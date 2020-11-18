新冠疫苗研發進程可期　此時萬不要陷入無謂攀比

在過去一週的時間裏，新冠肺炎疫苗的相關進展不斷有好消息傳出。

11月17日，根據醫學期刊The Lancet Infectious Diseases同業評議論文顯示，中國科興生物（SinoVac，SVA.O）根據對中國700多名參與者的一期與二期臨床試驗結果，顯示該公司CoronaVac疫苗觸發了快速的免疫反應，儘管這並非旨在評估CoronaVac疫苗的有效性，且疫苗生成的抗體水平要低於新冠康復患者的水平。

而早幾日的新聞更令人欣喜：11月9日，美國輝瑞（Pfizer）與德國生物公司宣布他們試製的新冠疫苗有效率達到90%；11月11日，俄羅斯主權財富基金公布，「衛星-V」疫苗的中期試驗結果顯示其有效率達到92%；11月16日，美國生物科技公司莫德納（Moderna）宣布其研發的新冠疫苗有效率達到94.5%。

高得讓人懷疑

美俄公布的疫苗有效率都在90%以上，尤其是莫德納研發的疫苗有效率接近95%，在眾多媒體看來這是相當意外的。比如CNN的報道中就提到，「令人意外的高有效率」，路透社也提到這「遠超期待」（far exceed expectations），美聯社在報道中認為莫德納的疫苗產生了「超乎尋常的強大早期結果（extraordinarily strong early results）」。

輿論的驚呼是有原因的。有效率如此之高遠超美國食品藥品監督管理局（FDA）和世界衛生組織給出的審批門檻：50%。

連美國的頂級傳染病專家福奇（Anthony Fauci）也對這一數字感到吃驚。此前，他多次表示新冠肺炎疫苗有效率在70%至75%。他在11月16日接受採訪時稱：「我一直說如果有75%的有效率我就感到滿足了。你現在看到90%、95%的有效率，這是我沒有預料的。我認為我們會做的很好，但94.5%真的令人刮目相看（impressive）。」

再者，莫德納和輝瑞研製的疫苗路線是mRNA（信使核糖核酸），按照CNN的說法，現在疫苗市場上還沒有疫苗使用這一路線。莫德納和輝瑞在如此之短的時間內達到如此之高的有效率顯然是不同尋常的。

《紐約時報》還提到，輝瑞和莫德納都是用新聞的形式發布了研究結果，而不是在科學期刊上，也沒有公布詳細信息以供外部專家同行評議 。因此，這些結果還不能認為是結論。有關疫苗的有效性數字也可能會隨着研究的繼續發生變化。另外一個未知的大問題是疫苗提供的免疫能持續多長的時間。

愛丁博格大學免疫學與傳染病瑞雷（Eleanor Riley）也認為：「預防症狀性疾病的疫苗很可能會縮短病毒感染的時間和程度，從而減少傳播，但我們還不知道它是否大到足以對病毒在社區內的傳播產生任何有意義的影響。」FDA顧問委員會成員Paul Offit也對輝瑞披露的信息有所懷疑，「我想知道這種疫苗能預防哪種程度的感染」。

世界衛生組織首席科學家Soumya Swaminathan對CNBC稱，還有一些其他問題待解，比如它能否減少傳染，在老人等群體中是否能保持如此之高的有效率。美國西奈山伊坎醫學院病毒學家Florian Krammer也在發問輝瑞，稱「尚不知道她是否在最需要疫苗的老年人中起作用」。

而莫德納的研究並未包括兒童。莫德納公司的首席醫療官員扎克斯（Tal Zaks）稱該公司計劃在接下來數月裏進行測試，會從青少年開始。

莫要讓疫苗研發被政治化

在全球疫情仍沒有出現放緩的時候，各國推出的「打破紀錄」的疫苗開發進展無疑是令人欣慰的消息，但如此之高的有效率，也讓人擔憂疫苗有政治化的風險。

就在輝瑞宣布其有效率90%之後兩天，俄羅斯便宣布自己的疫苗有效率為92%。這就不由得讓人想起8月，在中美英等國疫苗因處於第三階段而領先全球之時，未經過臨床第三期試驗的俄羅斯率先宣布第一款新冠疫苗獲得俄羅斯衛生部的許可，俄羅斯也因此成為全球第一個註冊新冠肺炎的國家。

值得一提的是，輝瑞和莫德納公布兩款疫苗的時間也非常之微妙：美國大選之後。在美國疫情如此嚴重之時，美國國內對疫苗寄予厚望，領導人更將其視為自己的政績。在輝瑞和莫德納先後公布消息後，特朗普立即在Twitter上宣稱「請記住這些偉大的發現，都是我的功勞」。

事實上，特朗普政府為支持疫苗設立了「曲速行動」（Operation Warp Speed），從輝瑞預定了超過億劑的疫苗，對莫德納不僅預定了疫苗，還投入了幾十億美元的研發資金。然而輝瑞和莫德納選擇在特朗普敗選之後才公布結果，多少令人質疑其「為拜登獻禮」的政治考量。

與此同時，就在輝瑞宣布其疫苗有效率的當天，該公司行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）拋售了價值約560萬美元的公司股票。而早在5月莫德納宣佈其新冠疫苗臨床試驗早期數據顯示積極效果後，其公司的首席財務官和首席醫療官也共出售了近3,000萬美元的股票。

是以，疫情和疫苗都已經不是簡單的科學問題，其中夾雜大量政治和利益考量。

在美國率先公布自己的「成果」以彰顯自己的地位時，俄羅斯緊隨輝瑞宣布這樣的消息是否不甘落後？不只是美俄的疫苗有效率超過了90%，中國工程院院士鍾南山也強調中國疫苗與輝瑞「差不多」水平。這究竟是為了慰藉民心，還是為了政治意味的「比拼」？

需要指出的是，全球亟需疫苗毋庸置疑，疫苗能快速推進到今天達到如此之高的有效率也相當不易。但在疫情已經確診感染5,500萬人，確診死亡133萬人的當下，人們必須要認清楚，所有政治考量、利益考量，都必須為公共安全考量讓道。疫苗的開發，乃至後續的量產和分配，都必須以安全性與有效性為主，寧願遲緩數周數月，也不要陷入無謂而「欲速則不達」的攀比。