健康飲食｜研究發現：遲過「這」時間食晚餐會增加中風機率近３成

都市人生活節奏急速、工作繁忙，經常食無定時，原因會因此而受損的可能不只消化系統。近日，法國的一份研究指出，若進食晚餐的時間遲過９點，患上中風或暫時性腦缺血的機率竟增加28％！



據外媒報道，這項研究共有超過10萬人參與，研究小組對他們進行了長達７年多的追蹤，以紀錄他們在平日和周末的用餐時間，而其中，「會在八點前進食晚餐的人」和「在九點後才會進食晚餐的人」分別各佔三分之一。

在整個研究過程中，大約出現 2,000 宗 參與者患有心血管疾病的病例。當研究人員觀察那些患有心血管疾病的人的晚餐時間時，竟發現與晚上 8 點前吃晚餐的人相比，晚上 9 點之後吃晚餐的人患中風或短暫性中風或「小中風」（稱為缺血性發作）的可能性要高出 28%。

研究人員指出，用餐時血壓會升高血糖和血壓，但晚上血壓通常較低，隨著時間的推移，可能會損害血管，並增加血栓形成的風險，從而導致中風和心臟病發作。

這項研究的資深作者、巴黎北索邦大學 Bernard Srour 博士表示：「現代人身處一個 24小時無休止的社會中，人們感覺自己的時間永遠不夠用，許多人經常很晚才吃晚餐。但是，因為認為自己太忙而無法早點吃飯的人，可能會增加出現健康問題的風險，儘管這種情況在女性中更為常見，我們仍需要更多的研究來證實這些發現。」

理想的晚餐時間要留意３點

理想的晚餐時間可以因個人的作息時間和生活習慣而有所不同。然而，仍有一些共通的指引：

1. 晚餐時間應該在日間活動的結束和就寢時間之間，通常在晚上6點至8點之間。這個時間段可以給予足夠的時間進食晚餐、進行消化和活動。



2. 避免在睡前過於接近就寢時間進食晚餐。進食過多或過於油膩的晚餐可能會增加消化負擔，導致不適或影響睡眠品質。建議在晚餐後還留有至少2至3個小時的時間進行輕度活動或休息，以便食物得以消化。



3. 如果您需要晚間活動或工作，可以根據自己的時間表和需求，稍微調整晚餐時間。確保在進食之前有充足的時間進行消化，或者在活動後再進食晚餐。



最重要的是找到適合自己的晚餐時間。每個人的生活節奏和個人需求可能有所不同，因此建議根據自己的身體需求和日常生活安排來安排晚餐時間。

何謂均衡飲食？

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根據英國國民保健署（NHS）的建議，均衡飲食應包括以下要素：

1. 水果和蔬菜：每天應攝取至少5種不同顏色的水果和蔬菜，以確保攝取足夠的維生素、礦物質和纖維。包括新鮮、冷凍、罐裝或乾燥的選揀。



2. 澱粉類食物：每餐都應包含澱粉類食物，如米、麵包、土豆或穀物。建議選擇全穀類食物，因為它們富含營養素和纖維。



3. 蛋白質：每天應攝取適量的蛋白質，來自肉類、魚類、豆類、蛋類、堅果、種子或乳製品。選擇低脂肪的蛋白質來源，並多樣化來源以獲得不同的營養素。



4. 乳製品或替代品：攝取足夠的鈣質是保持骨骼健康的關鍵。可以選擇低脂乳製品、乳製品替代品（如豆奶或豆腐）或含鈣食品（如魚、堅果）。



5. 少量脂肪和糖：脂肪和糖是飲食中的一部份，但應該限制攝取量。選擇健康的脂肪來源，如橄欖油、堅果和魚油。盡量減少食品中添加的糖分，例如糖果、甜點和飲料。



6. 控制食用鹽：過量攝取鹽分與高血壓相關。嘗試減少食品中的鹽分，使用香草和香料調味食物，而不是過度依賴鹽。



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