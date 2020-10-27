抗美援朝70周年講話：西方這次沒有誤解習近平

紀念抗美援朝的電影《金剛川》正在中國大陸上映，另一部紀念抗美援朝的電影《長津湖》10月25日宣布開機。《長津湖》的製作班底堪稱中國電影界的豪華陣容，影片更是明確定位為「（中共）建黨100周年重點獻禮影片」，上映時間定為明年應該能讓《長津湖》擺脱《金剛川》那種倉促上馬的感覺。

當然，外界能感受到更多的是，將一部紀念抗美援朝的電影加入「獻禮片」序列，而且是「重點」，這無疑與中共高層近期一系列高調紀念抗美援朝的動作形成了共振效應。

相比於正在上映和剛開始拍攝的電影，中國國內顯然更關注中國最高領導人習近平23日在紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會上的講話。從講話當天開始，習近平口中的一系列金句就成為中國網友熱烈傳播與討論的內容。

國際輿論也從習近平的講話中解讀出了很多信息，在習近平的講話已經過去一個周末後，各種評判與討論的聲音仍舊不間斷。《紐約時報》的記者顯然已經對中國有了想當程度的了解，發文表示中國的歷史「長期以來一直被用來適應政治需要」，幾十年來，紀念朝鮮戰爭的活動「熱度時漲時落」，而原因「通常與戰爭本身沒有多少關係」。

何止中國的歷史是這樣，「一切歷史都是當代史」，這話可是意大利歷史學家克羅齊（Benedetto Croce）說的。習近平講話所涉及的「當下」，西方媒體普遍認為是「劍指美台」——「在中美關係持續緊張的背景下，中國的高調慶祝方式耐人尋味。」

2020年10月23日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中國人民志願軍參加朝鮮戰爭70周年紀念活動時發表講話。（Reuters）

而習近平在講話中四次引用中國開國領袖毛澤東的話，更是被西方觀察者所重視。「中國人民惹不得」再次從中國最高領導人口中說出，被認為是「充滿火藥味的強硬措辭」。

德國之聲更直接引述學者的觀點稱「這幾乎就是戰爭動員令」。

作為大陸官媒旗下的新媒體，深圳衛視《直播港澳台》團隊製作的「直新聞」也對講話做出了相當直接的解讀：「十年前的那次講話，台灣問題未被提及，而這一次雖未直接點明，但事實上台灣問題佔據了重要篇幅。中方其實對美國和』台獨』勢力發出了明確的警吿信號，不要妄想70年前的歷史重演，兩岸統一勢在必行。」

而針對講話中「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊」的部分，「直新聞」的批註是：「相信這句話，美國和台灣當局都能聽懂。」

點擊大圖觀看中共高調紀念抗美援朝的一系列動作：

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被點名的台灣當局顯然是聽懂了，台灣行政院長蘇貞昌就回應「不要用戰爭來威脅台灣人民」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此表示，民進黨當局、「台獨」分裂勢力企圖將台灣同胞綁架到「台獨」戰車上，拖入深重災難，「廣大台灣同胞不會上當」。

這番表態雖然建立在「蘇貞昌慣於顛倒黑白，刻意挑動兩岸對立，恐嚇台灣民眾，居心險惡」的陸方基礎上，但似乎並不是說蘇貞昌所言的戰爭風險不存在，而是強調「責任在於台灣當局」——大陸方面已經明確將民進黨當局與「台獨」並列了。

台灣問題說到底仍是中美問題，在中國抗美援朝70周年之際，不管是以影視劇等文藝作品為載體，還是最高層集體參觀抗美援朝主題展覽以及舉辦大規模的紀念大會，中共罕見地高規格紀念這場立國之戰，在中美處於「新冷戰」的今天，有着不言而喻的強烈現實意義。

有評論者認為，在中美關係持續緊張的大背景下，北京高調紀念抗美援朝的現實指向至少有二：其一是鼓舞國人的信心——強大的美國並非不可戰勝；其二則是對於今天台海危機的警示。

不過，也有大陸學者在英國《金融時報》上刊文，似有「降温」之意。文章表示，中國的紀念活動沒有超越70年來中國對抗美援朝戰爭的基本立場，即「僅在宣示中國不畏強暴」，核心前提和狀態仍然是「被迫、被動」，即中國奮起抗爭是有前提的，一些國際媒體認為習近平的講話預示着中美在台灣問題上衝突有可能進一步升級，則解讀的有些「牽強」了。

但如果從另一個方向理解，70年前中國在實力懸殊的情況下，可以「不畏強暴」擊退美國，那麼2020年的今天，面對美國貿易戰、科技戰等極限施壓的手段，面對美國與台灣不斷走近（官員訪台、不斷加碼的軍售），面對台灣正在加速從中國分裂出去的現實，這是否又是另一種無可退縮的「被迫」呢？

另外值得一提的，在中國高調紀念抗美援朝的同時，朝鮮也在積極地與中國進行聯動。朝鮮最高領導人金正恩本人率領朝鮮黨政軍高層和大批平壤市民在平壤志願軍烈士墓弔唁並敬獻花圈，同時在中國的瀋陽志願軍烈士陵園紀念現場，金正恩也「遠程」敬獻了花圈。這對於朝鮮來說，是多少年來都十分罕見的。

金正恩默哀悼念中國人民志願軍烈士。（朝中社）

有中國學者認為，朝鮮毫不猶豫地躍上此次中國大力宣傳抗美援朝70周年的順風車，目的主要是「宣傳當前中朝兩國在反美議題上的共同立場和中朝兩黨、兩國傳統友誼的牢固。」當然，「朝鮮認為這也可以為中國增勢，目的是減輕中國對朝鮮擁核的不滿，甚至要求從中獲利。」

朝鮮的核心目標很明確：擁核，同時解除國際制裁，繼而進入正常發展經濟的軌道。而金正恩本人對於改善民生有着異乎尋常的情結，否則也不會在此前紀念勞動黨成立75周年的夜間閲兵式上哽咽落淚，畢竟近兩年聯合國的制裁加上今年突如其來的新冠肺炎疫情，讓朝鮮國內經濟又一次來到了危險的關口。

中國官方對於朝鮮半島無核化的態度從未改變，但中國顯然也不會看着朝鮮國內經濟瀕臨崩潰。而金正恩對中國的積極態度，似乎也預示了延邊大學國際政治系教授、朝鮮半島研究院國際政治研究所所長金強一不久前接受《香港01》採訪時的觀點：未來朝鮮應該會與中國、韓國「有一些動作」，為恢復經濟做出一些努力。