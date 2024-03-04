癌症年輕化　CTC檢測癌症風險水平增存活率　把握改善黃金時機

癌症作為主要的死亡主因，每年奪去不少人的性命，更有年輕化趨勢，香港防癌會的數據表明，香港20至44歲癌症患者近年增多。年輕人壓力大、食無定時，各種不良生活習慣影響健康而不自知，事實上，癌症並非無法防備，世衛表示，當中約50%的癌症是可以透過健康生活避免的，及早發現癌症風險水平可增加存活率及把握改善黃金時機。香港城市大學技術科研團隊研發轉化的CanTell CTC檢測可全面、精準監察身體的癌症風險，反映即時身體狀況，以盡早預防患上潛在的癌症。



甚麼是CTC？ 檢測CTC的重要性

CTC學術名稱為循環腫瘤細胞(Circulating tumor cell)，在腫瘤形成或發展途中，從原發灶或轉移灶脫落，是液體活檢的重要目標檢測物之一。癌症之所以會轉移，這是因為腫瘤細胞可以藉著血液在體內流動循環，即為CTC，到達其他器官後，從而發展或形成新腫瘤，惡性循環下不斷轉移更多腫瘤細胞及增生更多新腫瘤。由此可見，檢測CTC十分重要，CTC數量越高，患癌或癌症轉移的風險就越高。根據國際臨床研究發現，CTC適用於健康人士的早期篩查及患癌人士的療效監測。若在健康人士身上發現CTC 數量較平常高，代表身體免疫能力較差，清除突變細胞能力較慢，所以患癌風險較一般人士高; 而患癌人士可以密切定期檢測CTC，建立動態變化趨勢，反映身體的腫瘤發展風險及提供更多臨床資訊協助醫生進行療效評估，例如CTC數量持續上升代表預後較差，患者存活率亦隨之下降。因此，我們應針對不同情況及早和定期監測CTC，增加存活率及把握改善黃金時機。

CTC學術名稱為循環腫瘤細胞(Circulating tumor cell)，在腫瘤形成或發展途中，從原發灶或轉移灶脫落，是液體活檢的重要目標檢測物之一。

CanTell CTC檢測有甚麼優勢？ 城大20多年技術成果更精準全面

CanTell CTC檢測技術由香港城市大學科研團隊研發，從人體抽取4毫升血液樣本，即可高效精準分離和鑑定血液中的CTC。從以億計算的血液細胞中提取1-100個完整的CTC，其技術門楹極高，晶准醫學Cellomics香港城市大學生命科學學院科研團隊通過二十多年的技術研發，排解了CTC檢測所遇到的技術難題，在CTC判定的特異性和靈敏度上取得一個良好的平衡，成功將技術帶至臨床應用，全方位偵測早期高達35種癌症全面總風險。

市面上有多種CTC檢測，不同的檢測CTC技術有著不同優缺點及差別，包括偵測靈敏度、區分活死細胞、系統參數多寡、細胞分析、覆蓋癌症種類等。CanTell CTC利用慣性聚焦微流控芯片專利技術，以達至僅用少量血液樣本就能高效率檢測。此項檢測技術及平台已穫得國家藥監局NMPA認證及歐盟CE IVD認證，多間三甲醫院及醫療機構使用，可作為輔肋診斷的有效工具，配合常規體檢項目進行，結果出爐後，更有專業醫護團隊跟進及醫生講解報告，進而制定全面措施，以及個人化嚴密健康管理計劃，一站式了解身體狀況和監察改善。

CanTell CTC與身體檢查的分別？ 體檢有盲點

有人認為自己本身有定期做身體檢查，就不需要進行CTC檢測，然而，這個想法並不正確。身體檢查只能找出已經形成的腫瘤，未能防患於未然，此外，身體檢查其實有著多處盲點，例如X光不能發現部分隱藏盲點位置的腫瘤，未必能找出所有的腫瘤，加上體檢項目、套餐眾多，大眾未必能覆蓋所有特定癌症檢測，針對癌症進行預防。相反，CanTell CTC能在腫瘤轉移身體器官多處前，最早發現腫瘤風險，並提供合作醫療中心的跟進服務，將高風險人士轉介至其他團隊進行個人化健康管理計劃，及早預防潛在癌症發生，增加存活率。

身體檢查只能找出已經形成的腫瘤，亦有著多處盲點，未能防患於未然。（圖片：Shtterstock）

誰適合進行CanTell CTC？ 年輕人也需監察！

CanTell CTC檢測適合所有人進行的，尤其是長者、有癌症家族病史者、不良習慣者等，患癌風險更大，另外，癌症初期多為沒有病徵，以早期肺癌為例，初期並無病徵，在2019年新症中，約57%初次確診時已是第四期。年輕人飲食不定時、工作壓力大、捱夜，或會有癌症風險而不自知，要了解自己的身體健康狀況，建議定期進行CanTell CTC檢測，確保健康狀況良好，盡早找到患癌跡象並加以預防。

健康不是必然，即使注意飲食、定期做運動的健康人士也不保證不被癌症盯上，CanTell CTC檢測適合所有著重自己健康的人防患於未然，風險會隨著個人年齡、習慣而改變，定期進行能長遠監測最新的個人健康狀況，欲了解更多詳情，可瀏覽以下網址：

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現時CanTell 提供免費個人化身體檢查評估分析，及正進行限時檢測優惠，快啲同佢地聯絡啦。