特朗普時代終結或見先兆？

猶記得2016年美國總統大選期間,當時還是共和黨候選人的特朗普大言不慚的宣示:「就算我站在紐約第五大道開槍射人,我也不會流失選票。」自9月底「通烏門」爭議爆出後,支持和反對彈劾特朗普的民意已出現前所未見的死亡交叉,這是否特朗普2020年選戰喪鐘的第一響?

眾議院的「通烏門」調查正進行得如火如荼,醜事愈爆愈多。周二(10月22日)到國會作證的署任美國駐烏克蘭大使泰勒(William Taylor),指證美國對烏外交政策有「不正常、不正式的渠道」,當中包括特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani),破壞美國一貫援烏抗俄的外交政策。

同時,泰勒也多次或明或暗的指出特朗普政府有意利用對烏軍援、到訪白宮邀請等作籌碼,要求烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)公開明示對民主黨總統候選人拜登之子任職的烏克蘭天然氣公司,以及烏克蘭涉嫌干預2016年美國大選的傳言啟動調查。

10月22日到國會作證的署任美國駐烏克蘭大使泰勒。(路透社)

泰勒本人早已退休,其大使一職只是前任大使約萬諾維奇(Marie Yovanovitch)疑被朱利亞尼以流言在2019年5月趕走後的臨危受命。他是軍人出身,曾派駐阿富汗、伊拉克,而他亦曾於2006年受前總統小布殊(George W. Bush)任命為駐烏克蘭大使。此等軍方背景,加上曾受命共和黨總統的往蹟,使其指控更具說服力,連《華盛頓檢查者報》(Washington Examiner)等保守派媒體,也刊登評論文章,指泰勒的證詞已將特朗普的盟友和參議院共和黨人「逼至牆角」。

「特朗普黨」軍心不穩

在通烏門不斷發酵的同時,一直支持特朗普的共和黨,以及保守派媒體也愈來愈有疏遠特朗普的趨勢。例如特朗普周二(10月22日)在社交媒體上以其慣常「政治不正確」的方式,呼籲共和黨要謹記民主黨對他的彈劾案是「吊死黑人的私刑」(lynching)。往日對於此等言論甚少表態的參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)卻馬上劃清界線,指出有鑒於美國過去的黑奴歷史,總統不應以此比喻彈劾。

手握參議院大權的麥康奈爾,近來對特朗普的言誅筆伐可謂多不勝數:除了公開表明若眾議院通過特朗普口中「非法又不公」的彈劾案後,參議院會依從程序對特朗普展開審訊外,他在上周六(10月19日)更於被特朗普視為公敵的《華盛頓郵報》中發表評論文章——事有巧合,白宮在周二宣布將停止訂閱《華盛頓郵報》——力批特朗普從敘利亞撤軍的決定是「重大戰策性錯誤」。文章雖然未有提及「特朗普」一詞,卻暗指特朗普違反美國反恐原則,而國會此時應當介入;文末更暗嘲特朗普一句「美國的戰爭之所以會『沒完沒了』,全因美國拒絕打贏」。

相較於因批評特朗普而遭後者大開「鍵盤戰線」的共和黨猶他州(Utah)參議員羅姆尼(Mitt Romney),特朗普對能大大影響彈劾審訊進程的麥康奈爾卻是默不作聲,未敢發言回擊。可見對掌握民情起落甚有心得的特朗普,也許知道此刻實在不能隨便將麥康奈爾此等共和黨大老打成敵人。

同時,一直支持特朗普、也一直獲特朗普支持的霍士新聞台(Fox News)也有與特朗普漸行漸遠之勢。霍士新聞台在10月9日以「支持彈劾特朗普創新高」為題公布其彈劾民調,指有51%受訪民眾支持彈劾特朗普並革除其職務,而反對者只得40%。配合該台早前有節目受訪專家直指「通烏門」牽涉刑事罪,讓特朗普極為不滿,大罵霍士新聞台水準「大不如前」,對其彈劾民調的批評更延續至上周六而未息。

海明威式的政治破產?

霍士新聞台的民調的確反映了美國民眾對彈劾態度的改變。根據民調網站FiveThirtyEight的綜合報告,在短短一個月內(由9月24日起計算),支持彈劾特朗普的比例由40%上升至49.4%,而反對者則由51.1%滑落至43.4%。同時,無論是民主黨、中立派,還是共和黨,支持彈劾的民意也有所上升:在民主黨選民中,由71.9%升至84.2%;在中立選民中,由34.7%升至47.5%;在共和黨選民中,則由8.8%升至12.1%。

憑諸如「讓美國再次偉大」的簡單口號取勝的特朗普,在2020年的大選中,似乎無法如此輕易過關。(路透社)

相較之下,特朗普的支持度只較一個月前的43.1%稍微下跌至如今的41.3%,並未觸及其上任以來的低點,也維持其一直獲稍稍超過40%民意支持的慣常狀態,可算是引證了其「第五大道亂槍射人也不會流失選票」的狂言。

不過,今天民主黨要打的主牌,並非要爭取這些特朗普死忠派的支持,而是要透過「反對特朗普」的大旗,製造自己的死忠支持者,一方面團結民主黨人,另一方面爭取中立派選民轉向,再動搖選情早繫於一線、心不甘情不願被「特朗普化」的共和黨政界軍心。這一手牌,照目前形勢看來,配合特朗普在諸如敘利亞撤軍問題上的莽撞,確實打得甚為漂亮。

至今仍是如2016年一般豪言壯語、大言不慚的特朗普,看起來依然是威風十足,權力緊握在手。然而,正如美國大文豪海明威所書,「破產」有「兩個階段」,先是「慢慢的」,然後是「突如其來的」(原文為:「How did you get bankrupt? Two Ways. Gradually, then suddenly)。特朗普的政治破產,如今也許已處於「慢慢的」那個階段,至於下一個階段會否來臨、何時來臨,實在值得我們仔細觀察。