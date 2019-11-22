彈劾案公開聽證告終　民主共和兩黨如何打開新戰線？

歷時近兩周的特朗普彈劾調查公開聽證周四（11月21日）正式結束。美國眾議院情報委員會預計將於11月最後一周的感恩節假期後，向司法委員會提交調查報告，由後者決定會否或如何對特朗普提出確切的彈劾條文。如無意外，眾議院大會將會趕在聖誕節前通過具體彈劾條文，給餘下任期不足一年的特朗普一份「臨別」大禮。

直至目前為止，情報委員會已獲得17名證人閉門作供，以及12名證人公開作供，不少「通烏門」案件的疑問似乎皆已獲得解答，例如：

特朗普有沒有以對烏克蘭的軍事援助及白宮訪問邀請換取烏國公開調查民主黨候選人拜登（Joe Biden）父子，及2016年烏克蘭干預美國大選的陰謀論？根據美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）的證供，答案是「有」。

特朗普有沒有主使其私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）越權參與此等對烏「利益交換」（quid pro quo）的類外交事務？根據桑德蘭的證詞，答案不僅是「有」，而且此事從國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton），到他們各人的高級幕僚都一一知悉；而根據駐烏克蘭臨時代辦泰勒（William Taylor），以及美國國家安全委員會前歐洲及俄羅斯事務高級顧問希爾（Fiona Hill），這是以「美國國內政治問題」主導的非正式對烏外交後門。

疑點利益歸於被告：未有證據直接指證特朗普

不過，雖然不少證人都指從朱利亞尼身上得知「利益交換」的要求，而桑德蘭也指出不少涉事官員是得到特朗普命令之後，才與朱利亞尼合作，然而至今並未有證據直接指證特朗普本人曾下達向烏方要求「利益交換」。

就此疑點，特朗普本人於周三（11月20日）也主動向在白宮守候的記者上演一幕大戲。他當時手執「劇本」，扮演桑德蘭多次質問特朗普：「你到底想從烏克蘭得到什麼？」然後，他就演回他自己答道：「我什麼都不要。我不要利益交換。」

由於在情報委員會提交彈劾調查報告後，特朗普及其律師將有權參與司法委員會的彈劾程序，並有權檢視證據、質詢、提出新證據、要求傳召其他證人等，這個「通烏門」彈劾調查的唯一疑點，料將被大加炒作，使得民主黨人難以藉「利益交換」的事實向特朗普按「賄賂罪名」提出彈劾條文。

然而，彈劾調查之所以一直未能尋得直接牽涉特朗普的證據，其中主因似乎是特朗普以行政特權阻止國務卿蓬佩奧、署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）等人作供或交出文件證據——連因向特朗普總統就職典禮委員會捐款百萬美元後獲得駐歐盟大使一職的桑德蘭也以此指責國務院。此等作為有可能會被民主黨人控以「妨礙司法公正」或「妨礙國會程序」，成為新的彈劾條文。

「等待更多證據」還是「速戰速決」？

不過，彈劾案會否順利送達司法委員會，至今仍未能說準。面對上述對特朗普有利的疑點，民主黨其實仍可以等待法院判決，去決定白宮的行政特權能否壓下國會彈劾調查的傳召證人權力，因而或可獲得直接指證特朗普的證據。

問題在於：司法程序歷時甚久，且有上訴的可能，待至判決塵埃落定，2020年大選也許已然告終。因此，民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就聲明：「他們一直打官司，但我們決不能靜待法院裁決。」

可是，下周一（11月25日）法院有可能就另一宗「通俄門」遺留下來的同類案件作判決。如果法院判定前白宮宮員不能被白宮禁止作證的話，民主黨黨內可能會另有壓力迫使佩洛西「再等一下」，將彈劾案的眾議院程序拖延至明年。

格雷厄姆（右）是特朗普在參議院的最忠實盟友之一。（路透社）

「拖延」的結果，對民主和共和兩黨也是利弊參半。

首先，由於彈劾案即使在通過眾議院後，仍要由參議院處理。案件一拖延將使彈劾案與來年民主黨總統初選，甚至大選時間重疊，此等政治黨爭議題，或有助特朗普選情，而且在政治輿論上或將會蓋過民主黨主打的國內政策。

另外，民主黨多位總統候選人本身同時有參議員身份，而參議員在彈劾審訊的過程中將扮演陪審員的角色。這很明顯會造成利益衝突。

同時，如果大選在即，民主黨仍然形式上要以彈劾案趕走特朗普的話，在政治倫理和政治觀感上也將失去道德高地，更給予共和黨口實去指責民主黨「企圖以不民主的程序踢走特朗普」。

另一方面，共和黨似乎也在擔心彈劾案繼續發酵或會不利特朗普選情——特朗普的忠實支持者、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等人周四就曾與白宮官員「共商大業」，有傳將計劃給予民主黨人兩周時間向參議院陳述證據，然而儘快以共和黨的參議院多數了結此事。

同時，格雷厄姆也有兩手準備，現已正式向國務院發信要求取得拜登通去與烏克蘭溝通的記錄，似乎想在有需要的時候，把視線轉移至拜登身上。

雖然彈劾案本身難以動搖特朗普的選民基本盤，不過如今美國製造業和農業皆表現不佳，這些經濟上受到特朗普貿易政策打擊的特朗普選民，早已對特朗普漸生疑慮。如果彈劾案繼續拖延下去，可能會產生疊加效應，將這些選民推向「不投票」甚至「支持民主黨」的一方。

從以上的兩黨考量看來，彈劾案這場政治大戲未來劇情如何發展，仍然有極多變數。