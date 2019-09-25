【新聞背後】特朗普面臨彈劾調查　距離下台還有多少步？

美國總統特朗普（Donald Trump）被指向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，要求對方調查2020年美國總統大選其中一名潛在對手、前副總統拜登（Joe Biden）兒子在烏克蘭的事務。民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日宣布正式展開對特朗普的彈劾調查，但到底要成功將對方趕下台，需要甚麼程序？

美國眾議院議長佩洛西9月24日宣布，正式展開對總統特朗普的彈劾調查。（路透社）

甚麼是彈劾？

彈劾是憲法上賦予眾議院起訴民選官員的過程，議員向最高法院首席法官呈交控罪內容，在眾議院通過後再交由參議院表決，假如獲參議院三分之二支持，總統就要辭職下台。

憲法如何闡釋彈劾？

根據美國憲法第一條第二款，眾議院「有提出彈劾之權」，同一條第三款列明，參議院有「審判一切彈劾案之權」。而憲法第二條第四款列出「總統、副總統及美國政府之文官，受叛逆罪、賄賂罪或其他重罪輕罪之彈劾而判罪時，應免除其職位。 」

憲法並沒有解釋重罪與輕罪的定義，因此由國會決定甚麼類型的罪行足以構成彈劾。

美國總統特朗普9月24日出席聯合國大會時，與英國首相約翰遜會面，不過兩人最近同樣捲入政治風波，地位面臨挑戰。（路透社）

彈劾有甚麼程序？

眾議院可以在司法委員會調查眾議院議員或包括「特別檢察官」的其他人員提出的彈劾案，委員會列出具體起訴項目後，交由眾議院以簡單多數形式表決。

假如獲眾議院通過，議案須呈交參議院進行審判，並由首席大法官主持過程。議案必須在參議院100席之中取得67票的三分之二大多數才獲通過。以目前情況而言，民主黨在參議院擁有47席，換言之他們需要爭取53名共和黨參議員之中，其中20人倒戈支持。

假如彈劾案在參、眾兩院成功闖關，特朗普就要即時下台，並由副總統彭斯（Mike Pence）取代職務。

史上只有三名總統遭彈劾

美國史上曾經有三名總統面臨彈劾，包括1868年的詹森（Andrew Johnson）、1974年的尼克遜（Richard Nixon）及1998年的克林頓（Bill Clinton）。其中詹森因為開除戰爭部長斯坦頓（Edwin M. Stanton）而被指違反總統任期法（Tenure of Office Act），但彈劾議案在參議院表決時，距離成功彈劾只差一票。

而克林頓則涉嫌性騷擾官司一事上被指作虛假證供及妨礙司法公正，惟兩項控罪都未獲參議院足夠票數通過。

至於尼克遜因捲入水門事件而被參議院司法委員會展開調查，並以妨礙司法公正、濫用職權及藐視國會三項罪名提出彈劾。不過在眾議院表決前，尼克遜已經宣布辭職。