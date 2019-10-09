英國脫歐「實質上不可能」：一個「魚與熊掌」的故事

唐寧街10號首相府周一、二（10月7日、8日）有匿名知情人員洩漏出不少府內觀點，得英國媒體大篇幅報道：英國有序脫歐「實質上不可能」；支持押後脫歐的國家將會「排在未來與英國合作的隊尾」；押後脫歐只屬國會主張，歐盟的支持將是「干預英國內政」等等。

怪責對方的遊戲 在傳言中展開

首相府雖然堅稱正繼續向歐盟尋求脫歐新協議，然而消息人士卻聲言，在首相約翰遜（Boris Johnson）與德國總理默克爾（Angela Merkel）最近的一次通話中，後者曾指出「如果德國要脫離歐盟，那將沒有問題」，但在英國脫歐一事上，屬於英國的北愛爾蘭與南方的愛爾蘭共和國必須避免再起邊境關卡，因此「英國脫歐必會導致北愛爾蘭永遠留在歐盟關稅同盟和單一市場管制」（即與大不列顫島分割成為某種「一國兩制」），使有協議下的脫歐「實質上不可能」。

德國方面沒有證實有關言論，但有熟悉情況的歐洲外交官員指出默克爾絕對不會談論「德國脫歐」。因此，不少評論就認為這是約翰遜首相府的宣傳策略，力圖將「無協議脫歐」或「脫歐被押後」的責任推到歐盟身上，並向英國人展示歐盟國家如何欺壓英國。

即將離任的歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），也是「人之將去，其言也善」，在Twitter上直批約翰遜，指脫歐的關鍵不是在「白痴的怪責對方遊戲（stupid blame game）中取勝」，而是「歐洲與英國的未來」。他更問：「你不想有協議，不願押後，又不要取消脫歐，你到底想去哪裡（圖斯克原文為拉丁文「quo vadis」）？」

由於歐盟峰會將於下周四、五（10月17日、18日）召開，如果約翰遜未能在此前與歐盟談妥協議，根據英國國會在9月初通過的法律，約翰遜將被迫向歐盟提出押後脫歐的要求，而英國料將會提前進行大選，因此這位疑為首相高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）的「消息人士」才會大肆匿名放出真假難辨的風向，以爭取國內疑歐派民意支持，為選戰做好準備。

同時，歐盟方面亦有外交消息傳出歐盟或許會要求英國押後脫歐至2020年6月，一方面避免無協議脫歐亂局，另一方面也希望時間能解決英國的國內政治困局。

可惜，時間並不能解決英國國內的政治困局。因為，英國脫歐本身就是建築在「魚與熊掌皆可得」的命題之上，然而「魚與熊掌不可兼得」，於是才會產生出今天各式各樣的不可解局面。

一連串「魚與熊掌不可兼得」的教訓

首先，2016年的脫歐派口號是「奪回控制權」，意指不要歐盟單一市場的人口自由流動、不要歐洲法院的管轄、不要歐盟統一的商品規制等等，然而他們卻想英國得到如歐盟成員般的市場准入待遇——遲至2017年7月，約翰遜還在公開聲言政府沒有準備要無協議脫歐。然而，「奪回控制權」與「歐盟成員市場准入」其實是魚與熊掌，只能二擇其一。這，就是脫歐困局的禍首。

對於以上的魚與熊掌，英國一直不知該如何抉擇，只好先名義上脫歐，再留下一個可延長的「過渡期」，冀望最終能夠魚與熊掌皆可得。

可是，愛爾蘭邊境問題就變成了另一個魚與熊掌的難題。當英國要「奪回控制權」，英國就難以留在單一市場及關稅同盟之中；然而，如果北愛爾蘭跟隨大不列顫島一同脫離關稅同盟等，愛爾蘭島上的經濟整合，以及自1998年《貝爾法斯特協定》（Belfast Agreement）帶來的和平局面就難以保持。因此，英國只能選擇「無協議脫歐」，實際上放棄對於愛爾蘭島上無邊關的堅持，或者將北愛爾蘭的關稅及商品管制與大不列顫島割裂的「分裂祖國」。

約翰遜原想「魚與熊掌皆可得」，提出將北愛爾蘭留在單一市場的規管、脫離關稅同盟的中間方案，卻是兩邊不是人，避不開「分裂祖國」之餘，也同時避免不了愛爾蘭島上的邊界，因此為歐盟批為不可行。

不少人認為，約翰遜的疑歐立場只是他為爭取政治利益的盤算，而非其真誠信念。因此，「帶領保守黨贏得大選」與「順利脫歐」之間，也很有可能形成另一個魚與熊掌的局面。

照目前形勢而言，保守黨基本上已成為疑歐政黨，因此約翰遜要能帶領英國順利脫歐，落實2016年公投結果，其勝選機會才是最大。可是，有協議脫歐走不出被批為背叛脫歐民意的文翠珊框架、無協議脫歐又可能會造成經濟、民生亂局，因此順利脫歐的結果也有可能會打擊保守黨選情。

因此，約翰遜如今似乎是決定了要先帶領保守黨贏得大選再說。而他的做法就是押後脫歐，再將押後脫歐包裝成他無可奈何被國會政客逼出來的結果——雖然他未能帶領英國順利脫歐，而他對脫歐的堅持卻是「可昭日月」的。

問題是，脫歐黨（Brexit Party）的脫歐堅持明顯比保守黨更加「可昭日月」。這又生出另一個魚與熊掌的兩難：到底是要直接爭取無協議脫歐，以搶奪脫歐黨支持，卻讓保守黨極端化，未來也許會成為政壇邊緣份子，還是要冒上選戰挫敗之險，繼續堅持一個大家都知道政治上不可能的有協議脫歐，而不讓保守黨變為極端政黨？

同類的抉擇也可見於留歐派之中。面對很有可能勝出大選的保守黨，留歐成功的唯一希望，就是要統合在野各黨反勝，而在野各黨的唯一可能領袖就只能是工黨的郝爾彬（Jeremy Corbyn），可是郝爾彬的左翼政策卻是甚多留歐派極力反對的——因此才有倫敦金融界的兩難問題：「你要脫歐，還是郝爾彬？」這個問題，大家都一直不願回答，然而時勢所迫，卻不得不答。

這一連串「魚與熊掌」之間的抉擇，其實就是英國脫歐困局的根本問題結構。如果2016年脫歐公投之時，人們已有此等先見之明，也許就不會投下支持脫歐的那一票。當下發放各類傳言的首相府消息人士只有一句話確實是說對的：英國脫歐真的是「實質上不可能」。