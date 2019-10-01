「通烏門」彈劾調查和美國司法部的政治腐敗

隨着美國眾議員議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日正式啟動對美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查，美國司法部在這場風波中被輿論聚焦。 雖然彈劾的對象是特朗普本人，但是輿論的暴風眼之中，也有美國司法部長巴爾（William Barr）。巴爾在「通烏門」通話前後的角色，被美國民主黨和主流輿論極大地質疑。

巴爾面臨的指控

美國情報部門匿名舉報人的檢舉信息9月26日對公眾披露，其中提到巴爾在「通烏門」似乎參與其中。

根據白宮披露的通話記錄，特朗普明確和烏克蘭總統澤連斯基提到，巴爾、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）可以和烏方在調查美國前副總統拜登（Joe Biden）方面合作溝通。

然而，美國司法部在9月25日曾經發佈聲明，否認巴爾曾與特朗普「就讓烏克蘭調查拜登或他兒子有關的事情」進行過任何交談。

巴爾作為司法部部長，被特朗普指示去調查他在2020年的競選對手，本就十分可疑，此後他對此的否認和對相關文件的處理方式讓民主黨幾乎確認他是在「掩蓋罪行」。

當代理國家情報總監（Joseph Maguire）收到檢舉人的信息，要求提交給國會時，他聯繫了司法部。美國司法部當時給出的決定是，該投訴不屬於法律要求監管的範圍之內。這在很多人看來是匪夷所思的，因為檢舉人法要求此類信息被提交國會。

此刻美國輿論有無數問號，巴爾是否和澤連斯基按照特朗普的要求進行聯繫和合作？他在調查拜登的事件中參與多少？司法部阻止檢舉資料送往國會的決定是否和巴爾有關？

這已經不是巴爾第一次被指過分保護甚至是包庇特朗普。在此前的「通俄門」調查之中，巴爾在特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的報告公開之前，對公眾先公布了自己的一份總結，後被穆勒認為歪曲了報告內容。

或許正因為這種背景，讓佩洛西發出巴爾已經在保護特朗普上走向「無賴」的指控。

「通烏門」的焦點之一，是美國司法部長巴爾的職業操守。（Getty）

司法部門的真正職能受到挑戰

巴爾在任職後作出的種種選擇，在觀察人士看來或許並不意外。

在他擔任司法部長之前，前任司法部長塞申斯（Jeff Sessions）就是因為被特朗普批評在「通俄門」調查中為政府出力不夠，最終黯然辭職。在這種壓力下，人們對下任司法部長的預期，自然是一個更能夠幫助特朗普維護政治形象的官員。

雖然巴爾具有執掌司法部門的經驗和背景，但是越來越多的評論認為，與其說巴爾是美國司法部長，不如說他是特朗普的私人律師。

的確，巴爾可以以「反腐」為理由，參與到拜登和他的兒子在烏克蘭的調查之中。然而如果按照同樣的道理，特朗普此前的艷星封口費事件引發的違反競選財務問題、就職典禮經費腐敗案等等總統身上的醜聞，巴爾也應當付諸相同努力。

然而實際情況是，他對調查特朗普沸沸揚揚的醜聞並沒興趣，特別在穆勒報告公布之後更沒有進一步跟進。然而，司法部直到現在還在調查特朗普昔日的競選對手希拉里（Hillary Clinton）的「郵件門」問題。無論怎麼看，這種選擇都有政治力量的趨勢。

維護美國政府的法律利益是司法部長的重要職責之一。但是同時司法部還具有保障法律的實行、保障法律對美國所有公民平等的責任。輿論認為，司法部對政府和國家負責，而不只是對總統一人負責。

巴爾所受到的種種質疑正在讓外界更加質疑美國司法部的公信力。在國內的司法案例中可以有選擇性地進行調查，那麼在其他案件中又是如何？

比如美國司法部主導的對中國科技企業的調查和制裁，甚至是逮捕華為公司高管孟晚舟，這些指控在這樣的背景下也更容易被質疑。畢竟，特朗普曾經把華為和中美貿易協議掛鈎的言論已經令人大跌眼鏡，如今的司法部很難說這些指控和調查與美國的政治意圖沒有關係。

有評論認為美國司法體系正經歷空前挑戰，此言不假。無論對特朗普的彈劾結果如何，巴爾是否在這中間存在不正當行為，司法部門履行職能的困境都應該被正視。