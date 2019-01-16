【英國脫歐】保守黨分裂前路茫茫　工黨成發動二次公投的關鍵

英國政府遭受百年以來最大敗仗，脫歐草案在大量保守黨議員倒戈下，以202票贊成對432票反對否決。執政保守黨出現前所未有的分裂，站在保守黨對面的工黨，今天成為左右英國前途的關鍵。

在脫歐議題上保守黨陷入分裂，郝爾彬領導的工黨成為決定未來英國走向的關鍵。（Getty Images）

英國脫歐草案遭否決後，工黨隨即發動不信任動議，企圖把首相文翠珊拉下台。雖然外界相信動議最終會遭否決，但文翠珊仍然要面對空前的困局。在保守黨聲音激烈分歧下，誰也不知道下一步應怎麼走。

工黨成為國會投票的最多數

在混亂之中，工黨的影響力浮出水面。實際在此次脫歐草案的投票，工黨262席除3人外全部投反對票，較支持草案的保守黨議員數量還要多。這意味工黨的投票意向將變得非常關鍵，在未來保守黨持續分歧下，與脫歐相關意向的投票中，工黨的取態將決定英國的下一步。

一個需要工黨支持才可發動的議案，就是第二次公投。隨着脫歐爭拗持續，提出第二次公投的呼聲愈來愈高。其中一位是倫敦市長簡世德（Sadiq Khan），他在9月時就曾表示只有第二次公投才是「讓人民有再次表示意見的機會是英國唯一正確的道路。」

留歐派期待工黨會推動第二次公投，扭轉脫歐亂局。（路透社）

外界普遍相信工黨會發動第二次公投

工黨內部普遍傾向留歐，支持發動第二次公投。然而工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）對此則有保留，其留歐立場經常轉換，如他曾稱「一切選項都放在桌上」，卻對是否包含「留歐」卻含糊其詞，一度惹起黨內不滿。直至上周五（11日）英國廣播公司BBC的一次訪問中，郝爾彬才表示自己「有十分之七支持留歐」。

就在公黨發動針對文翠珊的不信任議案後，工黨議員阿多尼斯（Andrew Adonis）表示文翠珊應考慮發動第二次公投，給人們最終選擇。現時外界普遍相信，郝爾彬最終會回應工黨成員意願，在不信任動議遭否決後推動公投，工黨成為了英國留歐派扭轉局面的關鍵。

當然發動第二次公投議案仍需通過國會表決，只有工黨全體議員贊成並不足以通過議案。工黨同需拉攏保守黨的留歐派才有機會令公投真正實現，但這已是後話。