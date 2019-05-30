【華為被禁】其實，Google是中國的大恩人

美國封殺華為的消息，成為了國際新聞。Google受美國法律的限制，終止與華為合作，意味未來華為手機很可能將無法使用Google的自家軟件。 這個消息，不論對用家還是科技界而言都是震撼的。Google無疑是中國的大恩人，而在手機市場上，兩者相輔相成的關係同樣不能忽視。

中國手機店中，全是華為的手機模型的櫥窗。（Getty Images）

看見Google終止與華為的合作，有不少人會想起中國不是一開始就封殺了Google。Google一直都無法在中國使用，中國的手機中沒有Google Play Store、沒有Gmail、沒有Youtube、沒有Google等附設的大量常用軟件。但是，Google與中國的關係，並不能只以「相互封殺」四字概括。

中國製造「從來不是好東西」

「Made in China」中國製造我們非常認識，但對於中國製造的印象，可能都會有「量產低質貨品」感覺。這就連中國人自己本身都一直存在這認知：「中國製造好東西都賣到外國，留在自家都是劣質貨」。先不理為何中國人會認為出口的東西會高質過內銷，但中國製造，尤其是電子產品的印象，至21世紀仍磨滅不去。

這也是為何早年中國旅客要到日本「爆買」家電的原因，儘管有電視節目發現：實際中國製電飯煲煲出的飯，與日本電飯煲煲出的飯，並沒有多少分別。

電飯煲是中國前往日本「爆買」最多的電器品之一，傳聞日本電飯煲煮出來的飯較香。（Getty Images）

還記得當年「炒iPhone」可致富的年代嗎？中國對智能電話的需求造就了香港先達廣場一類的二手炒賣興盛。（Getty Images）

智能手機改變認知

改變這一認知的，是智能電話。智能電話在2010年前後開始在中國流行，隨着智能電話淘汰舊有手機，智能電話市場在中國一直擴大。

但智能手機價錢昂貴，一般中國人民未必能負擔得起。2012年中國手機市場引入了新的販賣機制，電訊商決定以長期合約綁縛方式招攬客戶，降低手機價錢。大量的手機廣告在同年推出，成功擴大中國智能電話的使用率。當年在中國最流行的，是韓國三星及美國蘋果手機。

承着手機市場發展的，當然亦包括了中國國內的手機製造商。華為、聯想、小米此時走進了手機市場，它們相繼推出低價的手機，填補外國手機無法滿足低價市場的空隙。隨着時間過去，各個品牌都得到了發展，搶佔各自市場地位。隨後OPPO和vivo相繼加入市場，形成了中國手機品牌圈，並逐漸發展出各自的高階手機，與外國大廠比拼。

這些品牌的所有手機，都是使用Google的Android系統。

中國手機帶着Google走出世界

中國手機不再甘於守在自己地盤，陸續向外發展。華為率先打進日本，瞄準不鎖機的「SIM FREE」電話，進軍市場並取得空前成功。2018年華為手機在日本SIM FREE手機市佔率達10%，超越SONY成為第三位，僅距離第二位的Sharp約2%左右。

這不是單純因為平價手機在日本市場逐漸變得有魅力，而是因為日本人認識到華為手機不是「量產低質貨品」，華為比日產手機要價廉物美。這是一個重大的變革，中國手機在日本取得廣大的好評。

在另一邊廂，由OPPO前主席創立的Oneplus發起凌厲進攻，開拓英語圈市場。至2018年第四季Oneplus在印度手機市場佔有率達33%，超越23%的蘋果，距離首位的三星僅1%而已。在西歐市場，Oneplus同在2018年第四季首度打進市佔率首5位。

今天的手機市場正流行着一句：「若你不是蘋果的使用者，買不起昂貴的三星，又同時對麒麟（Kirin）CPU不太感興趣的，Oneplus是你的最佳選擇。」

華為在日本SIM FREE市場一度擊倒SONY，成為Android平台的主要手機之一。（Getty Images）

與Oppo有很大關聯的Oneplus，在印度和歐洲市場取得優異成績。（Getty Images）

Google亦因中國手機佔據世界角落

讓我們再重覆一次，這些品牌的所有手機，使用的都是Google的Android系統。Google協助中國手機打出國際市場，消除了中國製造是劣質貨的刻板印象。而這不只是在外國，在中國也一樣。中國不再需要爆買外國手機，因為中國手機已比外國的更價廉物美、更高品質、更優勝。

至2018年第四季，中國手機市場市佔率排名首5位分別是：華為（28%）、OPPO（20%）、vivo（19%）、蘋果（12%）、小米（9%）。儘管中國手機無法使用Google專屬軟件，但搭載着Android系統的中國手機成功改變了世界手機市場，改變了人們對中國製造的認知。

同時，在不是韓國三星就是中國手機品牌的今天，中國手機促進了Google普及世界各國。截至2018年，除美國和日本蘋果iOS有絕對優勢外，歐洲以至其他國家幾乎都是Android的市場，中國手機的發展，讓Android穩坐世界手機平台的王者地位。

在今天華為遭Google封殺的事件，我們不應僅只看見中國過去同樣封殺了Google的一面。從手機市場的歷史發展中，看見雙方是相輔相承而來，兩者的結合讓中國手機品牌的冒起，為業界帶來競爭進步，也成為中國製造得以在世界享得美譽的契機。