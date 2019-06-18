金正恩的交託：無法繞開的中國因素

大阪G20峰會舉行前一周，中方宣布國家主席習近平將應朝鮮當局邀請，於6月20日至21日到當地進行國事訪問。這是習近平任國家主席後首次訪問朝鮮，也是第五次的「習金會」。 當了解到金正恩務求與美國重啟和談的決心，習近平在這個關鍵時刻受邀訪朝，這一切也變得順理成章了。

苦於無門的金正恩

自2月的越南「特金會」以沒有達成任何協議而告吹後，朝方一直作出積極的態度，希望維持特朗普在朝核問題上的興趣。根據特朗普的說法，金正恩在本月10日再次去信他，顯示自己願意通過會談來解決朝核問題，傳達善意。而特朗普自越南「特金會」以來，也多次表示自己有機會會再與金正恩見面。

朝美關係仍是充滿着無限變數。在國際地緣角力的大環境下，朝韓兩國何時方才真正達致永久和平？（美聯社）

今年朝鮮國內一直傳出糧食緊張危機。聯合國糧食及農業組織和世界糧食計劃署在5月發表最新報告，指朝鮮正在經歷十年來最嚴峻的農作物失收。報告估計現時每10名朝鮮人當中，便有4人受到糧食短缺所影響，全國預計有1000萬人要捱餓。朝中社報道，越南政府於13日便有一批貨物運抵朝鮮南浦港，相信是協助朝鮮紓緩缺糧危機。朝鮮面對經濟制裁，已難以應對國內的經濟需求，故金正恩要求與美談判之心十分急切。

因此，在大阪G20峰會上極大可能出現的「習特會」，將會是金正恩除了寫信之外，正式向特朗普表達「心意」的間接方法。

而習近平決定在此時訪朝，也普遍被外界視作與中美博弈相關，是「中國在打朝鮮牌」。事實上，此次訪問作為習近平首次訪朝，兩國和兩黨的雙邊議題亦同樣重要，「美國因素」只是其中一環。

話雖如此，考慮到美朝第三次峰會的時機已經逐漸成熟，下一輪朝韓峰會也隨時可能上演，而習近平至今仍未訪問韓國，且訪韓斷然需要在訪問朝鮮之後，因此當下習近平訪問朝鮮應當是個很合適的時機，而「如何與金正恩進行戰略協調，共同應對美國」，也應當是議題之一。

特朗普會否答應金正恩的會面請求？（Getty Images）

貿易戰中的「朝鮮牌」

在中方的角度上來看，金正恩的態度對中方在中美貿易戰的角力也有好處的。由於特朗普正在積極籌備來年總統大選，希望在這半年內能交出表現自己可以妥善處理地緣外交的成績，為下年的選戰增加籌碼──這周以來針對伊朗的強硬態度，便是一例。朝鮮核問題也是同理，在金正恩不斷釋出期望舉行「特金會」的暗示後，對於特朗普而言，為求在朝鮮問題上記下自己一功，說不定也願意接納朝鮮的部分請求。

此時，中國的角色亦尤為突顯，畢竟沒有中國的參與，美朝問題則很難解決。雖然中國未必想主觀地「打朝鮮牌」，但金正恩的「交托」卻會客觀地讓美國意識到中國角色之重要，並且在一定程度上影響到中美本身的談判。

朝鮮仍不是特朗普的優先目標

這也說明了另一個現實，由於朝核問題的解決牽涉中美，操作起來十分複雜。而波斯灣危機、美墨關係等等有機會作為來年總統大選「政績」，箍緊支持者選票的外交操作議題。比較之下，朝核問題自然並非特朗普首要處理的唯一外交事務。