美軍機闖解放軍演習禁區　北京發射導彈外還要做更多

中美在中國周邊的較量不斷升級。解放軍被曝8月26日在南海發射數枚導彈，分別是從青海發射的東風-26型彈道導彈（DF-26），以及從浙江發射的東風-21D彈道導彈（DF-21D）。

8月24日起，解放軍在渤海、黃海、東海和南海四大海域舉行演習。

8月25日，美U-2高空偵察機闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。8月26日，一架隸屬於美國空軍的RC-135S戰略偵察機途徑巴士海峽進入南海，隨後在南海上空朝西南方向飛行，而8月24日至29日，解放軍在海南島東南部海域進行軍事訓練活動。這是美國接連兩天內第二次在解放軍南海軍演同時派遣偵察機抵近偵察。

解放軍試射東風導彈的同時，美軍機在南海飛行，彼此較量意味非常濃厚。（微博@寰亞SYHP）

其實，美國在中國周邊行動的頻率越來越高、尺度越來越大。今年上半年，美國軍機在南海活動超過2,000次。7月，美軍偵察機至少在南海進行了67次飛行，軍機機型包括P-8A反潛巡邏機29次、RC-135偵察機12次、P-3C反潛機9次、EP-3E電偵機8次、E-8C指揮機7次等。同時，美國軍機抵近中國的距離越來越近。美軍機在7月就有9次進入中國海岸線70海里範圍內，其中6次進入60海里範圍，距離最近的一次只有41海里。

美國在中國周邊行動的戰機頻率高、機型多，其中包括曾被解放軍打下來的一款戰機U-2高空偵察機，點擊大圖瀏覽：

並且，在中國周邊偵查的美國軍機還有「新面孔」。8月25日，美國陸軍一架「挑戰者650」偵察機8月25日進入南海，自8月以來，已經有近10架次「挑戰者650」偵察機出現在南海上空。以往美國派往南海的偵察機多隸屬於美國空軍和海軍，美國陸軍飛機現在出現在南海上空並且頻率非常之高，意味非常不同尋常。8月5日，一架美軍E8 JSTAR（E8聯合星）偽裝成民航機進行偵察。

除了軍機之外，美國航母7月、8月接連現身南海。7月6日、7月17日美國「尼米茲」號和「列根」號兩個航母戰鬥群舉行「雙航母」演習。7月19日，日本海上自衛隊、澳洲國防軍和美國海軍「列根」號航母打擊群在菲律賓海域進行三邊演習。另一艘航母「尼米茲」號7月20日則在安達曼和尼科巴群島附近海域進行了聯合演習。8月14日，「列根」號航母再次在南海海域進行了演習。

面對這樣一個在自己「家門口」不斷秀肌肉的美國，北京除了外交層面的抗議之外，近來在渤海、黃海、東海、南海四大海域舉行軍演，展示自己的軍事實力，以震懾美國。

中國官方公布的此次軍演情況，戰機演練的一些數據被馬賽克，點擊大圖瀏覽：

解放軍的行動是有必要的，但仍然不夠。美國之所以「敢於」在中國周邊行動，甚至在解放軍軍演時派出偵察機逼近偵查，在於美國仍對自己的力量感到自信，在於它的實力仍處於中國上風的位置。

因此，中國真正震懾對手仍有很長的一段路要走，要認識到與美國之間的差距，畢竟美國的軍事力量可算是全球第一，航母超過10艘，並且有豐富的作戰經驗和強大的作戰能力，中國目前只有雙航母。美國國防部提出了「常規快速全球打擊」作戰概念，使用常規武器在1個小時之內打擊地球上任何地方的目標，而解放軍空軍才具備突破「第一島鏈」的能力。

放到今天來看，中國已經成為美國眼中的「戰略對手」，守成大國美國不會坐視新興大國的順利崛起，而是會利用自己軍事優勢來施壓中國，甚至給中國製造麻煩。中國要做的則依然是強化自身的軍事實力。