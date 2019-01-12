法國不滿東京政府拘捕戈恩　報復式控告日本奧組委主席貪污嗎

正當2020年東京奧運準備工作如火如荼之際，日本奧委會主席竹田恒和突然被爆涉嫌行賄，正遭法國當調查及起訴。事件讓人不禁想起日產汽車前主席，兼法國雷諾汽車董事長戈恩（Carlos Ghosn）被日本拘捕。日本網上及輿論均浮出聲音：「這是法國報復嗎？」

日本奧組委主席竹田恒和被控涉嫌行賄，在2013年買票以獲得東京2020年奧運主辦權。（視覺中國）

翻查資料，其實竹田恒和懷疑行賄的指控早在2016年5月已有英國媒體報道，但之後因沒有特別後續，事件很快沈寂下去。而根據法國媒體報道，法國警方是在12月才開始對竹田進行偵訊，這正好是日產汽車前主席戈恩被捕後發生的事。

戈恩落網詳情欠奉 法國不滿

戈恩被捕後日本雖大量釋出戈恩涉嫌挪用日產資金、轉嫁投資失敗責任等的訊息，但日本檢察當局調查實際至今仍未正式公開戈恩被捕原因，令法國不滿。法國輿論連續多月抨擊日本無理拘捕戈恩，認定這是日產企圖擺脫雷諾控制，恩將仇報的「政變」。

《朝日新聞》旗下周刊《AERA》評論指出，當一個國家認為「自國國民遭到不當拘留時」，一般會採取報復手段。周刊報道以中國為例，指北京不滿加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟，拘留兩名在華加拿大公民；俄羅斯因不滿美國拘捕一名懷疑間諜，也在國內拘捕一名美國公民，指控其為美國竊取俄羅斯機密。

有些國家即使不是「互拘人質」，也會另一種手段報復。如美國8月就因牧師布倫森（Andrew Brunson）被捕，宣布對土耳其實施制裁，直至10月布倫森被釋放回國為止。

因日本的留下了「在無視國際聲音下強行逮捕戈恩」的印象，以致惹來包括美法等國的不滿及輿論抨擊。（《華爾街日報》網站截圖）

譏諷「戈恩夢遊仙境」 政治訊息明顯

實際現時評擊日本的不只法國，連美國也因日本當局未曾公開戈恩被捕原因而加入戰團。美國《華爾街日報》以「戈恩夢遊仙境」（Carlos Ghosn in Wonderland，取自Alice in Wonderland，即愛麗絲夢遊仙境）揶揄現時情況，文中批評日本檢察機關可「直接審訊直到對方認罪，所謂司法制度僅徒具形式」，形容戈恩事件「讓世界上了一課」。

站在法國角度，戈恩被捕完全是無理且違反人權的，因此說法國對日本奧組委主席竹田的調查和起訴是針對戈恩被捕的報復，也不無道理。儘管當局不會明言，但背後帶出的政治訊息明顯。