【新冠肺炎】全球第二波疫情所帶來的疑問

新冠肺炎在全球蔓延的勢頭還在繼續，截止10月15日，確診人數已經超過3,800萬，死亡人數接近110萬。

處於高位的三國

在全球疫情中，最為嚴重的國家中分別為美國、印度和巴西。美國自3月底以來疫情不斷惡化，日增確診人數基本都是以萬計。經過7月的一波疫情（最高時每日超過7萬人確診）之後，美國疫情有所緩解，但進入10月之後，疫情又有所嚴重，10月9日、10月14日日均都超過了5萬的確診量，比春天時每日確診人數最高值36,741還要高。

緊隨美國之後的印度情況也不樂觀。印度春季和夏初時每日新增確診人數基本沒有超過2萬。7月，這一情況完全改變了，每日新增確診人數基本在5萬以下，進入8月，每日新增確診人數不斷攀升，僅8月31日這天，有78,512人確診。9月的情況可謂最為糟糕，基本處於每日新增確診人數8萬以上的狀態，最高時達到了97,894。10月，情況有所緩解，但也基本處於每日新增確診人數5.5萬以上。

相比於美印每日動輒5萬以上的確診量，巴西要略顯樂觀，10月以來每日的新增人數在3萬、2萬和1萬之間徘徊。

疫情「死灰復燃」的國家

美國、印度和巴西疫情起起伏伏，總體上仍處於高位，還沒有走出困境。糟糕的是，原本疫情稍見平穩的一些國家和地區疫情反彈，其中，尤以歐洲最為嚴重。10月14日，歐洲每日新增確診總人數首次超過美國。

當時春季時最為嚴重的西班牙和意大利正在面臨新一波疫情。在經過夏天的每日確診病例處於1,000以下後，從8月21日開始，西班牙每日確診人數超過了8,000，之後，這一勢頭繼續，9月18日，確診人數達到了最高值14,389，超過3月26日的每日確診人數9,159。10月13日這天幾乎是兩月以來的最低值，卻也已經高達7,118。

西班牙新冠肺炎每日新增確診數量現在已經超過了春季時候，西班牙的情況正在惡化。（worldometers網站截圖）

意大利與西班牙的情況一樣，每日新增確診從10月5日的2,257開始不斷攀升，到10月14日就已經達到了7,332，用了不到10天的時間，超過了3月21日的峰值6,557。

英國、法國和德國也不例外。英國春季每日確診最高值出現在5月6日，為6,111。進入9月之後，情況開始惡化，9月23日每日新增確診人數達到了6,208，自此之後，確診人數不斷上升，10月4日甚至有22,961人確診，在最低時，確診人數也有12,872，超過了春季時候。

法國在春天時每日新增最高為7,578。8月20日，每日確診病例為4,771，8月28日，確診人數達到了7,379，基本趕上了春季的最高峰，之後，確診人數有所回落，但在起起伏伏中，確診人數不斷上升，9月12日，首次破萬，之後，在10月10日超過了2萬，達到了26,896。

法國每日新增確診量有超過2萬的記錄，這是此前沒有過的情況。（worldometers網站截圖）

比起英國和法國，德國的情況略好一點，德國每日新增人數從8月22日超過2,000後，呈現出了「上升-回落-上升-回落」的狀態，到10月14日，也達到了5,132，快要趕上3月28日的最高峰6,294。

春季時疫情迅速發展的俄羅斯也在面臨第二波疫情。從10月4日開始，每天都以一萬以上的確診病例增加，不斷刷新春季的最高紀錄（11,656），比如10月14日當天，確診人數達到了14,231。

此前疫情不嚴重的希臘等國家疫情也要比春天時候嚴重，春天時，希臘每日的確診人數基本在幾十之間徘徊，最高時也僅有156。但從8月開始，確診人數都是在三位數，最高時每日確診人數達到了460。

如果說春季時期歐洲的疫情集中於西歐國家，中東歐國家的情況相對樂觀一些。但現在看來，中東歐國家的疫情也出現了反彈，比如波蘭，春夏時候每日確診人數都沒有超過1,000。9月24日，首次破千，達到了1,136，之後，每日確診人數就不斷上升，到10月24日已經達到了6,526。

第二波疫情來臨

中國疾控中心原副主任楊功煥10月11日稱，新冠疫情開始反彈，第二波疫情的發作已拉開序幕。法國總理卡斯泰（Jean Castex）稱，法國「第二波疫情已成事實」，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已經宣布進入國家緊急狀態。意大利將國家緊急狀態延續至2021年1月31日。西班牙已宣布首都馬德里及馬德里自治區即日起進入為期15天的緊急狀態。

從各方的表態和行動來看，全球第二波疫情已然來臨。

在這樣的時刻，我們就不得不提出這些疑問：為何這樣的情況會發生？如果說春季時疫情的爆發有着對病毒不認識，各方還有着應對不足的因素的話，在春季有過應對疫情的經驗後，為何有些國家的疫情又起，甚至比春天更為嚴重？是病毒太狡猾還是各國政府的大意還是各國接受了與病毒「共存」的現實？為何有些國家遲遲不能控制疫情而有些國家的疫情基本上得以控制？為何在疫情控制上出現瞭如此大的差異？到底各方能不能找到符合本國的防疫策略？

抗擊疫情是一個複雜的過程，各國政府有自己的苦衷，比如要處理好經濟與疫情之間的關係，比如有選舉的考量。但疫情的階段性爆發說明某些國家仍沒有從第一次的疫情中找到自己的應對之策，照這樣的情況下去，迴歸正常近乎不可能了。