【中美貿易談判】和劉鶴30分鐘會面談話　特朗普多了一些理性

由於前1天的中美貿易談判取得積極成果，美國總統特朗普（Donald Trump）特意10月11日給予了訪美參與談判的中國國務院副總理劉鶴「白宮待遇」。在30多分鐘的會面談話中，特朗普整體上口吻積極，少了一些過去在這種高級場合威脅加税的做法，基本沒有提出一些要挾的條件，甚至接受中國思路，分第一、第二、第三個階段開展談判，逐步解決中美貿易爭端。

特朗普非常重視來自中國領導人習近平的來信。（Reuters）

特朗普甚至在和劉鶴的這次會面中，確定會在11月舉行的智利亞太經合組織（APEC）峰會期間和中國最高領導人習近平舉行會面，甚至可能在這次會面簽署協議文本。特朗普希望在未來三至五個星期達成文本。特朗普特意感謝習近平主席的口信，稱自己仔細觀看了「70周年閲兵式」。他說：「我非常尊重中國，非常尊重習近平主席，他是一位偉大的領導人」。

根據第一階段談判的成果，特朗普宣布，暫停在10月中旬提高對已加徵關税的税率。對於12月15日計劃加徵的關税，特朗普還沒有做出最終決定。但從特朗普的表態來看，他對此也是持開放態度。貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也說，10月中旬提升關税税率的計劃暫停了，如果時間允許的話，並找到解決方案的話，美國將在12月加税計劃前預先做出決定。

現階段的談判，也就是第一階段的談判已經在知識產權保護和開放金融服務市場方面達成共識，按照特朗普11日的話，就是達成了協議。知識產權也會在第二階段談及。按照萊特希澤的話來分析，就是美方經過和中國央行行長易剛的良好磋商，美中在金融服務和市場開放兩個方面開展廣泛討論，基本上完成協議。

萊特希澤及姆努欽對於第一階段的談判成果比較滿意。（AP）

關於技術轉讓的問題，在第一階段也有涉及，並取得進展，第二階段的談判也會加速磋商。特朗普說，第二階段達不成，還可以有第三階段。

就農產品買賣，特朗普提到，中國同意購買400億至500億美元的美國農產品，並在農業結構問題上取得重要進展。這一額度是中國目前最高購買記錄的三倍之多。萊特希澤則說，這種購買要在第二年內兑現。言外之意就是2020年大選前。特朗普甚至建議美國農民多買土地和農具。

關於執行機制的問題，特朗普提到其必然是協議的一部分，雙方正在就執行機制的條款進行最後層面的磋商。萊特希澤補充說，雙方團隊都已指定了特定人員分配時間負責這一事務，併為此有了一個工作架構，就剩下最後的細節收尾。雙方都希望能夠達成一個可行的爭端解決機制（workable dispute settlement mechanism），而且已經非常接近這一目標。

就留學生問題，特朗普直接否認限制中國留學生。特朗普說，他多次聽到過限制中國留學生的問題，包括來自自己國安團隊的建議。但是，自己認為美國擁有世界上最偉大的教育體系，要想保持這種偉大，就不應該將中國學生拒之門外。特朗普當場做出保證說，他不會區別對待中國，美國體制是開放的，不會拒絕來自中國的人才。

貿易戰以外，特朗普最關注於自己的連任競選。（AP）

就是否取消匯率操縱國的標籤，特朗普和萊特希澤態度都不是很強硬。萊特希澤的意思就是美國會考慮，會在大成協議時重新評估。或許在第三階段的談判，就可以考慮取消。

談到和4月份在白宮見劉鶴時的不同，特朗普說，雙方要更加了解彼此，4月那次會面後的確發生了很多反反覆覆的事情，當初設想的協議和現在所提到的協議，絕對是不一樣的，現在的協議「更大」，涵蓋面更廣，尤其是涉及金融服務業和外匯交易協議。

特朗普還明確將中國企業華為問題剝離，稱雙方協議不會包含華為問題。就調查亨特·拜登（Hunter Biden）的問題，特朗普也表態，這取決於中國，自己也不會以此為條件和中國開展下面階段的貿易談判。

總體上看，相比較而言，特朗普此次就中美貿易問題的表態最為理性，多了一些耐心，當然也要更高的期待值。不再像過去那樣，要在數週內達成一個全面的完美協議。此次談話，特朗普整場沒有提到「完美」或「全面」等字眼，只強調分階段「完成」協議。

對於中國而言，特朗普及其幕僚的提到這些進展，也絕非中方的單方面讓步。比如，中國購買農產品，只不過是貿易戰之後才出現的一種買賣，特朗普本人極為看重，因為其和農業選民直接相關。再比如，開放金融服務業，本來就是中國改革的其中一個方面，這恰好對中國有利。最後，特朗普政府同意分階段談判，恰好是中國主張的體現，為中國贏得更多的時間。

看來面臨大選連任的特朗普，非常迫切和習近平簽署協議，一方面這對美國股市和經濟也是好消息。特朗普11日和劉鶴見面時甚至專門提到了這一點，稱市場總是希望聽到談判的好消息；另一方面，特朗普希望儘早結束貿易戰，把工作重心轉移到競選上來。在回答記者有關「是否會結束貿易戰」時，特朗普說：「我們非常接近了」。會見劉鶴接近尾聲時，總統軍用直升機就已降落白宮。之後，特朗普便趕往路易斯安納州出席競選集會。