美國正式將中國列為匯率操縱國　然後呢？

美國財政部8月5日宣布，將中國列入成為經濟制裁對象的「匯率操縱國」。

此前，在岸和離岸人民幣對美元匯率雙雙破7元大關，美國總統特朗普立即發Twitter指責中國操縱匯率。

人民幣貶值的背景，是特朗普宣布對中國3,000億美元的產品徵收10%的關税，貿易戰再度升級。中國央行明確表示，中國匯率的調節是受貿易戰不確定性的影響。

可見，中國央行對匯率的操作，的確指向美國的貿易戰，是對美國提升關税的另一種反擊。

關於美國是否會把中國列為「匯率操縱國」的討論已經進行很久，如今真正出招之後，究竟意味着什麼呢？

中國又一次被美國列為匯率操縱國，究竟效果幾何？（VCG）

「匯率操縱國」的認定

匯率操縱國的說法，從根本來說，是美國單方面的判定，而並不是國際上的一致認可。

根據美國財政部的官方聲明，此次認定的依據是美國1988年頒佈的《貿易和競爭力綜合法案》規定，若認定一國對美存在大額貿易順差或巨額經常賬戶盈餘可通過IMF裁決或雙邊對話進行協調磋商，促使該國將匯率調整至合理水平。

不過，該法律同樣規定，財政部需國際貨幣基金組織（IMF）統籌判斷一國或地區是否存在匯率操縱行為。美財政部長姆努欽聲明中表示「將與IMF接觸，消除中國最新舉動帶來的不公平競爭優勢」，但是IMF似乎並不在決策過程之中。

同時，美國在2015年頒佈的《貿易便捷與貿易促進法》之中，曾給認定匯率操縱國的過程提出三個量化指標：

第一，對美貿易順差超過 200億美元；

第二，經常賬戶盈餘超過GDP的3%；

第三，對外匯進行多次重複的凈購入,並且在12個月內的凈購買額超過GDP的2%。

以上三個指標，中國的數據只與第一項相符。

姆努欽（中）剛剛從中美經貿團隊的上海談判中回到美國。（AFP）

特朗普在2016年的總統大選期間曾承諾，要將中國列為匯率操縱國，並徵收45%的關税。然而，執政將近3年的時間裏，美國財政部發佈過5份匯率報告，都沒這麼做。直到2019年5月，美國財政部發佈的匯率報告，還只是把中國列為貨幣監控名單之列 。

將中國列為匯率操縱國，是自1994年來的第一次。

貿易戰升級 「操縱國」標籤效力多大？

指責中國為匯率操縱國，外界認為美國很可能採取措施施壓人民幣升值，讓貿易戰擴展到金融戰，讓中美矛盾繼續升級，從這個層面來看嚴峻性值得擔憂。

但是，中國再度面對「匯率操縱國」的標籤，根據美國的法律，除了對國家經濟及匯率政策施壓之外，中國可能會受到禁止對外援助相關資金援助、禁止政府簽署採購合同、IMF進行追加監督等制裁措施，然而中國和美國之間在援助和政府採購等領域本就關係不大。

不少評論認為，中國央行的操作算不上「匯率操縱」。（Getty）

因此，特朗普可能採取的最有影響的措施，還是更方便地徵收關税。然而，中美之間的關税戰如今已經蔓延到中國輸美的幾乎所有產品，因此即使美國多個投行和研究機構也認為，這次認定中國為匯率操縱國，是一次「象徵性」的制裁。

渣打投行認為，美國將中國列為匯率操縱國對中國經濟損害有限，原因是美國差不多已經向所有進口中國商品徵收關税。

高盛則發表的研究報告指， 不認為美國的措施對關税規模及其他美國制裁行動有影響。

彭博經濟研究首席經濟學家Tom Orlik則撰文指出，中國根本不在乎被列為匯率操縱國，因為不會有什麼實際後果，且中國也算不上「操縱匯率」。

制裁的實際影響

當然，在美國的壓力之下，中國人民幣匯率和貿易繼續承壓是必然的。

回顧中國在上一次被列為匯率操縱國的經歷，1992年被正式認定之後，中國對美出口有所下滑，1992年中國對外貿易順差迅速萎縮並在1993年轉為逆差122億美元。

中美之間的實力對比和1994年已經變化太多。（Reuters）

從一定程度上，這也促使人民幣匯率管理體制加快改革，對進口購匯和外資利潤匯出的限制逐步放鬆。匯改之後，人民幣兑美元匯率在1994年小幅升值，對出口形成了壓力 。

可是，25年之後，情況早就不同。

從匯率上說，中美貿易戰已經打了一年有餘，拋開「7」這個數字被輿論賦予的特殊意義，人民幣對美元的貶值幅度並不大。8月5日人民幣匯率雙雙破7之後，第二天離岸人民幣兑美元直線拉昇超700百點，匯率從7.14附近升值到7.06左右，在岸人民幣匯率也隨之拉昇。

這不只是當天央行公告將在香港發行人民幣央行票據的刺激，也說明在人民幣一攬子匯率的改革之後，匯率已經逐漸以市場供求為基礎，市場調解更加靈活迅速。這預示美國對人民幣匯率的施壓效果將打很大折扣。

從進出口來說，1994年的中國和今天更不是一個概念。中國經濟不止體量翻了將近20倍，而且貿易結構比從前更為複雜，貿易夥伴之多也和90年代不可比擬。

受到貿易戰影響，美國在今年上半年已經跌落為中國第三大貿易夥伴，而由人民幣計算的貿易總額仍上升了。中國出口的外需不會因為美國的關税而完全蒸發。

美國認定的「匯率操縱國」標籤，這一次的效力必然大不如前。特別在升級的貿易戰之中，這一措施除了恐嚇意義之外實際影響有限。