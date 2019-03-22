特朗普就戈蘭高地主權選邊站　助力的何止以色列選情？

周四（3月21日），美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter上表示，經過52年之後，美國是時候完全承認以色列擁有戈蘭高地（Golan Heights）的主權，且不論特朗普此言會否正式實施，其言一出便已經再次引爆輿論。

戈蘭高地位於以色列東北方向，與黎巴嫩、約旦及敘利亞相連，原屬於敘利亞的領土。1967年，第三次中東戰爭爆發後，以色列佔領戈蘭高地的大部分地方。1981年，以色列國會通過戈蘭高地法案，單方面將之併入以色列領土。不過，國際社會並未認可以色列此舉，因此戈蘭高地的歸屬問題至今已有超過半個世紀的爭議。

特朗普在Twitter指出，戈蘭高地對於以色列和區域內的穩定而言，具有重要的戰略意義。此前，以色列曾多次向美國表示，伊朗正在利用敘利亞作為平台，以摧毀以色列，其中戈蘭高地成為了伊朗攻擊以色列的前線。

就在特朗普表態後不久，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在Twitter上表達了感謝，並致電特朗普，讚頌他「創造了歷史」。

At a time when Iran seeks to use Syria as a platform to destroy Israel, President Trump boldly recognizes Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you President Trump! @realDonaldTrump — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 2019年3月21日

大選在即 特朗普助力內塔尼亞胡？

實際上，特朗普發Twitter的時間點亦引發外界的聯想。當下，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）正在訪問以色列，而內塔尼亞胡亦定於周一至周二（25至26日）訪問美國。不過，人們更關注的是，以色列即將於4月9日所舉行的大選。

雖然特朗普否認稱「並未察覺4月9日為以色列的大選之日」，然而不管是特朗普Twitter下方的評論抑或是各界媒體，紛紛認為特朗普此言顯然能夠成為內塔尼亞胡選情的加分項。

當下，內塔尼亞胡的選舉之日已經愈發趨近，然而內塔尼亞胡的選情卻岌岌可危。近月來他深陷「貪污、詐騙」等醜聞，上個月末，更被以色列司法部正式起訴。雖然內塔尼亞胡否認司法部的指控，並且稱之為來自左翼勢力的「獵巫行動」，但是他亦難以消除貪污事件對其選舉所帶來的負面影響。

Trump is very obviously trying to influence the sovereign elections within Israel by promoting Benjamin Netanyahu who has been, by the way, indicted by his own Attorney General Avichai Mendelblit for corruption. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) 2019年3月21日

如今，特朗普的表態無疑成為了內塔尼亞胡可以宣揚的政治成績。鑒於多年以來，國際社會從未認可以色列擁有戈蘭高地的合法主權，倘若內塔尼亞胡在總統任內成功解決這一問題，亦將具有歷史性的意義。

特朗普Twitter背後的考量

不過，特朗普這條看似「突然」的Twitter，實際上他背後的團隊已經考量許久。

上周，美國在其發布的人權報告中，已經就戈蘭高地的爭議性問題更改了措辭。此前，美國政府使用「以色列佔領」（Israeli-occupied）來描述這一地區，如今，該份報告的措辭已經更改為「以色列控制」（Israeli-controlled）。

周三（3月21日），美國國務卿蓬佩奧到訪以色列。（路透社）

而此前，特朗普亦與美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、其女婿兼總統高級顧問庫什納（Jared Kushner）、美國中東特使葛林布拉特（Jason Greenblatt）、美國駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）以及蓬佩奧等政府高級官員探討這一問題。可見，美國的這一政策轉變傾向並非僅為特朗普個人的想法，其背後亦綜合其一班幕僚的意見。

然而，特朗普此言被視為是對聯合國安理會242決議的破壞。1967年，聯合國通過242決議，其中強調反對任何國家通過戰爭佔領他國領土。此前，以色列與敘利亞兩國亦曾嘗試採用談判的手段解決問題。1974年，兩國曾簽訂停戰協定，令當地局勢轉向平靜。

不過，雙方於2000年舉行的高級別會談仍然無法談攏土地移交的問題，最終以談判破裂的方式結束。2010年，奧巴馬政府曾經為兩國首領組織秘密對話，其中亦涉及戈蘭高地的議題，不過隨後「阿拉伯之春」所帶來的局勢變化使奧巴馬政府的努力付諸流水。

以色列在第三次中東戰爭後佔領大部份戈蘭高地，其後更宣稱納入該國領土。不過有關舉動一直未獲聯合國承認。（路透社）

毫無疑問，倘若以色列與敘利亞兩國能夠通過和平的方式解決領土爭議問題將是最佳的解決辦法。雖然兩國此前的對話均以失敗告終，但是特朗普偏袒以色列的言論，已經引起了諸如土耳其、巴勒斯坦等國的不滿，而對於敘利亞來說，會更加不滿以色列佔領戈蘭高地的行為。

對於特朗普來說，他的表態似乎是合情合理的：內塔尼亞胡畢竟是當今之世最「崇拜」特朗普的國家領導人，至少內塔尼亞胡的稱讚總是源源不絕，又恰到好處；在此基礎上，力挺一個「親美」的以色列政府，美國支持「親美」的以色列，實際上欲加重以色列對美國的依賴程度，從而以此為基點，藉其在中東推行有利於美國的政策，也正迎合了特朗普抽身中東的大政策。更何況，這麼做也能討好那些在華府有著巨大影響力的猶太利益組織。不過，對於以色列而言，它是否又是在接著討好美國政府之勢，從而推行對自己有利的中東政策？這一方面實際上亦是仁者見仁。

可是，究竟是「美國藉著以色列推進自身利益」，抑或是「內塔尼亞胡通過特朗普完成自身目標」？誰才是那個被牽線的木偶？且不說特朗普的這般做法是否符合美國作為世界領袖的擔當，又是否符合美國的利益？這就是人人皆明，不必說透的問題了。