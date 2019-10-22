再阻政府脫歐協議　留歐派恐玩火自焚

英國將再次向歐盟請求延遲脫歐期限，「但我（約翰遜）自成為首相以來已經明確表示，進一步的延期將損害英國和歐盟的利益，以及我們之間的關係。」當地時間上周六（10月19日）晚上，由於國會成功阻擋約翰遜版脫歐方案，英國政府被迫向歐盟做出如此左右互搏的表態。即使約翰遜的權威看似再被重挫，即使歐盟會否再次批准延期仍是未知之數，約翰遜本人都賺盡「民意分」。

眾所周知，文翠珊就任首相期間，便同歐盟達成脫歐協議。但由於其中關於愛爾蘭問題的「補底方案」不設時限，既容許北愛爾蘭永遠留在歐盟關稅區，又可能令英國必須持續遵守歐盟法令，而不為脫歐派人士接受。約翰遜競選保守黨黨魁時，也將「重談脫歐協議」作為最主要政見。

上周四（10月17日），約翰遜同歐盟理事會主席容克（Jean-Claude Juncker）一同出席記者會，宣布達成新協議。新協議下，北愛爾蘭將繼續留在英國關稅區，但接受歐盟的相關法令。為滿足《貝爾法斯特協議》（Belfast Agreement）中愛爾蘭島上不設硬邊界的規定，貨品將在由英國本土進入愛爾蘭島之時，接受海關檢查並由買家支付關稅；若最終貨品被證明留在北愛爾蘭而未進入愛爾蘭共和國，則可申請退稅。

歐盟理事會主席容克（右）及歐洲理事會主席圖斯克（左）在歐盟峰會後出席記者會

國會再成攔路虎

由於脫歐事宜緊迫，下議院特意在上周六「緊急開議」。過去八十年中，下議院僅做出過五次類似安排，包括德國入侵波蘭後決議對德宣戰、1956年蘇伊士運河危機，以及上一次為福克蘭戰爭而召集國會。可見面臨10月31日的死線，脫歐已到了「火燒眉毛」的時刻。

約翰遜就任首相後，曾開除21位投票支持「阻止無協議脫歐」的保守黨員，加之部份議員主動退黨，令保守黨在國會中僅有288席支持；同時，北愛統一民主黨（DUP）已明言將投下反對票，令協議通過前景更為暗淡。

不過，由於19名工黨議員早前曾發表公開信，表示「為國家利益，可支持避免無序脫歐的協定」，即使是最資深的政治記者也難肯定協議可否過關。

可是，10月31日必須脫歐只是約翰遜眼中的「死線」，在野黨議員可不這麼想。下議院上周六甫一開議，早前被保守派開除的溫和派議員萊特溫（Oliver Letwin）便提出修正案，要求約翰遜為保守起見，應該再向布魯塞爾提出延遲脫歐申請，令國會有充分時間審查新版法案。

在留歐派議員看來，約翰遜達成協議後不足48小時便尋求國會背書，且沒有提交經濟衝擊評估報告，若倉促批准極不負責任。加之留歐派選民並不排斥延期脫歐，為防止協議被否決後步向無協議脫歐，拖住約翰遜無可厚非。

前保守黨員萊特溫在脫歐法案表決前提出修正案，要求再次延期脫歐。（Getty Images）

修正案通過令約翰遜大為光火，他在投票後發言稱自己不會和歐盟談判延期，但為避免觸犯法例，數小時後又急急轉彎，向布魯塞爾方面發出相互矛盾的三封信。第一封以英國最高權力機構國會的民意發出，要求歐盟進一步推遲原本10月31日的脫歐期限；這封信乃約翰遜的妥協，亦符合萊特溫修正案要求，但首相本人未予簽字背書。

第二封信則以英國首相名義發出，強調其反對歐盟一再接受脫歐延期申請，希望歐盟27國中有成員「畀面」提出異議，阻止再次延期。與此同時，英國駐歐盟大使也發出一封官式信件，解釋「再尋求延期」的原因。

一切皆是政治算計

無論是約翰遜倉促召開國會，或是留歐派在國會中的反擊，都充斥濃厚的政治算計。一直以來，留歐派都批評約翰遜與歐盟談判只是「障眼法」，他們認為，布魯塞爾方面已多次強調不會重啟談判，約翰遜的真實目的乃是拖延至10月31日死線，實現疑歐派期望的「徹底脫歐」。

