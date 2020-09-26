馬來西亞的200日政治危機與安華的冒險一搏

進入9月下旬，波譎雲詭的馬來西亞政治危機還在繼續。除去前總理馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）在25日吐露其「吿別政壇」的意願外，該國的首相之爭也同樣激烈。

馬來西亞前副總理、掌握109個下院議席的「希望聯盟」首腦安華（Anwar bin Ibrahim）突然在23日宣布自己得到「多數議員的支持」，現任總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）當局業已倒台。此外，安華陣營還在25日披露了其與執政黨陣營中巫統等黨派的互動，稱已得到多人響應。但由於馬來西亞最高元首仍在住院，這使得安華的「逼宮」需要再等一段時間。

從2月以來，馬來西亞的政局正在逐漸轉向低烈度的政治危機，點擊看圖

隨着一向穩健的安華開始主動與名聲不佳的巫統互動，進而冒着陣營內部分裂的危險開始政治冒險行動，這一信號也意味着從2月下旬開始，長達兩百多天的政治危機掀開了最新的一頁。

希望聯盟的希望何在

對分析人士來說，安華旗下的「希望聯盟」在2月21日後統稱「喜來登行動」（以安華麾下「人民公正黨」叛黨派系的會議地點得名）的政治風波後，已因馬哈蒂爾在24日的辭職與其麾下「土著團結黨」退盟而飽受打擊，其麾下的政治力量也因此大為分散。至此，馬來西亞政局的棋手馬哈蒂爾也淪為棋子，安華可倚靠的王牌也在逐漸失去價值。

與此同時，安華手中的「希望聯盟」也處於一個尷尬的局面。此前在馬來西亞身處政治光譜邊緣的民主行動黨，突然以42名下院議員的規模成為聯盟內第一大黨以及第一大反對黨，而安華麾下的公正黨在歷經前署理主席阿茲敏（Mohamed Azmin bin Ali）等11人脱黨後，其麾下只剩38名下院議員，被迫屈居次席。

俗稱「火箭黨」的民主行動黨的旗下政客以華人、印度人為多，馬來人政客經常以馬哈蒂爾《馬來人的困境》為號召，強調一旦「行動黨上台」，那麼馬來人便會遭殃。而「希望聯盟」以民主行動黨為骨幹的現狀，也讓安華在2020年內飽受攻訐。幸而慕尤丁當局確立後的表現，讓安華陣營有了分化對手，絕地反擊的機會。

資料顯示，在慕尤丁組閣之後，以前執政黨「巫統」為核心的「國民陣線」與從「希望聯盟」中集體脱離的「土著團結黨」和公正黨分離派系合併，建立了「國民聯盟」，其麾下共有113名下院議員。其中巫統以39席為其中第一大黨；整合了公正黨分離派系，並公推慕尤丁為首腦的土著團結黨以31席為第二大黨。

但在組閣分配正副部長份額時，巫統只取得了10名正部長、8名副部長的地位，土著團結黨則取得了10名正部長，15名副部長的相對優位，這其中還包括貿易部、教育部、通訊部、房屋及地方政府部、財政部等重要位置。這種局面無疑令傳統政治豪門巫統難以輕易接受。

對安華來說，他的一生是被馬哈蒂爾不斷折騰的一生，他作為巫統出身，有望接班的顯貴，只因治國思路相左，就被多次冠以不體面的罪名。 （路透社）

擁抱巫統的命運

考慮到當前的巫統也是馬哈蒂爾「破舊立新」後的產物，而非馬來西亞獨立後建立的傳統老黨，在馬哈蒂爾展示了以反覆無常的態度成為政界常青樹的秘訣後，早就希望丟掉前政府留下的「貪腐」等帽子，甚至幾乎在2018年解散黨派的巫統議員對於「叛黨」之類的行為自然也毫無壓力。

事實上，安華陣營也已經在「希望聯盟」政府倒台之後開始了和巫統乃至土著團結黨的第分化及談判行動。到9月24日，有公正黨內部消息人士稱，安華陣營有望從「國民聯盟」中吸引至少20人跳槽，這將使得「希望聯盟」陣營旗下的議員總數達到129人至138人。馬哈蒂爾旗下擁有6名議員的兩個小黨即便反對安華上位，但他們已經無足重輕。

但是，安華無論怎樣接納跳槽來投的議員，他都難以迴避另一個負擔，即「與巫統合作」。

對馬來西亞的觀察家們來說，馬哈蒂爾解散舊巫統，建立新巫統的歷史並不遙遠，更不用說安華本人也是舊巫統出身，也曾跟隨馬哈蒂爾一同喊過「馬來人優先」的口號。

在歷盡牢獄之災重返政壇之後，安華仍然容易被馬哈蒂爾等人調動或欺騙，這作為一名政治家來說，無疑是令人唏噓的。（美聯社）

由於馬來西亞政壇除去民主行動黨和一小部分公正黨外，多少都有着巫統的血脈，這就會讓有政治潔癖的城市活動家們會激憤於安華為了掌權，竟能毫無底線地與舊勢力「同流合污」,而與安華共進退的行動黨，更有可能要面對被前者出賣的危險。

安華將如何在此後的鬥爭中穩住其盟友，確保其冒險行動的成功，也將成為下一階段馬來西亞最值得注意的話題。

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