美國社會的火藥庫：疫情、種族不平等和武裝民兵

8月23日，美國黑人男子布萊克（Jacob Blake）於威斯康星州基諾沙（Kenosha）被警察槍傷，事件引起的示威踏入第五晚。 在許多方面，這起事件像是三個月前弗洛伊德事件的重演，但不一樣的是，這一次，事件主角並未身亡，而示威群眾卻先被人槍殺。

布萊克被槍傷後，和弗洛伊德事件一般，引發同樣的種族問題抗議活動，我們也看到同樣感人的家庭新聞發佈會，以及同樣親「黑人的命也是命」（BLM）和親警察之間的全國性辯論。

誠然，布萊克事件是重複的案例：與布朗（Michael Brown）、賴斯（Tamir Rice）、斯科特（Walter Scott）、克拉克（Stephon Clark）和泰勒（Breonna Taylor）被警察槍殺的美國黑人的案件都類似。

然而，在這一次事件，布萊克並不是唯一被槍傷的人。

從布萊克事件到里滕豪斯（Rittenhouse）事件

雖然美國大眾媒體一再宣稱對布萊克背後中槍的畫面感到「憤怒」和「絕望」，但事件中最令人不安的是其後續發展。

在布萊克被槍殺2天後，周二（8月25日），在事發城市基諾沙的BLM抗議活動中，一名背着半自動步槍的17歲少年里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）接受民間記者的採訪，宣稱自己是來「保護」人民和企業的。當晚，這名17歲的少年與抗議者發生爭執，最後他殺死了其中兩人，並槍傷另一人。

I interviewed the alleged shooter before the violence started.



Full video coming soon: pic.twitter.com/G3dVOJozN7 — Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) 2020年8月26日

那天晚上，並不只有里滕豪斯一個人在「保衛家園」。據威斯康星州當地報章《米爾瓦基哨兵周刊》（Milwaukee Journal Sentinel）報道，和其他許多人一樣，他從附近的城鎮驅車趕來，加入被數月來的BLM抗議活動所激起的自發民兵團體。

雖然之前也有持武裝的人出現在抗議活動中，但《哨兵周刊》（Journal Sentinel）稱，布萊克被槍殺事件比之前「吸引了更多的人、更多的槍」。該刊特別指出，當地一個名為「守衛基諾沙」（Kenosha guard）的民兵組織在Facebook上更創建了稱為「武裝公民保護我們的生命和財產」的活動。不過，里滕豪斯事件發生後，他們的Facebook群組即被刪除。

圖為8月25日，威斯康星州基諾沙示威期間，有建築物遭縱火焚燒，消防員至早上仍在滅火。（Reuters）

激進化的兩極化

當弗洛伊德因警員暴力執法致死時，美國人的憤怒跨越黨派界限，更為已經忙亂於疫情日益惡化、對種族問題向來不太敏感的特朗普總統再添麻煩。當時，特朗普不由得與弗洛伊德家人接觸，尋求和解。

不過，慣於打「法律與秩序」牌的特朗普，後來當然也就轉而採取「止暴制亂」的政策，召集國民警衛隊，甚至其他聯邦武裝人員，以嚴厲對付BLM抗議活動。

今天，情況卻大不相同。疫情已經開始消退，但美國還沒有痊癒。民意調查顯示，白人對BLM的支持率開始下降，可能說明美國人對長期持續的抗議活動的態度愈來愈分裂。同時，從疫情開始後，槍支銷售一直飆升，創下美國歷史新高，揭示美國社會中沈澱的恐懼和不信任。

這一次，特朗普和共和黨人非但沒有尋求和解，反而立即對「美國街頭發生的搶劫、縱火、暴力和無法無天」進行加倍的抨擊。特朗普對這一事件的第一個公開反應是給威斯康星州州長打電話，鼓勵他調來更多的國民警衛隊。

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年8月26日

結果不僅是美國更加兩極化， 而是兩個立場的激進化。一半的國人無法接受「無辜」黑人被警察「無理」槍殺或槍傷，另一半則無法接受「暴力」抗議者還可以上街遊行，而且似乎愈來愈願意自己動手反對他們。

當《紐約時報》或《大西洋》（The Atlantic）上的評論家對警隊改革的緩慢進展感到絕望，或者對抗議者的義憤填膺感到驚嘆時，其他與被捕的17歲青年裏滕豪斯相似的年輕人卻每天登錄「另類右派」網絡論壇，表達對「暴徒」的厭惡，讚揚武裝民兵的英勇。

Youtube上關於布雷克事件的美國全國廣播公司（NBC）報道下面的一篇評論，就把BLM的騷亂作為「我今年買了三把槍的另一個原因」——儘管評論者稱他之前「從未擁有過槍」。而隨着總統選舉的臨近，共和黨不怕鼓動這種情緒。

布萊克被槍傷的第二天，在聖路易斯（St. Louis）的BLM抗議活動中持槍「保衛家庭」而成名的馬克和帕特里夏·麥克洛斯基（Mark and Patricia McCloskey）夫婦在共和黨全國代表大會上發表了一段精心排練的視頻演講，稱保衛家庭是「上帝賦予的權利」，並宣揚擁有槍支的好處。

在周二晚上的事件發生後，向來備受爭議的霍士新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）更直接地發表意見。他說，對於17歲的年輕人「決定維持秩序」，我們不應該感到驚訝，因為「沒有別人願意做」，間接指責是BLM抗議者先發起暴力，才造成慘劇。

美國社會是政治炸藥庫

有一部分美國人日益擔心自己的安全，與大眾媒體對BLM抗議活動的讚揚格格不入；他們在特朗普和正竭盡全力說服選民的共和黨中找到了一個天然的盟友。在正常情況下，里滕豪斯事件或類似的槍擊案可能會引起政治人物的譴責；但在政壇這樣兩極化的背景下，它更多被視為政治時機。

在疫情和經濟危機中，在國家最大的政治事件即將到來之際，緊張局勢引發致命衝突其實不足為奇。不過令人擔憂的是，這種衝突很可能會再次發生。里滕豪斯是一個易受影響的17歲少年，但他並不是精神不穩定的大規模槍擊案犯人。對他而言，他那天晚上出來的原因是為了「幫助別人」，而且他並不是唯一有這個想法的人。

圖為8月25日，一群人在基諾沙一間便利店前持槍「守衛」。（AP）

本周美國網絡論壇4chan的臭名昭著的另類右派板塊「/pol/」上的討論都集中在里滕豪斯身上，而不是布萊克。雖然一些成員對事件感到惋惜，但大多數人都讚揚里滕豪斯選擇拿起武器，對抗無法無天的抗議者。在可能是美國歷史上競爭最激烈的選舉之前，對於武裝民兵與抗議者發生衝突的這種讚許是一個不祥之兆。

如果郵寄選票帶來有爭議的選舉，可以預見美國各地會出現挑戰或捍衛選舉結果、支持或拒絕特朗普的抗議活動。屆時，美國社會將處於最分裂、最激進的狀態。國內有這麼多槍支和準備使用槍支的人，很容易爆發另一場致命衝突。此時的衝突將不再局限於社交平台，它將使美國社會的兩派全面對撞，用上真槍實彈，更或會使美國的政治不確定狀態陷入我們今天難以置信、難以想像的艱險境地。