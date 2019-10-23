特朗普時代終結或見先兆？

猶記得2016年美國總統大選期間，當時還是共和黨候選人的特朗普大言不慚的宣示：「就算我站在紐約第五大道開槍射人，我也不會流失選票。」自9月底「通烏門」爭議爆出後，支持和反對彈劾特朗普的民意已出現前所未見的死亡交叉，這是否特朗普2020年選戰喪鐘的第一響？

眾議院的「通烏門」調查正進行得如火如荼，醜事愈爆愈多。周二（10月22日）到國會作證的署任美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor），指證美國對烏外交政策有「不正常、不正式的渠道」，當中包括特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani），破壞美國一貫援烏抗俄的外交政策。

同時，泰勒也多次或明或暗的指出特朗普政府有意利用對烏軍援、到訪白宮邀請等作籌碼，要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開明示對民主黨總統候選人拜登之子任職的烏克蘭天然氣公司，以及烏克蘭涉嫌干預2016年美國大選的傳言啟動調查。

10月22日到國會作證的署任美國駐烏克蘭大使泰勒。（路透社）

泰勒本人早已退休，其大使一職只是前任大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）疑被朱利亞尼以流言在2019年5月趕走後的臨危受命。他是軍人出身，曾派駐阿富汗、伊拉克，而他亦曾於2006年受前總統小布殊（George W. Bush）任命為駐烏克蘭大使。此等軍方背景，加上曾受命共和黨總統的往蹟，使其指控更具說服力，連《華盛頓檢查者報》（Washington Examiner）等保守派媒體，也刊登評論文章，指泰勒的證詞已將特朗普的盟友和參議院共和黨人「逼至牆角」。

「特朗普黨」軍心不穩

在通烏門不斷發酵的同時，一直支持特朗普的共和黨，以及保守派媒體也愈來愈有疏遠特朗普的趨勢。例如特朗普周二（10月22日）在社交媒體上以其慣常「政治不正確」的方式，呼籲共和黨要謹記民主黨對他的彈劾案是「吊死黑人的私刑」（lynching）。往日對於此等言論甚少表態的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）卻馬上劃清界線，指出有鑒於美國過去的黑奴歷史，總統不應以此比喻彈劾。

手握參議院大權的麥康奈爾，近來對特朗普的言誅筆伐可謂多不勝數：除了公開表明若眾議院通過特朗普口中「非法又不公」的彈劾案後，參議院會依從程序對特朗普展開審訊外，他在上周六（10月19日）更於被特朗普視為公敵的《華盛頓郵報》中發表評論文章——事有巧合，白宮在周二宣布將停止訂閱《華盛頓郵報》——力批特朗普從敘利亞撤軍的決定是「重大戰策性錯誤」。文章雖然未有提及「特朗普」一詞，卻暗指特朗普違反美國反恐原則，而國會此時應當介入；文末更暗嘲特朗普一句「美國的戰爭之所以會『沒完沒了』，全因美國拒絕打贏」。

相較於因批評特朗普而遭後者大開「鍵盤戰線」的共和黨猶他州（Utah）參議員羅姆尼（Mitt Romney），特朗普對能大大影響彈劾審訊進程的麥康奈爾卻是默不作聲，未敢發言回擊。可見對掌握民情起落甚有心得的特朗普，也許知道此刻實在不能隨便將麥康奈爾此等共和黨大老打成敵人。

同時，一直支持特朗普、也一直獲特朗普支持的霍士新聞台（Fox News）也有與特朗普漸行漸遠之勢。霍士新聞台在10月9日以「支持彈劾特朗普創新高」為題公布其彈劾民調，指有51%受訪民眾支持彈劾特朗普並革除其職務，而反對者只得40%。配合該台早前有節目受訪專家直指「通烏門」牽涉刑事罪，讓特朗普極為不滿，大罵霍士新聞台水準「大不如前」，對其彈劾民調的批評更延續至上周六而未息。

海明威式的政治破產？

霍士新聞台的民調的確反映了美國民眾對彈劾態度的改變。根據民調網站FiveThirtyEight的綜合報告，在短短一個月內（由9月24日起計算），支持彈劾特朗普的比例由40%上升至49.4%，而反對者則由51.1%滑落至43.4%。同時，無論是民主黨、中立派，還是共和黨，支持彈劾的民意也有所上升：在民主黨選民中，由71.9%升至84.2%；在中立選民中，由34.7%升至47.5%；在共和黨選民中，則由8.8%升至12.1%。

憑諸如「讓美國再次偉大」的簡單口號取勝的特朗普，在2020年的大選中，似乎無法如此輕易過關。（路透社）

相較之下，特朗普的支持度只較一個月前的43.1%稍微下跌至如今的41.3%，並未觸及其上任以來的低點，也維持其一直獲稍稍超過40%民意支持的慣常狀態，可算是引證了其「第五大道亂槍射人也不會流失選票」的狂言。

不過，今天民主黨要打的主牌，並非要爭取這些特朗普死忠派的支持，而是要透過「反對特朗普」的大旗，製造自己的死忠支持者，一方面團結民主黨人，另一方面爭取中立派選民轉向，再動搖選情早繫於一線、心不甘情不願被「特朗普化」的共和黨政界軍心。這一手牌，照目前形勢看來，配合特朗普在諸如敘利亞撤軍問題上的莽撞，確實打得甚為漂亮。

至今仍是如2016年一般豪言壯語、大言不慚的特朗普，看起來依然是威風十足，權力緊握在手。然而，正如美國大文豪海明威所書，「破產」有「兩個階段」，先是「慢慢的」，然後是「突如其來的」（原文為：「How did you get bankrupt? Two Ways. Gradually, then suddenly）。特朗普的政治破產，如今也許已處於「慢慢的」那個階段，至於下一個階段會否來臨、何時來臨，實在值得我們仔細觀察。