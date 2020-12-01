拜登內閣｜女性撐起半邊天　左翼勢力暫被排除

11月29日，美國當選總統拜登（Joe Biden）和當選副總統賀錦麗（Kamala Harris）公布了一個完全由7名女性組成的白宮通訊團隊擬用名單。其中3人為非裔。與此同時，拜登即將公布的經濟團隊當中也有多位女性成員。

根據名單，白宮通訊聯絡辦公室主任將由拜登團隊副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）擔任，曾任奧巴馬政府白宮發言的人帕薩基（Jen Psaki）將任白宮新聞秘書。貝丁菲爾德和帕薩基是上下級關係。

擁有拉丁裔和移民身份的圖巴爾（Pili Tobar）將擔任白宮通訊聯絡辦公室副主任。賀錦麗的通訊聯絡辦公室主任將由艾蒂安（Ashley Etienne）擔任。艾蒂安是非洲裔，她曾是奧巴馬任內的總統特別助理，並擔任過眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）的通訊聯絡主管。

非裔美國人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）將擔任首席副新聞秘書，她曾任奧巴馬政府白宮政治事務辦公室地區政治主管，也是賀錦麗競選團隊的幕僚長。

拜登競選活動的高級顧問桑德斯（Symone Sanders）將擔任賀錦麗的首席發言人和高級顧問，拜登競選團隊高級顧問亞歷山大（Elizabeth E. Alexander）將擔任第一夫人吉爾・拜登（Jill Biden）的通訊主管，她曾在拜登擔任特拉華州聯邦參議員期間擔任其新聞秘書和宣傳主管。

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.



For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020

這是白宮通訊團隊的高級官員首次全部由女性擔任，這再次體現了拜登想要打造了一個「多元化的執政團隊」。拜登和賀錦麗稱，這些女性經驗豐富、多樣，且才華橫溢。這個通訊團隊將肩負連接美國人民與白宮的重任。

而且，和特朗普當年過渡團隊「面試」、考驗候選人忠誠度的方式不同，拜登推出國安、通訊及經濟團隊人選方面相對而言更有速度，也更自信。此次新聞通訊團隊全部由女性擔任，說明拜登想要讓白宮溝通方式迴歸傳統，與此同時也回饋女性選民在此次大選中的支持。

另外，根據《紐約時報》11月30的報道，拜登經濟團隊將完全由自由派智囊控制，注重工薪階層利益，以此為基礎促進經濟復甦。其中，女性也佔到一定比例。

比如，拜登的長期經濟問題助手布希（Heather Boushey）和伯恩斯坦（Jared Bernstein）也將進入由三人組成的白宮經濟顧問委員會（CEA）。其中，布希是華盛頓公平增長中心（Washington Center for Equitable Growth）的總裁兼首席執行官。該中心是一個非營利性智囊團，致力於推動促進經濟增長和減少經濟不平等的政策。

除了提名前美聯儲（FED）主席耶倫（Janet Yellen）為下任財政部長，拜登還計劃任命「美國進步中心」（CPA）負責人坦頓（Neera Tanden）擔任白宮管理和預算辦公室（OMB）主任，哈佛大學經濟學家勞斯（Cecilia Rouse）擔任CEA主席。坦頓和勞斯將是第一批擔任這兩個職位的有色人種女性。拜登還計劃提名迪斯（Brian Deese）為白宮首席經濟顧問。迪斯曾擔任奧巴馬經濟顧問、氣候變化顧問，曾力推清潔能源立法。

所以，從拜登國安、通訊及經濟團隊的組建來看，他非常注重團隊種族、性別、資歷的多樣性，但大多是從奧巴馬和黨內元老身邊找人。

就目前而言，左翼或進步派的人選暫時被排除。尤其是坦頓執掌白宮管理與預算辦公室，不但會引發進步派的不滿，而且會面臨共和黨的強力阻撓。在共和黨人眼中，坦頓是希拉里親信，身陷郵件門爭議，曾力推針對特朗普的彈劾。另一方面，左翼人選也有可能遭到參議院共和黨人力阻。

拜登執政團隊尚有很多職位待公布，進步派人物以及共和黨人可能會加入。這就要看拜登如何平衡黨內外利益，並利用國會豐富人脈，確保相關提名在參議院審核的順利。