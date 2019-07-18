不顧美國反對　土耳其為何執意列裝S-400？

土耳其7月12日開始正式從俄羅斯接受S-400防空導彈系統。15日，土耳其總統埃爾多安稱，該系統將在2020年4月完成全面部署。沉默幾天後，美國方面終於有所回應。 白宮7月17日發表聲明稱：「土耳其決定購買俄羅斯S-400防空導彈系統，讓它繼續參與F-35項目不再可能。」

美國總統特朗普（Donald Trump）7月16日稱，將不會賣給土耳其F-35戰鬥機。美國國務院發言人奧塔古斯（Morgan Ortagus）16日在記者會上表示，美國正研究在《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）框架內對土耳其採取可能措施的方案。

對於美國的反應，埃爾多安（Recep Erdogan）似乎並不擔心。7月15日，他説「土耳其強則北約強」，並建議特朗普推遲甚至取消CAATSA。

稍早前的二十國集團（G20）大阪峯會期間，埃爾多安公開表示，特朗普已經承諾美國不會因為土耳其購買S-400而對其實施制裁。

俄羅斯S-400運抵土耳其，其標誌性意義不容低估。（AFP）

作為美國的盟友，土耳其不顧美國的反對，成為北約成員中首個購買S-400的國家。這對美土乃至美國與北約（NATO）關係的衝擊可想而知。但土耳其還是冒着得罪美國的風險選擇了S-400，它的底氣何來？

曾在美俄間小心行事的土耳其

土耳其如今忤逆美國意志行事，這與以往它面對美國和北約時處於被動地位是不同的。

自二戰之後的很長時間裏，土耳其將「脱亞入歐」作為基本的外交政策，希望經濟上搭乘西方國家高速發展的快車，政治上鞏固採用西方民主模式的合法性，外交上擺脱在中東面臨的孤立狀態。希望成為歐盟的其中一員就是土耳其這種外交政策的具體體現。

受囿於這樣的訴求，土耳其很多時候是看美歐的臉色行事。比如，當年土耳其一度考慮過購買中國的紅旗-9導彈防禦系統，招致了西方的激烈反對後放棄。彼時的土耳其是不敢妄動的。

同樣，土耳其在面對俄羅斯時也是被動的。自近代以來，兩國為爭奪黑海和地中海的出海口，從17世紀到20世紀爆發了12次戰爭，多以土耳其戰敗告終。

埃爾多安與普京的關係近兩年來逐漸熱絡。（VCG）

​​​​​​​2015年11月，土耳其擊落俄羅斯戰機以展現自己在中東的姿態，但土耳其並未得到北約的支持，埃爾多安在該事件發生半年後，主動飛赴莫斯科向普京「負荊請罪」。徹底得罪俄羅斯也非土耳其的現實選擇。

土耳其的調整

美俄都是土耳其得罪不起的大國。但在過去幾年裏，土耳其開始調整與美俄等的關係。

土耳其加入歐盟一事遲遲沒有定數，反而歐盟對土耳其抱有一定的戒備心理。2017年11月的北約聯合軍演中，土耳其軍方抵達後才赫然發現自己竟是軍演的假想敵。而在中東反恐問題上，美國牽頭成立了打擊極端組織ISIS的國際聯盟，支持包括庫爾德在內的敍利亞反政府武裝，而土耳其一直將敍利亞境內的庫爾德勢力當做恐怖主義組織。

加之西方國家經濟放緩和吸引力下降，土耳其對於「脱亞入歐」的願望不再如以往那般強烈，轉而強調自己要成為地區大國、強國，對自身在國際和地區的定位也有所調整。

可以看到，過去幾年裏，埃爾多安對內通過修憲、多次大選以及挫敗2016年的軍事政變等行動，土耳其政壇不斷洗牌，埃爾多安也隨之建立了自己的威望。

埃爾多安正在改寫土耳其的政治生態。（VCG）

對外，土耳其的國家目標是擊敗庫爾德工人黨，尤其是要阻止它們在敍利亞北部建國。在庫爾德問題上，土耳其與美國合作的空間並不大，而打擊敍利亞境內恐怖主義組織的俄羅斯成為可以合作的夥伴。而2016年的軍事政變中，俄羅斯提前為埃爾多安提供的政變情報更是贏得了後者的好感。

土耳其捏準了各方的軟肋和心思

在不斷的調整中，土耳其在美俄之間被動的局面正在扭轉，甚至還獲得了一些籌碼。

土耳其是在北約中僅次於美國的第二大軍事強國，它購買S-400打開了西方對抗俄羅斯的一個缺口，這是具有標誌性意義的一步，是俄羅斯在與美國等在中東等問題上博弈的又一大勝利。這是普京樂見的情形，也會必然推動俄土的合作。土耳其拿捏準了俄羅斯的這番心思，俄羅斯同樣也是有求於土耳其的。只要土耳其伸出橄欖枝，向來在地緣政治中把握時機的俄羅斯肯定會立即接下。

而美國在中東力量江河日下，在中東越來越難以一呼百應，當年的反恐聯盟早已分崩離析，組建「阿拉伯版北約」以及中東戰略聯盟是美國的最新努力，但仍難挽頹勢。

美國並不甘心成為中東的局外人。在敍利亞戰場上，俄土伊三方掌握了主導權。俄羅斯和伊朗作為美國的「對手」，美國從他們手中謀求利益的可能性微乎其微。美國想要繼續維持自己在中東的存在感，可選擇協助的對象恐怕就剩下土耳其了。土耳其很清楚美國的窘境，也很清楚即便它部署S-400，美國最終只能無可奈何接受現實。

連美國這個領頭羊在中東都自身難保時，歐洲國家更不用提再能在中東問題上掀起太大的浪花。更何況，難民問題和自身的地理位置，已經成為土耳其與歐美討價還價的籌碼。因此，即便土耳其成為北約中率先倒戈俄羅斯的那一方，歐洲也難以對土耳其有實質性的動作。