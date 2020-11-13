歐洲歡迎美國老大哥回歸　印度的莫迪卻是另一回事

儘管還存在一些程序上的不順暢，但拜登（Joe Biden）料憑至少279張選舉人票，2021年1月20日接管白宮已經成為難以撼動的事實。他的競爭對手，現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕認可這一結果，這或許給拜登的白宮之路製造一些有限的麻煩，政權交接的象徵儀式可能會缺位，但特朗普如果不願體面退場，對於外界而言，也就是增加了一出總統被強制驅離橢圓辦公室的鬧劇。不過，特朗普的家人們，已經開始為他承認失敗搭建台階。

配合拜登勝選氣氛營造的，除了美國的主流媒體之外，還有來自歐洲以及美國的亞洲盟友的賀電，截至目前，包括德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、日本首相菅義偉在內的多國政要已經公開向他表示祝賀。

拜登11月10日召開記者會，批評特朗普拒絕承認敗選。後者目前正尋求法律介入本次選舉。（AP）

剛與特朗普政府簽署了基本交流與合作協議（BECA）的印度，也給拜登發了賀電。印度趕在美國大選之前與美國舉行雙邊「2+2」對話並簽訂該協議，此後還迎接了國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的來訪，雙方的互動不可謂不熱絡，以至於外界紛紛得出結論，印度已經徹底撕掉不結盟的外衣，憑藉這一紙協議，成為了美國實質意義上的盟友。

復旦大學國際問題研究院研究員林民旺在接受《香港01》採訪時指出，美國大選結果出爐，讓曾喊出「特朗普時代已經來臨」的莫迪陷入尷尬。

趕在美國最終官方確認程序之前，歐洲各國迅速表達對拜登當選的祝願，毫不掩飾對於「老大哥」回歸的期待，與之相比，印度和台灣加入慶祝隊伍，更像是小心的試探和示好。

拜登有一個印度裔的副手賀錦麗（Kamala Harris），但這對於印度試圖建立與拜登政府的親近感並沒有過多助益，賀錦麗曾對印度在克什米爾的做法提出批評，指責莫迪政府廢除賦予印控克什米爾地區「自治地位」的《憲法》370條，推動議會通過帶有教派歧視色彩的《公民身份法》修正案等，侵犯了克什米爾地區人民的權利。當拜登首次以勝選總統的身份，喊出「重建美國靈魂」時，也意味着，接下來的美國政府將重振自由民主燈塔之價值觀，曾被特朗普政府忽視的障礙也將再度橫亙於印美之間。

林民旺分析認為，拜登不是莫迪期待的人選，主要原因還在於，拜登對於巴基斯坦的地區角色要更為看重。巴基斯坦前總理扎爾達里（Asif Ali Zardari）曾給拜登授予「巴基斯坦新月勛章」（Hilal-i-Pakistan），感謝他「一貫支持巴基斯坦」。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也在7日很快祝賀拜登贏得大選，並強調期待與拜登合作並致力於在阿富汗和該地區建立和平。

美印10月27日舉行外長和國防部長的「2+2」會議。（AP）

新冠肺炎疫情加速了印度的外交戰略調整，林民旺認為，印度奉行了要讓中美走上對抗的「不歸路」的策略，這樣印度才能從「兩極對抗」中謀利。從某種程度上看，拜登上台，在對華問題上將會回歸理性，即便與中國的對抗戰略方向不會改變，但鬆動的空間足以讓印度的「兩極對抗」獲利戰略陷入更大不確定性。

莫迪上台之後，印度政府的外交定位從「平衡國」走向「領導型力量」，印度試圖扮演南亞領導者角色，重塑南亞地區國際關係的野心逐漸清晰。林民旺就指出，印度已經將中國視為實現目的的最大阻礙。

毫無疑問，莫迪需要一個能與之戰略高度協調的美國政府，一個不會因為人權等問題對他提出批評的夥伴，特朗普政府是最好的選擇，這意味着，當珍惜美國燈塔身份的拜登政府上台，莫迪在中美兩個大國之間的遊走必然不會像之前那麼容易。