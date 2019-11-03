【專家有話說】從鄧小平到習近平　「龍象之爭」魔咒怎麼破

提到印度，很多中國人第一反應可能是印度電影，以及令人瞠目的貧民窟。作為中國的鄰國，人口數量與中國相當，且經濟已然超過英法，僅屈尊於美中日德之後，印度未來的潛力不容低估。 中印之間，在歷史上有過短暫的戰爭，在現實中又困於邊界問題以及不間斷的邊境對峙，所以始終很難掙脱掉「龍象之爭」的枷鎖。習近平和莫迪，這兩位強勢領導人，能否打破中印「龍象之爭」的魔咒，共同締造「亞洲世紀」？ 01記者就此採訪了復旦大學印度問題專家、國際問題研究院研究員林民旺，以下為訪談實錄。

01：習近平上月訪問印度，是繼武漢會晤之後的又一次中印領導人非正式會晤。雖然是非正式會晤，但其實質意義可能高於正式會晤。莫迪稱「金奈願景」將成為中印關係新時代的開始。從此前的「武漢精神」到今次的「金奈願景」，您怎麼解讀「中印關係新時代的開始」？

林民旺：莫迪喜歡用「新開始」這樣的詞彙，實際上無論在內政還是外交政策上，他經常說是一個新的開始。他的心態好像是，印度從他執政後就開始站起來了，或者強起來了，好像才成為真正的世界大國。這樣的「開始」對中印關係來說，有積極的一面。但當下還沒法說是一個完全新時代的開始，但可以肯定的是，確實在兩國關係中有一些新的因素，新的發展趨勢和新的增長點。

01：您提到了莫迪的心態問題，其實如同您不久前在《人民日報》海外版旗下節目「俠客島」刊發的文章中所講，「這次訪問不乏對困難的排除，對成熟外交心態的重塑」。

提到中印關係，很多人的第一反應都是「龍象之爭」，比如邊境對峙、西藏問題，以及印巴衝突中的中國如何站隊等等。但其實就習近平和莫迪這次會面來看，已經能看出雙方心態層面的變化與調整，可算是中印兩國領導人對彼此超級大國的一次確認。

林民旺：是的，2018年首次非正式會晤能夠在武漢順利舉行，一定意義上來說是雙方對彼此的國際地位的認可，而且這些認可裏更重要是中國對印度大國角色和國際地位的認可。

為什麼我在俠客島那樣講？我們對印度的外交，經過這些年的打交道和摸索，尤其是跟莫迪政府打交道中，了解他的一些基本行為方式。莫迪其實還是奉行左右逢源的平衡外交，不要指望印度外交能夠完全按照中國的戰略意圖，或者完全符合中國的戰略需要，只能說取印度跟中國有相同利益的地方合作，同時保留彼此分歧，進行求同存異的外交。

為什麼這麼說？這次訪問很明顯可以看到，期間經歷了很多困難，雙方最終還是確認了要舉行第二次會晤。第二次會晤結束的時候，兩國領導人認為非正式會晤的形式很好，要繼續下去，明年還要繼續舉行，實際上也肯定了非正式會晤的積極性。

從這個意義上講，兩國領導人對雙邊關係有了一個更加清晰的把握，處理方式也更成熟，這就是求同存異的外交。

中印之間可以進行符合彼此利益的合作，保留彼此分歧，進行求同存異的外交。（Getty）

01：求同存異某種程度上就是成熟外交心態重塑的前提。

林民旺：如果我們往幾年前看的話，中印關係起起伏伏的特別厲害，2013、2014、2015年感覺好像中印關係即將進入到非常好的發展階段，但是2016矛盾不斷，2017很快進入到洞朗對峙，這就說明過去數年雙方對彼此的預期都有不太現實的地方，現在比較成熟的原因在於能理解雙方的困難和分歧所在，也能比較平衡的看待彼此。

01：中國在處理同周邊其他國家關係時的經驗，有沒有中印可以借鑒與參考的對象？比如說中俄關係，原來中俄兩個大國的關係 也是起伏得很厲害，但今天來看， 似乎已經是相對平穩，兩國領導人之間的戰略互信也足夠紮實。

林民旺：中俄關係和中印關係有相似的地方，也有差異的地方。俄羅斯面臨的戰略環境和印度的戰略環境不太一樣，印度的戰略環境要遠遠好於俄羅斯的戰略環境。但是這兩個國家有一點比較相似，就是他們都有自己很強的勢力範圍的概念。

俄羅斯的勢力範圍主要還是前蘇聯空間，原來蘇聯解體出去的地方，他不希望這些國家加入到西方的陣營，成為北約的成員國，或成為歐盟的成員國，所以大概前蘇聯空間就是俄羅斯給自己外交劃下的底線。對於印度來說，也是一樣的，南亞是它的地盤，所以其他大國進入的話，印度都很提防和敵視。

俄羅斯好的一點是，對後蘇聯空間的心態更開放，而且它對於中國經濟進入這些地區沒有完全排斥，或者一定意義上他覺得中國經濟影響進入到這些地方，在這些地方有更大的經濟影響力，對俄羅斯來說並不是一個零和博弈。但是印度還沒有適應中國經濟影響力進入到南亞的現實，印度相對而言還是比較消極的。

所以中印跟中俄關係相比，印度還需要更長時間去調整，然後適應中國經濟崛起的現狀，中國經濟崛起後自然地對外拓展影響力的客觀現實。

01：這次習近平訪問印度之後，很多聲音也在討論關於亞洲世紀的話題。回顧歷史，鄧小平在1980年代曾說，作為世界上體量最大的兩個發展中國家，「只有中印兩國都發展起來了，才會有真正的『亞洲世紀』」；印度首任總理尼赫魯也提出「亞洲復興」，明確稱「只有中印共同崛起，才是真正亞洲世紀的到來。」

