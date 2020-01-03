伊朗指揮官死於美軍空襲　特朗普的「戰功」不改中東局面

當地時間1月3日凌晨時分，伊拉克巴格達國際機場一帶突然遭遇空襲，至少三枚火箭彈擊中建築設施，並造成多人傷亡。

在眾多死傷人員中，一名來自伊朗的死者就令外界大為震驚。此人就是伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」的指揮官蘇雷曼尼（Qassim Soleimani）將軍。由於蘇雷曼尼是伊朗在伊拉克、敘利亞地區軍事、情報活動的實際最高指揮官和軍事首腦，他的意外死亡就使這場風波陡然升級。這場由美、伊軍事人員交火導致死傷，並引發美國使館被搗毀的風波出現了激烈的轉折。

被炸死的蘇雷曼尼將軍是近十幾年來活躍在伊拉克、敘利亞內戰戰場上的傳奇人物。西方情報部門對其能力大為欽佩，伊拉克政界也都感激他的救國之恩。（路透社）

發動襲擊的美國一方也迅速意識到了死者的身價，並以此作為向美國總統特朗普（Donald Trump）邀功的依據。在空襲之後，五角大樓即發佈通稿，稱此次空襲是「在總統領導下」的「果斷的防禦行動」。美方為「旨在預防由伊朗發動的襲擊計劃」，才殺死了「美國指定」的「恐怖組織首腦」，即蘇雷曼尼。

的確，殺死蘇雷曼尼也許可以讓華盛頓的軍政要人們長出一口惡氣。這不僅僅與前不久美國駐伊拉克大使館被「支持伊朗的伊拉克民眾」搗毀有關。蘇雷曼尼本人也是美國多年的難纏對手。

美國中情局（CIA）早在2013年就將其視為「中東最強特工」，CIA前駐伊拉克高官馬奎爾（Joseph Maguire）曾抱怨此人情報難以蒐集。他的名聲在中東情報界也如雷貫耳，以色列「摩薩德」前局長達甘（Meir Dagan）還在接受《紐約客》專訪時強調過自己對他的欽佩。

當然，蘇雷曼尼的行動也不僅僅在情報領域，他在伊拉克、敘利亞等地還親自負責軍事行動。他本人曾在2008年親自向美軍駐伊拉克司令彼得雷烏斯（David Petraeus）發短信，強調伊朗在伊拉克的控制力強於美國人。

美國駐伊拉克大使館在12月31日被搗毀後，外界正矚目於美軍調動4,000名82空降師士兵入伊拉克的動向，不想美方在1月2日就突然空襲伊朗重要人物。（美聯社）

在敘利亞內戰期間，蘇雷曼尼不僅建立了敘利亞「國防軍」（NDF）等民兵機構，他還親自前往莫斯科面見普京（Vladimir Putin），痛陳2015年時敘利亞戰場的困局，加速了俄羅斯出兵敘利亞的過程。蘇雷曼尼還在2017年對時任CIA首腦的蓬佩奧（Mike Pompeo）表示過輕蔑，拒絕接受他在戰場上由線人遞交的口信。

不過，外界也可以發現，炸死一個伊朗司令，並不能改變美國在伊拉克、敘利亞一線的局勢。2014年至今，伊朗已在敘利亞、伊拉克等地有效投射了其政治、軍事影響力。

在伊拉克、敘利亞一線經受過考驗過的伊朗軍隊已經在「什葉派之弧」中逐漸展現了自己的真實能力。（法新社）

面對中東亂局，在俄羅斯已經成功維持了伊朗的穩定後，伊朗也充分扮演了其中出力的關鍵角色：它通過出兵、援助等手段，聯絡了伊拉克的什葉派政治勢力，確保了敘利亞的什葉派政治力量不被顛覆，支援了黎巴嫩真主黨武裝，又為也門胡塞武裝提供支援。這使俄羅斯已經在中東取得主動權。也讓美國逐漸在「什葉派之弧」（Shia-Belt）形成之後趨於被動。

這樣一來，五角大樓固然可以在炸死蘇雷曼尼後強調「美國將繼續採取一切必要行動」，美國防長埃斯珀（Mark Esper）也可以在空襲當日「敦促伊朗政權停止其惡意活動」。但外界也同樣可以發現，美國對什葉派之弧的這一突然襲擊，正在促成美伊緊張關係的新高點，這對特朗普及五角大樓來說，或許將是新的難關。