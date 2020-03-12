【新冠肺炎】全球疫情告急　西方對華態度迅速分化

過去兩周中國以外新冠肺炎確診病例數增長了13倍，截至3月11日已經達到38,145例，死亡超過1,400。世界衛生組織（WHO）經過評估後認為新冠肺炎已構成「全球性流行病」（pandemic）。這無疑挑戰了各國的治理極限。

有的國家能夠迅速有效應對，比如韓國，日新增病例已經從高峰時的900多下降到目前的200多。有的國家苦苦掙扎在失控的邊緣，意大利累計確診人數已經過萬，從一開始封鎖部分城鎮發展到現在全國封鎖。歐盟27國已經無一倖免全部出現確診患者。美國至少24個州已經宣布緊急狀態。該如何防控疫情，各國都急於尋找答案。

而此時，最早爆發疫情的中國，經過兩個月的努力，正在結束疫情，中國本土每日新增確診病例已經跌至兩位數。

意大利用搭建帳篷醫院來緩解醫療資源不足的狀況。（AP）

有主張借鑑中國經驗的。譬如3月4日世界衛生組織助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，中國的抗疫方式可以被複制，有中國的經驗，其他國家不必從零開始。英國醫學期刊《柳葉刀》3月6日發表社論說，中國的抗疫經驗值得各國學習。

有已經借鑑中國經驗的。意大利紅十字會緊急請求援助後，中國紅十字會組建的7人抗疫專家組已經前往意大利。歐洲呼吸學會稱，正在協調各項方案，並將中國等國在疫情應對上的豐富經驗納入其中。3月3日至4日，中國知名專家鍾南山已經應邀與歐洲呼吸學會專家進行了視頻連線，介紹了中國抗疫的情況。意大利最大的全國綜合性醫院米蘭尼瓜爾達醫院已經同中國同濟醫院專家舉行了疫情防控視頻會議，就醫護人員自我防護、重型和危重型病人治療方案等問題交流意見。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）近日在英國應對新冠肺炎疫情發佈會上說，英國將繼續就抗擊疫情加強國際協調與合作，而這要得益於中國及時發佈疫情信息。英國政府首席醫療顧問克里斯・惠蒂（Chris Whitty）在發佈會上多次援引中國公布的數據，他表示，中國政府每天公布疫情的最新數據，對外界「很有幫助」。

伊朗衛生部發言人賈汗普爾（Kianoush Jahanpour）說，我們可以借鑑中國在預防、控制、治療以及危重患者護理方面的經驗，這為我們贏得了時間，讓我們少走彎路。

日本公明黨代表山口那津男稱日本現在就在利用中國已經獲得的經驗、數據等，學習採取一些有效的措施。

法國總統馬克龍（中）同官員和專家討論疫情。（路透社）

也有對中國經驗表示疑慮的。3月1日，艾爾沃德接受了美國VOX新聞網記者貝魯茲（Julia Belluz）的採訪。艾爾沃德說中國新增病例數量已經開始下降了。貝魯茲直接反問，「我們能相信中國的數據嗎？」潛台詞是對中國已經取得的成就保持懷疑的態度。

3月4日《紐約時報》刊登對艾爾沃德的專訪，其中艾爾沃德稱，「自我從中國回來之後，每個跟我談話的人一上來就講，我們不能像中國那樣封鎖一個1,500萬人口的城市。隨着國際病例的不斷增加，接到的電話也越來越多，很多人問中國到底是怎麼做到的，我們該怎麼辦」。

這些話的背後實際上是很多人都關注到了中國的抗疫情況，看到中國經驗有效之後在猶豫是否可以採取中國類似的措施。

特朗普在3月9日的記者會宣稱會在第二天公布應對疫情的重大經濟措施，但是3月10的記者會上特朗普並未公布什麼重大計劃。（AP）

不過，對於一些國家的政治人物來說，中國取得了什麼進展、有何經驗，這並不重要，「中國」對這類人士而言，依舊是譴責怪罪的對象。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月6日接受美國媒體採訪時，將新型冠狀病毒稱為「武漢冠狀病毒」，並稱由於中方不公開、不透明，美方獲得的信息不完善，導致美方應對疫情挑戰滯後。美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）3月11日表示，如果中國讓美國專家進入，新冠疫情可能已經得到控制。如果中國最初不隱瞞疫情，不禁止醫生講話，應對新冠疫情的時間就可能提前兩個月。

各國對待中國抗疫驗的態度差異說明，一些國家在現實困境面前已經衝破固有印象和政治障礙，選擇與中國合作，譬如意大利、英國、日本，諸如美國等國則依舊採取舊有態度。

國情不同，應對策略也不應相同。中國經驗不適合所有國家，但疫情最早在中國爆發，中國在應對疫情上有一些可以拿出來與各國分享的實踐結果。這一點各國都非常清楚。務實解決自身問題才是根本，疫情不分地域、不分貧窮富貴、不分國家發達與否。

但凡對本國民眾負責的國家，都不會拒絕同已有經驗的國家做交流。在人命關天的問題上，任何有良知的政治家都不該以「這些經驗來自中國與否」而抵制，又或戴着有色眼鏡看待。目前最應該做的是着手解決問題，而不是將問題推給其他人或者國家。

希望經過此次疫情，國際社會的意識形態壁壘會進一步弱化，並在公共衛生領域率先取得突破。