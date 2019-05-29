從稀土到勿謂言之不預　北京釋放對美主動進攻信號

從北京近來的諸多表態來看，一場對美大反擊正在醞釀。中國總要找一個時機宣洩不滿，通過反制的手段讓美國真正帶着平等、尊重的心態坐在談判桌前。

中美貿易談判陷入了停滯。美國總統特朗普（Donald Trump）5月27日透露「美國還未準備與中國達成協議」。此前美國財長努欽（Steven Mnuchin）透露的訪華磋商計劃目前也還沒有下文。

中美6月1日開始互相加征徵關稅似乎不可避免。此次美國是對中國價值2,000億美元的產品徵稅，中國則對美國價值600億美元的產品徵收關稅。從數量上來看，雙方的較量不對等。外界都在觀測北京還會以何種方式來與美國較量，而從北京近來的諸多表態來看，一場對美大反擊正在醞釀。

5月28日，中國國家發展改革委（簡稱「發改委」）官員談及了稀土問題，稱「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的」。

中國是稀土大國，美國更是嚴重依賴中國的稀土出口。中美貿易戰爆發之後，有不少學者分析稀土會是中國反制美國的一張王牌。對此，中國官方一直比較謹慎表態，而今發改委的表態被不少媒體認為中國會動用這一張牌。

習近平（中）稍早前曾在江西視察稀土，一度引發外界的猜想。（新華社）

除了稀土這張牌之外，中國高官也不斷出面強調中國經濟的「韌性」。發改委副主任寧吉喆近日強調「中美經貿摩擦升級對中國經濟雖有影響，但中國經濟發展的基本面向好趨勢不變」。

中國工業和信息化部（簡稱「工信部」）副部長王志軍指出，被美加徵25%關稅的對美2,000億美元出口商品只佔中國對外總出口額的8%，總體影響可控。

5月25日，中國央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在「2019清華五道口全球金融論壇」發表了7,000字的書面演講。5月27日，他接受央視新聞聯播的採訪，話題都是圍繞中美貿易戰和中國經濟。

中國央行行長易綱5月28日則強調對保持人民幣匯率基本穩定充滿信心。

此前，在中美貿易戰問題上，基本上是中國外交部和商務部表態，現下，從發改委到工信部到央行再到銀保監會也紛紛出面，北京釋放出的信號是中國底氣很足，足以應付與美國的較量。

並且，在輿論上，中國的攻勢也非常明顯。中國國務委員兼外長王毅5月22日在回應中美貿易戰，稱「如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底 」。中國外交部副部長孔鉉佑5月28日強調：「我們有談的誠意，當然也有不怕打的決心……妥協退讓不可能解決問題。」言下之意是中國不會妥協，中國做好了與美國長期作戰的準備。

王毅稍早前出席了上海合作組織外長會，他向上合組織其他成員國解釋了中國在貿易問題上的立場。（新華社）

同時，中共官方媒體也是接連發表評論文章談中美貿易戰。有一個細節：從5月14日至5月22日，《人民日報》就中美關係連續發表9篇署名為「鐘聲」的評論文章。而1963年9月至1964年7月，《人民日報》也就中蘇關係連續發表了9篇評論文章（史學家稱之為「九評蘇共」）。北京再次「九評」方式不僅僅是要澄清美國哪裡做的不對，也是中國亮明自己的談判和底線。

如果說這些文章是重點抨擊美國，《人民日報》5月29日發表了題為《美方不要低估中方反制能力》文章，特意強調「反制能力」，明顯出現了一定的變化。

尤其是「勿謂言之不預」出現在了《人民日報》的評論中，這句話在中國外交黑話中屬於性質比較嚴重的措辭，在1962年對印戰爭和1978年對越反擊戰前，《人民日報》的社論中出現了這兩句話。如今，中國將這句話用到了中美貿易戰中，接下來很可能會看到中國一連串的對美措施。

在過去一年多的時間裏，中國一直強調自己不願意與美國打貿易戰，即便談判有過破裂，北京依然推進了與美國的談判。

不過，談判仍難以阻止中美貿易戰不斷升級，美國在2,000億美元關稅之後還要對剩餘的所有中國產品徵稅，與此同時，美國不斷在南海、台灣、科技等問題上對中國全面圍追堵截。

不難想像，中國對美國是憤懣的，這種情緒背後有對與美國談判破裂的失望，更有對美國一年多來一直不改「高高在上」姿態的不滿。中國此前是好言好語希望與美國談，避免衝突升級。美國不斷加碼，中國對美方的耐心已經到了第一個危險級的臨界點。

「先禮後兵」，中國總要找一個時機宣洩不滿。中國強調經濟整體向好，這是中國可以反擊美國的最大底氣。從國際形勢來看，日歐尚未完全站隊美國，中國被西方列強圍攻的局面也未形成，這些都是中國醞釀對美國反制的現實基礎。

當然，中國並不是情緒化的發泄不滿，而是要通過反制的手段讓美國真正帶着平等、尊重的心態坐在談判桌前。中國要讓美國感到事情的嚴重性，感受到談判一次次重啟和破裂帶來的代價，否則，中美談判的反覆只會再次上演。