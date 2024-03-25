莊柏醫療新店開張　增設新冠疫苗接種站　手機程式登場與時並進

莊柏醫療自2014年成立起，一直致力提供專業、全面的醫療及健康服務予大眾，作為綜合醫療服務的領先私人醫療中心營運商之一，莊柏醫療分店網絡遍佈港九新界，所屬之騰龍集團服務涵蓋西醫、中醫、牙科、腸胃鏡中心及專業醫療診斷，除了醫療服務，亦覆蓋體檢、健髮、朔身，一站式服務追蹤每位市民的健康狀況。近年更積極開設不同地址的分店便利大眾，其中一些分店，如荃新天地分店更增設「私家診所新冠疫苗接種站」，為廣大市民提供新冠及流感疫苗接種服務，守護大眾健康。



莊柏醫療新店開張 強化醫療網絡全面照顧市民健康

莊柏醫療提倡「病前預防，病後調理」，莊柏醫療為香港提供綜合醫療服務的領先私人醫療中心營運商之一，務求令市民大眾能受惠於一站式醫療綜合管理服務。近年開設多間分店，而荃新天地分店及天水圍分店分別於2023年和2022年正式開業投入服務，而荃灣綠楊分店亦於2023年尾完成翻新，以全新面貌投入服務，莊柏醫療能夠在港九新界14間診所提供最短距離及全面照顧每位市民的健康。

全港擁有4間私家診所新冠疫苗接種站 保障市民健康

除了優質的治療服務，莊柏醫療亦注重預防疾病，配合衛生署冠狀病毒病疫苗接種計劃，全港成立4間的「私家診所新冠疫苗接種站」，包括上水分店、佐敦分店、旺角分店、荃新天地分店，為廣大市民提供新冠疫苗接種服務，包括滅活疫苗(科興)、信使核糖核酸疫苗(復必泰二價)及最新XBB疫苗。其中第二階段的XBB新冠疫苗於1月18日正式展開， 合資格的優先群組人士可於指定的莊柏醫療診所接種，費用全免。

關愛社區 各區關愛隊合作健康檢查日/疫苗接種日

莊柏醫療注重社區市民的健康，經常與各區關愛隊合作為市民供測血糖、量血壓的服務，提供定期健康檢查，並積極向社區推廣健康知識，提升長者對健康的關注及護理知識。此外，還會與社區組織合辦疫苗接種日，外展隊到達各區，為社區市民接種流感疫苗，守護大眾健康。

企業責任 : 善心單車籌款

莊柏醫療為善不甘後人，做善事一定身體力行，全公司上下齊心支持今年3月17日的博愛單車百萬行，成立單車隊參加支持籌款活動，為博愛醫院籌募善款興建屯門藍地長者護理及護養安老院舍，鼓勵市民多做運動，預防疾病。

手機應用程式全新登場 騰龍集團旗下服務一覧賺取積分優惠

騰龍中西醫ESHOP手機應用程式全新登場，騰龍集團旗下的服務，包括莊柏醫療、柏宏醫務中心、怡健堂中醫、A1醫療診斷中心、雅蘭高清腸胃內視鏡中心、柏悅莊健髮及皮膚醫學中心的多項療程及服務均可24/7網上購買，不但可閱覧多項服務、套餐優惠，更可即時賺取積分及查閱交易紀錄，購物上如有問題，可直接聯絡騰龍網上商店客服，安心又放心。

騰龍中西醫服務全面，集團旗下提供各項專科醫療、預防性體檢、疫苗注射、身體調理、育髮療程，廣泛對應不同需要。

怡健堂中醫

怡健堂中醫稟承著天人合一的信念及中西薈萃的精神，以傳統的中醫藥配合現代的醫療設備，服務範圍涵蓋針灸、小兒推拿、磁叉、拔罐、中醫減肥等，亦會提供自家品牌的高品質素保健產品，提供切合大眾的養生之道。

澳文牙科醫務所

澳文牙科醫務所於香港有7間牙科診所，由豐富臨床經驗的香港醫生診治，為本港市民提供專業、可靠的牙科服務，包括一般牙科服務、修復齒科、牙齒美學、牙齒矯正等服務。

A1醫療診斷中心

A1 醫療診斷中心是由資深放射科專家主理，以其領導的專業團隊，配合世界最先進及高端的核醫學掃描儀器和醫療設備，為市民提供各種醫療診斷服務，包括正電子斷層掃描 (PET-CT)、電腦斷層掃描 (CT Scan)、骨質密度掃描 (DEXA) 、超聲波檢查 (ULTRASOUND) 、X光(X-ray)、肝纖維化掃描 (FibroScan) ，精準分析出身體現況。中心位於九龍核心地段，交通便利，鄰近佐敦港鐵站上蓋，提供一個寬敞優雅、安全舒適的環境進行檢查。除此之外，響應醫院管理局的「放射診斷造影服務」公私營機構合作計劃，為所有經醫管局轉介的指定項目提供服務優惠，有效舒緩公營醫療壓力，縮短等候時間。

A1 醫療診斷中心使用世界最先進及高端的核醫學掃描儀器和醫療設備。

雅蘭高清腸胃內視鏡中心

雅蘭高清於2016年成立，之後在2023年於旺角TOP商場開設旺角高清內視鏡中心，旺角區總共有兩間內視鏡中心，採用嶄新型號EVIS X1 配合AI 人工智能，以更精確清晰的影像和操作，幫助醫生識別及找出隱藏瘜肉；內視鏡醫生全部具有專科專業資格，執行一系列安全的程序，確保病人安全。

雅蘭高清採用嶄新型號儀器，配合AI 人工智能。

柏悅莊健髮及皮膚醫學中心

柏悅莊健髮及皮膚醫學中心位於銅鑼灣東角中心，地鐵1分鐘即可到達，非常便利，中心的收費透明度高，市民可預先知道預算，不怕額外隱藏收費。中心以專業醫療團隊全方位360度照護市民身體所需，服務包括皮膚專科、疤痕治療、醫學美容、美肌塑形、健髮育髮等，全面支持每位客戶的展現自然美態。

莊柏醫療

網址：https://www.jpmedic.com/zh-hant/

電話：9011 8042