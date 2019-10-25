敘利亞局勢14天連續反轉 土耳其出兵改變了什麼

美國總統特朗普（Donald Trump）10月23日就敘利亞局勢發表講話，指土耳其已經通知美國，將會於敘利亞永久停火。同時特朗普宣布，撤銷對土耳其的制裁。而就在此前一天，土耳其剛剛和俄羅斯簽署關於敘利亞停火的諒解備忘錄。

從10月9日土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）宣布對敘利亞開始「和平之泉」的軍事行動，兩週之內，敘利亞局勢幾度反轉，讓全球聚焦中東。在此期間，美國、俄羅斯分別和土耳其進行了談判，而敘利亞局勢發生了怎樣的變化？

幾次反轉的「和平噴泉」

10月8日，美國突然宣布從敘利亞撤軍，並且表示「不支持也不參與」土耳其即將在敘利亞北部進行的軍事行動，實際上等於默許。第二天土耳其就迅速出兵，代號「和平噴泉」。

土耳其攻入敘利亞東北部之後，幾乎立即背上了來自全世界的罵名。除了敘利亞外交部之外，阿拉伯聯盟22國以及英、法、德、荷蘭以及北約都對其進行了譴責。中國外交部甚至罕見表態，呼籲土耳其停止軍事行動，回到政治解決的途徑。

+ 5 + 4 + 3

在展開軍事行動一個星期之後，土耳其對敘利亞庫爾德武裝「人民保衛軍」 的進攻之影響顯然超過了外界的預期。這讓特朗普不得不再次擺出強硬姿態，美國防長埃斯珀（Mark Esper）10月13日稱，在敘利亞的最後一批美軍將向南轉移，不撤離敘利亞。特朗普也在一封信件中威脅埃爾多安，他可以「摧毀土耳其的經濟」。

然而，10月18日局勢再度反轉，美國副總統彭斯（Mike Pence）在土耳其安卡拉和埃爾多安達成了一份「停火協議」。

但是這也並沒完全解決雙方的分歧。雖然美土協議期滿之時，土耳其國防部表示現階段無需進一步擴大驅逐行動範圍，可是雙方還是有劍拔弩張之勢。一邊是埃爾多安飛往俄羅斯之前表示庫爾德武裝全部離開之前不會停止行動，另一邊是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）關於美國已經「做好充分準備」對土動武的警告。

最終，種種喧囂還是在10月22日俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）和埃爾多安長達6小時的談判之後，塵埃落定。俄土達成150個小時的停火協議，共有10點共識，雙方重申在《阿達納協定》框架下解決敘利亞問題，俄羅斯軍事警察和敘利亞邊境警衛將共同巡視土敘邊界。

至此，土耳其一面表示兩個協議並沒有聯繫，另一方面又選擇在和普京談判之後，向特朗普承諾「永久停火」，讓各方都能宣稱勝利。不過在這背後，美、土、俄、敘真正的收穫是什麼？

俄土達成停火協議之後，土耳其才表示要永久停火。（Getty）

轟轟烈烈之後 大局依舊

首先，這次行動最終的結果對敘利亞政府有利。土耳其出兵之後，庫爾德武裝和敘利亞政府軍達成協議，政府向前線派兵，幫助庫爾德人共同抵禦土耳其的攻勢。

根據美國媒體披露，庫爾德武裝已與俄方達成協議，解散其「民主軍」編制，將基幹部隊「人民保衛軍」（YPG）編入由俄軍控制的敘軍「第五突擊軍」（又稱「第五軍團」）。政府軍進駐庫爾德人駐紮區域，敘總統顧問甚至表示庫爾德人沒有自治的理由，這意味着庫爾德人佔領區域的迴歸。

最終，美國撤軍讓敘利亞政府眼中的「叛軍」沒有了依靠，而俄羅斯則及時幫助敘利亞遏制住了土耳其在東北地區的擴張，這對於敘政府來說都是好消息。

第二，土耳其鞏固了在敘利亞戰爭之中取得的成果。回顧土耳其迅速出兵又迅速停火的過程，可知埃爾多安的最終目的不是重燃敘利亞戰火，而是要實現美國的撤軍，保護自身在敘利亞的利益。

土耳其在此前已經多次對敘利亞進行跨境打擊，前兩次分別發生在2016年和2018年。節節勝利之後土耳其本身就有了一些談判的籌碼。

美國正式宣布對土耳其接觸制裁，特朗普實際上對撤軍的目標並沒改變。（VCG）

根據土俄達成的備忘錄，俄羅斯承認土耳其在敘利亞境內約30公里範圍的「安全區」。而俄土軍隊在行動展開6日後，進駐邊境10公里範圍。而2018年3月，埃爾多安跟特朗普就已達成協議，在敘利亞東北邊境設安全區，縱深32公里。然而美軍真正撤離之後，土耳其的戰果才真正得以鞏固。

第三，俄羅斯已經主導敘利亞局勢。回顧過去一段時間敘利亞局勢的變化過程，土耳其、伊朗和敘利亞在做任何決定之前都要向普京尋求支持。這一次埃爾多安決定停火就是例子。

土耳其需要確保庫爾德人撤出「安全區」，敘利亞需要在北部地區遏制土耳其的勢力，這些都離不開俄羅斯這個最大玩家的協助。

敘利亞如此，中東周邊地區的狀況也是如此。普京在土耳其出兵之後，訪問沙特和阿聯酋，不僅受到高規格歡迎，又簽署多個對俄羅斯有利的經貿和能源協議。要知道美國在敘利亞撤軍的策略，本是煽動北約以及周邊國家填補美軍撤離後的空白，而普京這次訪問不僅擴大了中東的影響力，也讓世界看到了美國撤軍策略的失敗。

第四，美國達到了撤軍的目的，用停火協議一定程度上挽回了顏面，也算是「求仁得仁」。特朗普在撤軍敘利亞問題上，態度多次轉變，這多是因為國內政治的壓力而展示的強硬，白宮撤軍的目標並沒改變。

特朗普自稱拯救很多庫爾德人的性命、保護敘利亞的油田、土耳其停火都是他的「功勞」，這些或許對反對者來說很難信服。但是，特朗普的確在逐步把美國士兵帶回美國，實現了撤軍，避免「無謂」的戰爭，這一點不可否認。

實際上，今天敘利亞的局勢，從2015年普京向敘利亞出兵之後，就已經奠定。土耳其的此次行動逼迫美軍撤離，進一步打擊庫爾德武裝，這些仍然是俄土伊三國在敘利亞取得勝利的延續。未來敘利亞局勢的走向還是會由敘利亞政府和這三國在協商之中共同推動。