馬克龍G7前迎普京　歐洲眼中的多極世界

本年的G7峰會將於8月24至26日在法國西南端的海岸城市比亞裏茨（Biarritz）舉行。因2014年克里米亞事件遭排除在外的俄國總統普京，將在會前的周一（8月18日）到法國總統的夏季渡假地、中世紀古堡佈雷岡鬆城堡（Fort de Brégançon）與馬克龍見面。

這次會面將有兩大主題：一是烏克蘭東部遲遲未解的軍事衝突，二是歐洲與俄國之間要如何在維繫「伊朗核協議」一事上合作。

佈雷岡鬆城堡位於景色宜人、孤懸海中的小島上。（Twitter@franceintheus）

這兩大困難絕非片刻能解之事，也需要更多國家的參與，因此此時的「馬普會」更重要的是其政治意義。

馬克龍漸成歐俄關係核心

在法國一方，馬克龍似乎是要取代德國總理默克爾，成為俄國與西方世界政治溝通的中介人。雖然默克爾通曉俄語，與普京直接溝通無礙，不過其政治實力已大不如前，反而馬克龍在新一屆的歐盟建制領導人選中皆得償所願，現已漸有成為歐盟領導核心的趨勢。無怪乎新任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上任以來多番與馬克龍見面或通話，以求助解烏克蘭東部的問題。

馬克龍也曾想成為歐美關係的核心人物，最終卻是無功而退。（路透社）

在飽受西方制裁的俄國，對來自歐洲的善意，也是無任歡迎——馬克龍已承諾出席2020年5月9日的勝利日紅場閲兵式，極具雙方愈發親近的意味。此舉一方面平衡俄國全面靠向中國的外交政策，另一方面也是多極化世界下的大勢所趨。

俄方為表善意，更在會面之前容許在俄被囚半年的法籍銀行家戴爾巴爾（Philippe Delpal）出獄轉成軟禁家中，獲法國媒體大肆報道。

歐俄之間的冷熱交纏

近年，西方國家與俄國看似已陷外交僵局：有烏克蘭問題，也有俄國介入各國選舉、國內政治的爭議。然而，在枱面之下，法、德兩大歐盟核心國家與俄國的經貿關係卻是有增無減。例如法、德兩國去年與俄國的雙邊貿易總額就分別提高了11%和8%；德國去年投資俄國總額接近37億美元，超過克里米亞事件爆發前的水平。

2019年G7峰會選址比亞裏茨。（Twitter@BtzTourisme）

除了德國的平治汽車（Mercedez-Benz）於本年4月在莫斯科附近建立廠房，並得普京親身出席開幕禮外，法國的道特爾（Total）也有連番投資俄國在北極圈的天然氣發展項目。當然，更明顯的歐俄合作項目還有被美國威脅以制裁的「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管道。由此可見，歐俄之間的關係並非如外界想像般冰冷。

歐俄關係的冷熱交纏所反映出來的，其實是在歐洲有領導地位的國家，對於自身在未來多極世界格局之中的定位與認識。

意識形態選擇多極化下如何自處

以自由民主主義為主導思想的歐洲各國，與靠近專權主義的俄國，在政治意識形態，甚至經濟政策上，皆極不相同。因此就有普京在6月底大阪G20峰會前大批自由主義之論，以及歐洲各領袖其後接踵而來的言論回擊。

可是，這個思維上的衝突，並沒有讓歐洲主要國家將俄國看成勢不兩立的意識形態敵人，反而是實務的處理雙方關係，合則合，不合則散，而非只顧對立和壓制。

其中原因無他：如果一種意識形態對自己有信心，也不怕從失敗中學習而帶來自身的改變的話，另一種意識形態若非比不上自己的落後者，則是或能有益於己的對手；這樣的一個「他者」，無論如何也不必成為敵人，故此也不值以硬實力處之。

因經濟、軍事等硬實力的多極化，未來世界的政治意識形態選項也會呈現出同樣的多極化。如何處理與他者的關係，卻不將之變為敵人，將極其重要。馬克龍這種新世代的歐盟領袖，開始想做到這一點，然而大西洋彼岸的大國領袖似乎還在走回頭路。