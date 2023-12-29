腸胃健康｜每逢年尾聚餐多 一不小心就食滯？這７點輕鬆改善消化

一年又到頭了，聖誕節緊接著就是年底聚會，每年年尾都少不免要多吃幾餐大餐，一不小心吃多了結果胃脹又消化不良，到底有何方法可以改善消化？



18至45歲人士食滯的常見情況？（按圖👇👇👇）

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7個貼士助你輕鬆改善消化

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每個人偶爾都會經歷消化系統症狀，如胃部不適、脹氣、胃灼熱、噁心、便秘或腹瀉。然而，當這些症狀頻繁出現時，可能會對你的日常生活造成困擾。想改善消化，可以參考以下方法：

1. 盡量挑選天然食物進食



選擇天然食物可以有助於減少對加工食品和人工添加物的攝取。加工食品通常含有高量的脂肪、鹽分和糖，這些成份可能對消化系統造成負擔。相比之下，天然食物如新鮮水果、蔬菜、全穀物和健康蛋白質來源（如家禽、魚類、豆類）含有更多的營養素，有助於正常的消化和腸道功能。

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2. 攝取充足的纖維



眾所周知，纖維有益於良好的消化。纖維是植物性食物中的一種碳水化合物，它對消化系統非常重要。攝取足夠的纖維可以促進腸道蠕動，增加糞便體積，預防便秘並促進腸道健康。可溶性纖維可以在消化過程中吸收水分，使糞便軟化並增加體積；而不溶性纖維則增加了糞便在腸道中的移動速度。攝取豐富的纖維食物，如全穀物、豆類、堅果和種子、水果和蔬菜，有助於維持消化系統的正常運作，高纖維飲食更可降低消化系統疾病的風險，包括便秘、發炎性腸道疾病和大腸癌。

3. 保持水分



保持身體充足的水分攝取對於良好的消化非常重要。水有助於軟化糞便，預防便秘，並促進順暢的腸道運動。此外，水還可以幫助消化食物，使其更容易被吸收。每天喝足夠的水，或攝取其他無糖飲品、天然果汁和高水分含量的食物（如西瓜和青瓜），有助於維持消化系統的正常功能。

4. 正念飲食



正念飲食是一種意識到自己飲食行為的習慣。它鼓勵你慢慢進食，細嚼慢咽，並專注於食物的味道、質地和口感。正念飲食可以幫助你更好地感知食物，提醒你的身體飽足感，並促進消化過程。這種方式還可以幫助你更好地控制飲食量，避免過食或暴食。

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5. 管理你的壓力



壓力對消化系統有負面影響。長期或過度的壓力可能導致消化系統問題，如消化不良、胃灼熱、腸道痙攣等。因此，學習有效的壓力管理技巧，如深呼吸、冥想、運動、放鬆練習等，有助於減輕壓力，促進消化系統的正常運作。

6. 定期運動



定期運動對於促進消化系統的健康非常重要。運動可以增加腸道的蠕動和血液循環，促進食物的消化和吸收。此外，適度的運動還可以減輕壓力、維持健康體重，進一步改善消化功能。選擇適合自己的運動形式，如散步、跑步、游泳、瑜伽等，每週進行3-5次，每次持續30分鐘以上，有助於維持消化系統的良好功能。

7. 攝取加入支持腸道的營養素



一些特定的營養素對於腸道健康非常重要。例如，益生菌是有益的腸道細菌，可以幫助平衡腸道菌群，提高消化和免疫功能。你可以攝取富含益生菌的食物，如乳酪、發酵食品（如酸菜、酸奶、納豆）或益生菌補充劑。此外，一些營養素如鈣、鎂和維生素D也對於腸道健康至關重要。優質的飲食和必要的營養補充可以提供這些重要的營養素，支持腸道的正常功能。

▼3款消滯茶飲（按圖看清👇👇👇）：

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