在您看來，歷史恩怨和現實糾葛不斷的中印，能否實現「共同崛起」？亞洲世紀或者亞洲復興意味着什麼？文化或者文明，在亞洲復興中，扮演着怎樣的角色？

林民旺：關於亞洲世紀，中印領導人都說過。印度1947年建國，中國1949年建國，中印1950年建交，兩國領導人那個時候談亞洲世紀，但是理解的差異也是很明顯的。

印度談的「亞洲世紀」，更多是印度領導下的亞洲世紀，為什麼呢？整體而言，印度那個時候的戰略環境是比較好的，亞洲復興實際上意味着印度要在亞洲牽頭，當領頭羊的角色。到了今天，中國更多地談亞洲世紀，而印度談的就實際上很少了，這裏就有心理落差的問題。印度現在談亞洲，更多是談多極亞洲，也就是說亞洲要有多個力量來適度平衡中國。而要想平衡中國，憑印度或者日本肯定做不到，只能加上美國，也才可能形成多極的亞洲。

為什麼中國現在談得多？因為中國現在的經濟總量，如果只從GDP上來說的話，已經超過了東亞所有國家的總和，中國毫無疑問是亞洲的經濟領頭羊，這是當前亞洲國際政治的現實。

但現實之外，一個關鍵的問題是，在中國領頭的情況下，能不能團結起來亞洲其他國家共同建設真正的亞洲世紀？這個問題背後還有一個隱含的問題，那就是很多國家已經適應了美國在亞洲長期存在的現實，美國在亞洲有很多盟友，韓國、日本、菲律賓、泰國，還有準盟友新加坡等等，這些國家已經習慣了美國在亞洲當老大的現實。過去美國提供安全保障和地區秩序的保障。現在中國崛起了，會否成為一個合格的可信賴的亞洲領導者，亞洲很多國家是有擔憂的，他們還在繼續觀察中國。

所以亞洲世紀是一個很好的亞洲夢，但要實現確實比較困難。

至於你說的文明和文化，以及這次訪問提出「中印兩個古老文明的復興」，為什麼要聚焦文明？因為印度跟中國很相似，都是文明古國，這就是亞洲文明古國跟美國等國的區別，也就是中國為什麼要搞亞洲文明對話的原因所在。

具體到習近平這次訪問，談中印文明對話，更重要一點是希望從文明當中吸取智慧，從文明當中發現彼此共同的地方，為現實的政治經濟的合作服務。

01：就您所接觸的印度學界和政界的人，他們對中國存在的最大擔憂是什麼？

林民旺：最大的擔憂就是戰略上、安全上的擔憂，中國經濟崛起對他們來說當然是好事，因為中國經濟崛起也帶動了印度經濟發展，實際上給印度提供了一個經濟發展的戰略機遇期，很多國家也搭上了中國發展的快車。

但另一方面，他們擔心，一旦中國成為亞洲的老大，一旦印度對中國形成更大的經濟依賴，中國會不會把這種經濟依賴轉換成政治上的強制力，中國會不會打破一些既定規則，是不是能夠戰略自我限制和克制，讓他們對於中國未來的方向更有確定感。

01：您覺得中國在與印度處理關係時，哪些做法在某種程度上加劇了印度的這種不確定感？中國自身有什麼需要反思的地方？

林民旺：實際上印度到現在還沒有適應中國崛起這個基本現實，雖然1962年有短暫的中印邊界戰爭，但印度打心底裏也沒覺得中國比自己強很多。20多年前印度人還經常開玩笑說，上海要好好努力了，再不努力就要被孟買甩開幾條街了。講這個是想說明，印度對自己是很有信心的。

但今天這樣的世界，確實讓印度意識到了這是百年未有之大變局，印度的戰略環境已經變化，特別是中美貿易戰讓很多印度人真正認為中國是世界第二，只有中國有這麼大決心和毅力可以和美國進行周旋。因此印度在逐步適應中國已經崛起的事實。

至於你說的中國目前的做法，其實中國無論怎麼做，都會引起印度的擔憂，只能儘可能緩解，比如更多外交上的溝通和透明度等等，但戰略擔憂的絕對化解是不可能的。如果這個都能化解，那就不叫國際政治了。

01：很同意您的分析，而且在這種「不可完全化解的戰略擔憂」裏，還有很多中印之外的第三方變量和因素，譬如美國。尤其是自美國推出「印太戰略」，更是讓印度在大國博弈中的戰略重要性不斷提升。

印度向美國借力的姿態，除了用來孤立和施壓巴基斯坦外，對中印關係也構成了一定考驗。在中印關係進入「新時代」的關頭，特朗普的外交之變，或者說美國的因素，會在多大程度上影響兩國關係的實質走向？

林民旺：美國對印度的政策，其實也分兩個層面，一個是政府層面，一個是官僚層面。特朗普政府給印美關係注入了大量不確定性，特朗普一會批評印度，一會又表揚印度，所以對印度來說真的搞不清特朗普的策略，特朗普又這麼重經濟層面的利益，戰略層面對印度又不是特別重視，這是特朗普政府層面的表現。特朗普上台這麼久，印度政府一度非常希望特朗普能夠訪問印度，但是到現在為止特朗普都沒有訪問。

但是，對美國的政治精英和一些官僚機構來說，比如情報機構，還有國務院等等這些官僚層面，他們實際上非常清楚，對印度一定要戰略上看重，不要計較小節和小利，這是外交中很明確的一點。

特朗普現在的一些做法和政策，從一定意義上對中國也是好事。