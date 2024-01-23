最佳主持麥美恩周奕瑋 練口才更練「眼技」 主持界護眼法寶大公開

麥美恩Mayanne近年人氣急升，口才了得、應變力高的她更於《萬千星輝頒獎典禮2023》獲得「最佳女主持」獎項，實力備受肯定！為了成為一名金牌司儀，背後花了不少功夫。除了鍛鍊口才與急才，「眼技」亦為關鍵。即看她與奪得「最佳男主持」的周奕瑋拆解何謂「眼神殺」，練成精靈「主持眼」全靠一法寶！



主持靠口才，更要靠對眼！

不少人認為口才是一名主持展現自信魅力的武器，但其實「眼技」的配合亦相當重要。最佳男、女主持周奕瑋與麥美恩均表示，面對鏡頭，主持都需要靠雙眼交戲，眼神講求淡定自然自信，而迅速適應閃光燈更是主持的必備技能之一。強光容易刺激雙眼，主持既要避免過度眨眼，又要保持銳利眼神，一眼關七，隨時因應突發情況作出相應調整，認真不容易。即使意志力夠強，雙眼偶然亦會出現狀態不佳的時候，導致眼乾、紅筋與痕癢、黑眼圈等問題，影響表現，就連最佳男、女主持亦大感頭痛。

乾眼、黃斑等眼退化問題困擾都市人，主持界護眼美目法寶不藏私大公開

原來麥美恩曾是乾眼症高危一族，深受疲勞、眼乾、視力模糊等問題困擾，加上她本身近視達三百多度，因工作關係不方便戴眼鏡，平均每天至少配戴8小時隱形眼鏡，而且經常機不離手，藍光傷害下令乾眼問題更嚴重。同樣曾接受激光矯視的周奕瑋亦曾出現眼乾、易攰的問題，加上家人都有飛蚊、黃斑困擾，所以他一直都非常注重保養雙眼。另一星級主持吳幸美亦有近六百度近視和散光，需滴眼藥水紓緩因長期配戴隱形眼鏡造成的眼乾問題。

眼睛問題困擾都市人，要令雙眼保持最佳狀態，面對再多鏡頭仍然Sharp醒，他們不約而同地分享風靡主持界的護眼法寶——WholeLove MED®特效補眼美目素。

最佳女主持麥美恩曾受乾眼問題困擾。

麥美恩在幕前表現「精靈過人」，除了轉數快之外，練成必殺「眼技」當然少不了一直食WholeLove MED特效補眼美目素，補充14種營養，幫雙眼打好底。Mayanne分享食完一個月，佩戴隱形眼鏡時雙眼更感水潤，即使面對閃光燈雙眼都不容易疲勞。她亦有分享有老花困擾的媽媽食完一段時間大讚視力更清晰，特別看報紙的時候不用瞇著眼睛。

最佳男主持周奕瑋指矯視後保護更重要，控制眼壓避免回退是關鍵。補眼美目素成分含豐富葉黃素與玉米黃素、花青素，可以幫助眼睛抵抗自由基損害眼部細胞，對抗藍光，幫助降低眼壓過高的風險，同時改善眼乾問題。

星級資深主持吳幸美分享服用特效補眼美目素一個月後，明顯改善眼睛乾澀、敏感、紅筋問題，望遠近的靈敏度提升，更有效改善飛蚊。

註冊視光師推薦14大護眼美目成分，全面抗眼退化

香港註冊視光師吳永安指，隨著年齡增長，眼睛的組織會逐漸退化。不良用眼習慣會加速眼睛衰老，眼球表面及眼周肌膚狀態，能反映雙眼健康狀況，如出現眼矇、乾澀、眼紋、黑眼圈等，都是用眼過度的警號。

註冊視光師吳永安推薦WholeLove MED特效補眼美目素成分及配方

日本GMP大藥廠製造的WholeLove MED®特效補眼美目素配方專為亞洲人而設，嚴選14種護眼美目成分，當中含兩大專利成分（專利金盞花、專利葡萄籽），全方位對抗8大眼科問題，內外補眼美目。

主要的護眼美目成分及功效 （按圖看清👇🏻👇🏻👇🏻）

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黃金比例配製「葉黃素」及「玉米黃素」，優選遊離型，更易被人體吸收

特效補眼美目素配方加入專利金盞花成分，遵照美國大型研究以5：1最佳黃金比例配製「遊離型葉黃素」及「遊離型玉米黃素」，足夠權威科研機構所建議的每日攝取分量，有效針對藍光對眼睛的傷害，保護晶體、視網膜及黃斑區。

而葉黃素可以分為酯化型(Ester Form)和游離型(Free Form)兩種。酯化型葉黃素分子較大，需要轉化後才能被人體利用，所以吸收率較低；而游離型葉黃素分子較小，可直接被人體吸收。根據2010年美國營養學期刊指出，游離型葉黃素的吸收率比酯化型葉黃素高23%*。

註冊視光師吳永安建議應該每天以適當劑量食用葉黃素，因為黃斑部的葉黃素濃度增加緩慢，至少維持3-6個月以上才能達到最佳的防護效果。

市場獨有成分：大熱逆齡成分NMN+美目提亮效果

WholeLove MED®特效補眼美目素並非單一的護眼產品，更照顧眼周肌膚與細胞，當中蘊含的NMN逆齡因子可高效修補眼部細胞，延緩退化。另一專利眼科成分專利葡萄籽萃取則有助保護晶體、減少自由基對眼睛造成的傷害，更可防止肌膚老化及抑制黑色素沉澱，改善皺紋。而Gracera科研美目成分，則由3大保濕修復成分（黑醋栗萃取、神經醯胺及透明質酸）組成，幫助促進眼周血液循環、減淡黑眼圈、眼紋，達至鎖水保濕、修復受損肌膚功效。

特效補眼美目素針對保護晶體黃斑，延緩視力退化、減少乾痕眼矇、抗藍光傷害及疲勞、強化眼睫狀肌、減淡眼紋黑眼圈、以及改善近視飛蚊老花等8大眼科問題，配方適合素食人士。

護眼從小開始，6歲以上就食得！

【WholeLove MED®特效補眼美目素】

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*產品效果因人而異，如有任何疑問，請向相關人員查詢。

（資料及相片由客戶提供）