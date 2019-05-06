【中美貿易談判】美國加徵關稅誰埋單？　中國其實未曾接過帳單

在中美貿易談判進入尾聲之際，美國總統特朗普突然在社交網站上貼文，稱將在周五（10日）提高關稅，把原有2000億進口中國貨品的10%關稅增至25%，並威脅把餘下的3250億進口中國貨品同樣徵收25%關稅。 特朗普在貼文上稱，中國過去一直支持大量的關稅，對美國的成本影響甚微，事實真的如此嗎？在此先給出答案：中國從來未有直接支付過相關關稅。

特朗普周日（5日）突然在社交網站Twitter上貼文，稱要在周五（10日）向中國進口貨品加徵關稅，令市場為之吃驚。（路透社）

收取帳單的不是中國

首先說明美國向中國加徵關稅，帳單不會寄往中國政府，也不會寄往中國的企業，中方企業也不會向雙方政府支付帳單。

那這帳單會由誰收取？實際執行上，美國進口中國貨品需要有一個「中間人」（一般為進出口代理），負責處理進出口相關的文件，關稅帳單率先由該代理收取，並由他們支付這筆費用。

成本轉嫁消費者

但當然代理商不會白白支付費用，他們一般會把這筆額外的關稅費用，作為成本向要求進口貨品的企業收取，也就是美國企業。美國企業為維持利潤，最直接的方法就是把成本轉嫁消費者，也就是讓貨品加價。

智庫組織國會研究處（Congressional Research Service）2月提出報告，指自2018年1月美國零售洗衣機因受關稅影響，加價約12%。

加價固然會流失顧客，因此美國企業可以選擇自行降低利潤，或轉移進口的商品至其他地方。例如把生產線從中國撤離，前往越南等東南亞地區逃避關稅。不過由撤離到另立生產線需要另一筆成本，若非長遠計劃一般企業不會如此大費周章，且有違特朗普的「搬回美國生產」政策。

近月美國不停放風稱中美貿易戰進展樂觀可盡快達成協議，但特朗普的貼文似乎否定了相關的風聲。（路透社）

對中國影響是間接的

那麼關稅如何影響中國？中國不會直接向美國政府支付關稅，關稅的影響是間接的：如上述若美國企業撤走在中國的生產線，在中國會造成失業。而且生產線一般是多條的，成本增加會連帶影響所有負責生產的商戶。

另一個會造成影響的是美國消費者不再購買中國製造的商品，但若該牌子實屬美國品牌，那在打擊中國同時實質會令該美國企業蒙受損失。

美國未有從貿易戰中獲益

那美國能在貿易戰中獲得經濟利益嗎？這相信是最重要的問題，但答案似乎是否定的。3月美國發表了兩份報告，分別來自紐約聯邦儲備銀行、普林斯頓大學和哥倫比亞大學的聯合研究；及由4位經濟學家，包括著名世界銀行首席經濟學家哥德堡（Pinelopi Koujianou Goldberg）發表的報告。兩份報告均對特朗普發動的貿易戰持負面態度。

前者直指關稅大部分成本實際由美國消費者負擔，以上述的洗衣機為例，消費者每月額外支付30億美元的稅收成本，與特朗普聲稱的「中國支付關稅」相違背。後者則指出美國因進口成本上升年度虧損為68.8億美元，佔國內生產總值（GDP）的近0.4％。

根據美國商務部發表的數字，2018年美國貿易赤字增加12.5%，總金額增至6210億美元，創過去10年最高水平。特朗普為縮少貿易赤字，向包括中國的全球發動貿易戰，顯然未有達到目的。美國向中國增加關稅，無疑是一記七傷拳。