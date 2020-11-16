特朗普不認輸　拜登如何權力過渡？

11月7日，在自己所能分配到的選舉人票預計超過270張以後，民主黨人拜登（Joe Biden）隨即宣布勝選，並在推特（Twitter）等社交網站將認證信息改為了「當選總統」（President-Elect）。 不過儘管國際社會一邊倒祝賀拜登勝選，美國總統特朗普（Donald Trump）則不承認敗選，且阻礙傳統上的過渡安排，並通過在多州發起訴訟質疑選舉的公正。

11月16日，特朗普發佈推文繼續為自己敗選辯護，指控民主黨篡改了上百萬張選票。特朗普甚至開始對內閣洗牌，開除了國防部長埃斯珀（Mark Esper），並計劃對中情局（CIA）和聯邦調查局（FBI）也進行人事更換。

為了表達信心，彰顯權力過渡不受影響，拜登則在按節奏推進執政團隊的組建，包括於11月10日在過渡政府網站公布了約500人的「機構評估團隊」（ART）名單。

過渡團隊：重用奧巴馬時期的人

按照《總統過渡改進法案》（The Presidential Transition Act） 的要求，這份過渡團隊名單早在選前6個月就已準備好，目的就是為了權力順利交接。過渡團隊將負責同特朗普政府財政部、國防部、教育部、司法部、郵政署、美國航空航天局（NASA）等機構的工作交接，包括收集與評估內閣部級單位、其他聯邦機構的預算、人事信息等，為組建新執政班底做準備。

部分過渡團隊成員對部級單位一把手提名會有一定的發言權，有些甚至會成為拜登政府的官員。多數情況下，他們無法干預對關鍵的內閣大員職位人選。但無論如何，過渡團隊成員一般都是拜登和民主黨高層信賴的人選，主要包括前任官員、企業高管、智庫學者或非政府組織人員等。

譬如，負責牽頭國土安全部交接的是奧巴馬時期美國公民及移民服務局（USCIS）首席法律顧問賈杜（Ur Jaddou）；負責勞工部交接小組的盧沛寧（Chris Lu），就在奧巴馬時期擔任過勞工部副部長；負責接手消費者金融保護局（CFPB）的萊英格利（Leandra English），曾於2017年擔任該局副局長，2018年由於特朗普安插親信被迫辭職。

拜登組建過渡團隊和內閣之際，他和奧巴馬的政治友誼和私人交情值得關注（點擊瀏覽大圖）：

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環保署團隊的負責人是地球正義組織（Earthjustice）的環境律師希姆斯（Patrice Simms），他曾在奧巴馬時期的司法部環境司擔任副助理總檢察長；內政部的負責人是沃什伯恩（Kevin K. Washburn），曾是奧巴馬政府內政部印度事務助理部長。

過渡團隊中也有一些與硅谷密切相關的人士。譬如知名反壟斷專家基默曼（Gene Kimmelman）和拜爾（Bill Baer）。基默曼曾經擔任奧巴馬時期的美國前司法部反壟斷部門和美國參議院司法部委員會反壟斷部門的首席法律顧問，而拜爾也曾經在司法部和聯邦貿易委員會（FTC）的反壟斷部門效力。

前奧巴馬政府財政部的高級顧問米勒（Sarah Miller）也在財政部過渡團隊。她和沃倫一樣，一直公開主張拆組Facebook等科技巨頭。前亞馬遜網絡雲服務業務策略師施瓦茨（Mark Swartz）也加入了政府預算部門。他的加入預示着拜登政府將加大在寬帶網絡及5G技術等基礎設施建設方面的投資。

總體上，過渡團隊一半以上為女性，少數族裔較多，包括很多奧巴馬時期的政府官員。這種人員安排預示着將來拜登執政班底也會講究多元，即包含女性、少數族裔、甚至同性戀者，與此同時也會延續奧巴馬時期的一些政策。

內政為先 外交以修復為主

從過渡團隊的人員組成來看，拜登將重用奧巴馬時期的人。11月11日，拜登團隊宣布自己的親密助手克萊恩（Ron Klain）將出任白宮幕僚長。克萊恩曾效力於奧巴馬和前副總統戈爾（Al Gore）。

就在拜登公布過渡團隊、組建內閣之際，右派媒體傳出希拉里加入拜登團隊的傳聞（點擊圖集瀏覽）：

而且，拜登也考慮到了黨內左翼勢力的訴求。譬如，在加大反壟斷調查、加大監管科技巨頭方面，拜登也在嘗試兑現對左翼的承諾。而且，團隊當中並不包含華爾街高管。這就意味着拜登政府在清潔能源、基礎設施建設、科技巨頭監管和碳排放控制等方面將力推相關政策的實施。

當然，這也取決於接下來內閣團隊的組建。拜登需要平衡温和派和進步派，甚至也要考慮跨黨派合作，重用共和黨人。

但總體上，拜登執政的第一要務依然是防疫和刺激經濟增長。11月9日，拜登宣布成立一個12人的新冠疫情工作組，都是醫療和防疫領域的專家，以此和特朗普消極防疫的做法劃清界限，同時表明自己兑現防疫承諾的認真程度。

在外交上，拜登主要以修復美國領導力、盟邦體系和美國形象為主，並在此基礎上展開多邊合作。加上重用奧巴馬時期的人，拜登有可能延續之前的亞洲戰略，包括重返世衛組織、巴黎氣候協定等多邊組織和協議。

這從拜登和多國領導人的通話內容就可以看出。譬如，在和日本首相菅義偉的通話中，拜登聲稱釣魚島是《美日安保條約》第五條的適用對象，並提到美日同盟是印太地區穩定與繁榮的基礎。種種迹象顯示，拜登很大程度上將嘗試尋回奧巴馬時代的美國。

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《權力過渡 亂中求穩 從團隊組成看拜登施政方向》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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