用。



2. 年輕人：紅斑性狼瘡通常在15歲至45歲之間首次發病。



3. 特定族裔：某些族裔的人患上紅斑性狼瘡的風險更高。非洲裔美國人、亞洲裔美國人、拉丁美洲裔和美洲原住民等族裔群體中的人患上紅斑性狼瘡的機率較高。



4. 家族史：如果您的家族中有人患有自體免疫疾病，包括紅斑性狼瘡，那麼您患上紅斑性狼瘡的風險可能會增加。這表明遺傳因素在疾病的發展中可能起一定的作用。



紅斑性狼瘡能否痊癒？

紅斑性狼瘡的具體原因尚不完全清楚，可能涉及遺傳、環境和激素等因素的相互作用。目前仍沒有能根治紅斑性狼瘡的方法，但患者可以通過藥物治療和管理症狀來控制疾病。

治療方法根據病情的嚴重程度和受影響的器官而有所不同，可能包括非類固醇抗炎藥物、免疫抑制劑、類固醇和其他藥物。定期隨訪和良好的自我管理也是重要的管理方法。

如果您懷疑自己或您認識的人可能患有紅斑性狼瘡，請尋求醫生的專業診斷和建議。只有醫生能夠確定診斷並提供適當的治療計劃。