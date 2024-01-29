捱夜、壓力、污染 好易「中毒」？角鯊烯 青春的秘密 排毒保健康

容易疲倦、無記性、失眠，以為是都市人的常見問題？有機會是肝臟過勞，毒素過多的警號！港人壓力大，加上不良作息及生活習慣，各種食物、環境污染，令身體積聚毒素，本港著名大學高錦明教授指出，毒素過多會加重肝臟及腸胃負擔，尤其是化學物質、農藥等毒素，直接傷害肝臟，影響排毒功能，嚴重更可引致頑疾。



肝臟是身體的「解毒工廠」，想百毒不侵，必需從根源提高肝臟的排毒能力，預防因毒素積聚而誘發的健康問題，保持身體健康和活力！

肝臟是身體的「解毒工廠」，想百毒不侵，必需從根源提高肝臟的排毒能力。

角鯊烯 不用藥物 可全方位助您排毒

角鯊烯有如天然食物，無副作用，有別於一般排毒產品，不需要用藥物，也能幫助身體從多種渠道，全方位排走體內毒素廢物，甚至能溶解體內有毒物，有助改善便秘，暢通腸道，阻止腸道吸收致頑疾物質，並中和好肉人士血液的酸性問題，減低患頑疾的風險。本港著名大學高錦明教授表示，有科研報告證實，口服角鯊烯的份量愈多，積聚在體內的有毒物質愈少，是非藥物的排毒高手。所以，應留意建議的服食份量，補足角鯊烯，以達最佳保健效果。

眾多科研報告實證，角鯊烯（Squalene）有效全方位護肝排毒。

大家都知道熬夜傷肝，對於生活忙碌欠缺休息的都市人而言，尤其需要保養肝臟。眾多科研報告實證，角鯊烯（Squalene）有效全方位護肝排毒，為肝臟細胞補足氧氣，令肝臟血液循環更暢順，從而增強肝臟功能，提升排毒能力，避免體內積聚毒素，從根本改善健康。

常服角鯊烯 健康の本 青春の秘密

角鯊烯亦是皮膚脂質主要成分，能將氧分送達皮膚細胞，令肌膚回復淨白彈性，有助抗老減齡，體內角鯊烯含量越多，人便越青春、健康，少女特別年輕、美麗，正因體內角鯊烯充足，配合排清體內毒素，氣色自然好，由內到外煥發年輕光采！

角鯊烯是皮膚脂質主要成分，令肌膚淨白彈性，重拾青春。

此外，角鯊烯更是具有百年歷史的重要免疫營養，有效補足體內細胞氧氣，令細胞更健康活躍，改善免疫力，增強身體對抗各種病毒的能力，所以過去亦一直被加入流感、新冠疫苗，以增強疫苗效能。踏入冬季感染高峰期，尤其需要強健免疫力，強化體質，嚴防流感、新冠病毒夾擊。

角鯊烯有助增強身體對抗各種病毒的能力，所以過去亦一直被加入流感、新冠疫苗，以增強疫苗效能。

避食海產？必加食微量元素 人體必備

要強健免疫力，日常攝取均衡營養亦是關鍵之一。然而有人因污染恐慌而避食特定食物，例如放棄進食海產，令身體缺乏必要之微量元素，而營養失衡；因此應服食蘊含豐富微量元素、牛磺酸、醣原等必需營養的蠔肉精華，提取蠔肉之營養精華，並去除蠔肉的污染隱憂，組成效能比鮮蠔高出數十倍的配方，有效增強各器官功能，增強體質，同時舒緩壓力，穩定情緒，是都市人促進身心健康必備的優質營養補充品！

要強健免疫力，日常攝取均衡營養亦是關鍵之一。

要護肝排毒，建議大家選擇以高科技提煉、符合國際安全標準、信譽良好的天然優質健康食品。

必揀高科技提煉 國際認可無污染 無雜質 一級營養

要護肝排毒，真正有效保持年輕健康，服食優質營養補充品是理想的方案，方便、安全、高效，建議大家選擇以高科技提煉、符合國際安全標準、信譽良好的天然優質健康食品。最好採用比製藥更嚴謹的程序與先進生物科技提煉，並通過多重檢測，獲國際化驗報告證明無污染、無雜質、無輻射，才稱得上是純正、濃度高、分子細的一級功能性營養補充品，讓人體能夠無負擔地迅速吸收和利用，發揮針對性功效，提升身體自癒力，輕鬆解決都市人營養不足的煩惱，讓大家重拾健康。

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。