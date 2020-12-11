輝瑞疫苗過敏事件代表新冠疫苗不安全嗎？

12月8日，英國率先開始大規模注射由輝瑞美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國醫藥公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，首日便出現兩宗注射後過敏反應的案例。英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）12月10日發佈警告，稱任何對藥物或食物有過敏史的人均不應接種輝瑞疫苗。這是否意味着新冠疫苗存在安全隱患呢？

據英國媒體報道，出現過敏反應的兩位疫苗接種者為英國國民保健服務（NHS）的醫務人員。兩人此前均有嚴重的過敏史，而在接種輝瑞疫苗後很快出現了「類過敏反應」（anaphylactoid reaction）——與「過敏反應」（anaphylaxis）不同，這類反應不會給患者帶來生命危險，症狀亦相對輕微，通常表現為皮膚紅疹、呼吸急促和血壓降低。兩位患者在接受治療後均已恢復。

由於英國此次為以最快速度完成疫苗安全審核、開始大規模投入使用的國家。而接種首日就出現過敏案例、加上監管部門對適用人群做出調整，事件引發憂慮為情理之中，但由此而產生對輝瑞疫苗乃至其他將投入使用的疫苗的安全性的質疑卻非必要。

過敏反應概率極低

一方面，所有的疫苗和藥物都存在一定程度的副作用，而疫苗導致過敏反應的概率非常小。根據一篇發表於《過敏及臨床免疫學期刊》 （The Journal of Allergy and Clinical Immunology）的論文，在接種者在接受一劑量的疫苗注射後，產生與疫苗有關的過敏反應的幾率不足百萬分之一。

美國食品和藥物管理局（FDA）就輝瑞疫苗公布的報告顯示，接受輝瑞疫苗注射的實驗參加者中只有0.63%出現了過敏反應，而使用安慰劑——即沒有接種疫苗的參加者也有0.51%的人出現過敏。FDA給出的報告最終判斷輝瑞方面提供的實驗數據足以證明疫苗的安全性，符合FDA對於新冠疫苗的研發標準。

風險最小化

另一方面，即便存在極小的風險，現有的醫療機制也能夠防止接種者生命受到威脅。

這是因為幾乎所有的嚴重過敏反應都會在與過敏原接觸後的15分鐘內發生，因此，要求接種者在注射疫苗後留下接受短暫的醫學觀察為普遍的做法。一旦接種者出現嚴重的過敏反應，醫護人員便可以立刻對其進行治療，從而避免了過敏反應給患者造成生命威脅。

事實上，在NHS發放的輝瑞疫苗接種說明書上，就寫有任何有嚴重過敏史而需要隨身攜帶腎上腺素的人都不應接種該疫苗（腎上腺素對過敏反應有即時的緩解效果，一般有嚴重過敏史的患者都被要求隨身攜帶以備不時之需）。這些措施都可以有效的降低疫苗副作用給接種者帶來嚴重的影響。

目前有關兩宗類過敏反應的案例還在進一步調查中，關於過敏的原因在這之後會有更確切的消息。但可以明確的是，兩位患者症狀輕微且已經康復，而過敏案例出現後，製藥公司及監管部門均作出了及時的調整來進一步降低風險，這說明了疫苗接種的監控機制運行得當，外界無須對新冠疫苗的安全性過度擔憂。