受這樣的輿論影響，約翰遜所獲民意支持大多停留在保守選民中，難獲中間派認同。但當約翰遜上周於歐盟峰會端出協議後，無論協議內容與文翠珊版本有何差異，也無論協議是否對英國更有利，約翰遜至少實現了他競逐保守黨魁時的競選承諾：同歐盟重新談判協議。這樣的結果既幫助約翰遜開拓政治版圖，也扇了早前說風涼話的在野黨議員一個巴掌。

更重要的是，若國會支持協議，他便是成功帶領英國走出困局的時代領袖；若國會否決協議，他也實現了「10月31日前脫歐」的承諾，而硬脫歐後社會混亂的責任，則會被算在反對黨頭上。

早前保守黨魁選舉時，約翰遜以其“10月31日必脫歐”承諾吸引大批選民。（路透社）

面對如此精明的政治算計，留歐派如同被「逼上梁山」，自然希望進一步延展脫歐期限，避開約翰遜提出的單選題。為合理化自身行為，留歐派除強調國會需時仔細審議協議外，亦提出「陰謀論」式的論述：約翰遜作為強硬派領袖，端出方案卻同文翠珊版本無太大差異，說明他僅想誘騙國會簽字首肯協議，繞過延期脫歐的限制，之後再用技術手段阻止協議生效，實現「徹底硬脫歐」。

為「延期脫歐」編下如此複雜的劇本，或許只有最激進的留歐派才會相信。事實上，自文翠珊第一次將脫歐協議送交國會後，工黨留歐派及自民黨便保持「不妥協」態度，希望政府最終接受「二次公投方案」，逆轉脫歐公投結果，今次提出修正案只是這一策略的延續。

另一方面，工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）似乎更在乎利用脫歐議程拖死約翰遜政府，從而在接下來的大選中佔據上風。文翠珊就任時期，郝爾彬便對政府提出的協商請求意興闌珊，只求盡快重新舉行大選圓其「首相夢」，推動左派議程。至於英國因脫歐陷入無法聚焦其他事務的困境，似乎一律不在郝爾彬的考量範圍內。

脫歐前路如何走

政治人物雖一生棲選票而生，卻未必能時刻緊追民意。英國《每日郵報》上周六進行的民意調查顯示，有50%受訪者認為國會應立即表決協議，超過反對的38%。更關鍵的是，被問及「若協議未能通過，誰該負最大責任」時，認為約翰遜應負責的只有21%，認為國會需負責的則高出一倍，達到42%，反映約翰遜在本輪政治纏鬥中略佔上風。

這樣的民意源於英國人對拖沓已久的脫歐已生厭煩情緒。同一調查顯示，若英國順利循新協議脫歐，45%受訪者持正面心態，遠超負面感受的21%，這表示盡快脫歐已是社會共識。

郝爾彬同其領導工黨支持率近來一路下跌，與在野黨不斷拖延脫歐不無關係。（路透社）

工黨內亦有人意識到這點，議員奧恩（Melanie Onn）在英歐達成協議後，便和保守黨同僚共同在英國《衞報》發表文章，稱「我們的選民告訴我們，他們厭倦了政治，厭倦了英國脫歐的新聞」，認為只有通過脫歐協議，才能讓政府真正回到應該做的優先事項上來。儘管，這樣的人在留歐派中只是少數，但隨着民意逐漸明朗，倒戈者恐怕會愈來愈多。

覺得不耐煩的不止是英國人，部份歐盟領袖及歐洲國家領導人亦有同感。歐盟理事會上周四通過協議後，容克已明言不會批准進一步延遲脫歐期限。峰會期間，愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）亦警告英國不應假設歐盟會再同意延遲期限。

而在同一場合，法國總統馬克龍亦表明反對延期。正是馬克龍以「無限延遲會損害歐盟利益」為由在今年4月的歐盟峰會中施壓，令原本可能延期至明年初的脫歐期限改為今年10月。

另一方面，立場相對溫和的德國總理默克爾則早已表示，若英國議會無法批准協議，再次推遲脫歐不可避免。由於延期脫歐需獲得全部27個歐盟成員國同意，內部意見相左也意味着，在不到10天限期內，歐盟需要再次召開領袖峰會以作最終決定。屆時，對硬脫歐後混亂的恐懼，會否再一次壓過長久積蓄的不耐煩情緒，恐怕要取決於各國領袖電光火石間的決定了。

上文刊登於第185期《香港01》周報（2019年10月21日）《 再阻政府脫歐協議 留歐派恐玩火自焚》。

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