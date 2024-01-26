更年期｜游冷水泳可緩解更年期和月經症狀？７類人士未必適合！

在寒冷的冬天裡，不少長者都會特地到沙灘游泳，希望藉此強身健體，但游冬泳真的健康效用嗎？近日，一項研究就證實了，在冷水中游泳可以顯著減輕更年期症狀，例如情緒波動和潮熱。



研究人員表示，花時間浸泡在冷水中似乎會給更年期女性帶來一系列身心健康益處，有些人將其比作「治癒」，研究結果已發表在醫學期刊《Post Reproductive Health》。

這項由倫敦大學學院學者領導的研究調查了 1,114 名年齡在 16 歲至 80 歲之間、平均年齡為 49 歲、經常在冷水中游泳的女性的反應。在眾多的參與者裡，當時共有 785 名女性正在經歷更年期。其中，一半的人表示冷水游泳顯著減輕了他們的焦慮，而大多數人表示冷水游泳也有助於緩解情緒波動（35%）、情緒低落（31%）和潮熱（30%），更有超過6成（63%）人表示，他們游泳是專門為了緩解更年期症狀。

一位參與這項研究的 54 歲女性表示，「冷水游泳對我的更年期症狀產生了深遠的影響。在大自然中鍛煉，無論是單獨鍛煉還是與其他女性一起鍛煉，都具有治癒作用。」

該研究的資深作者、倫敦大學學院的 Joyce Harper 教授表示，研究已經證實冷水可以減輕戶外游泳者的壓力，而冰浴則可以促進運動員的肌肉修復。

研究人員表示，研究中的證據顯示「女性可以利用這項活動來緩解身體症狀，例如潮熱、疼痛」。由於游冷水泳的效果如此顯著，研究人員建議將其作為「改善更年期問題的女性替代解決方案，並鼓勵更多女性參與體育運動。」

研究指出，女性游泳的時間越長、水越冷，她們獲得的好處就越大。在 1,114 名參與者中，711 名女性也有月經症狀。其中，38% 的人表示在開始冷水泳後，自己能夠更好地控制情緒波動。

研究發現，患有更年期或月經症狀的經常冷水游泳的人會從中感受到「正面的整體影響」。他們確定了五個主要好處：水可以平靜和振奮情緒；獲得了陪伴和社交；冷水泳改善了她們的經期體驗；減少潮熱的影響；並給予「整體健康改善」。

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游冷水泳對身體有何好處？

除了緩解更年期和月經症狀外，游冷水泳對身體亦有其他好處：

1. 增強免疫系統：冷水泳可以刺激免疫系統，促進白血球的產生和循環，提高身體的抵抗力。



2. 改善循環系統：暴露於冷水中會使血管收縮，促進血液循環。 這有助於改善循環系統的功能，並提高心血管健康。



3. 提升心理健康：冷水泳可能釋放內啡肽等身體內的化學物質，產生快感和提高情緒。 同時，挑戰和克服寒冷的感覺也能增強自信心和意志力。



4. 促進肌肉恢復：冷水可以減輕肌肉疼痛和炎症，促進肌肉的恢復和復原。



5. 提高新陳代謝：身體在寒冷環境中努力保持溫暖，會消耗更多的能量，可能促進新陳代謝的提升。



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７類人士不適合游冷水泳

雖然游冷水泳有多方面的好處，但亦並非所有人都適合。如果你是以下情況之一，在進行冷水泳前就需要考慮一下身體狀況：

1. 心血管疾病患者



冷水泳可能導致血壓升高和心率增加，對於已經有心臟病、高血壓、心律不整等心血管問題的人來說，這可能會增加心血管事件的風險。 寒冷環境下的身體負荷可能對心臟造成額外的壓力。

2. 呼吸系統疾病患者



冷水刺激可能導致呼吸困難，尤其是患有氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）等呼吸系統疾病的人。 寒冷的空氣和水可能會刺激氣道，引起症狀加重或呼吸困難。

3. 低體溫問題或體溫調節障礙患者



某些人可能有體溫調節問題，如老年人、兒童、甲狀腺問題患者等，他們對寒冷的適應能力較差。 長時間暴露在冷水中可能導致體溫過低，引發低體溫症狀，如體寒、顫抖、疲倦等，對這些族群特別危險。

4. 皮膚敏感或患有皮膚病者



冷水和濕潤的環境可能對皮膚產生刺激，加重皮膚敏感或患有濕疹等皮膚問題的人的症狀。 此外，冷水可能導致皮膚乾燥和發紅。

5. 孕婦



孕婦的體溫調節能力可能受到影響，遊冷水泳可能導致體溫過低，對胎兒和孕婦本身的健康造成風險。 此外，孕婦在寒冷水中可能更容易滑倒或摔跤，增加受傷的風險。

6. 年齡較小的兒童



兒童的體溫調節能力較差，對寒冷的適應力較弱。 他們更容易受到低體溫的影響，增加生病的風險。

7. 年齡較大的老年人



老年人的體溫調節能力可能下降，對寒冷的適應能力較弱。 長時間暴露在冷水中可能導致體溫過低，增加低體溫症狀的發生。

如果您屬於以上任何一類人群，或有其他健康問題，建議在進行冷水泳之前諮詢醫生的意見，以確保您的安全和健康。

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