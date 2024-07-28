深圳發布暴雨橙色預警　全市進入防禦狀態　南山寶安出現8級大風

7月28日上午7時38分左右，深圳分區發布暴雨橙色預警信號，全市進入暴雨防禦狀態。



上午5時42分，深圳氣象台預計全市6小時內將出現50毫米或以上降水，並伴有雷暴，全市發布暴雨黃色預警和雷電預警信號。提醒市民停留在安全地方，全市進入暴雨戒備狀態。部份區域存在山洪風險，可能引發的局部內澇、山洪等災害。

深圳分區暴雨黃色預警升級為橙色。（深圳大件事）

上午7時38分，深圳氣象台分區將暴雨黃色預警信號升級為橙色（「II級/嚴重」）。過去3小時，羅湖區、福田區、鹽田區、龍崗區和坪山區（碧嶺街道）部份區域累計雨量已達暴雨，預計未來2-3小時還將出現30-40毫米降水。深圳市氣象台在上述區域發布暴雨橙色預警信號，全市進入暴雨防御狀態。

目前海上不斷有降雨雲團補充，預計上午降雨持續，強降雨伴有短時大風。其中，深圳寶安南部和南山區，已出現7-8級短時大風。深圳氣象台官方帳號「深圳天氣」亦在微博評論區表示，今日雨勢預計「一直有補充」。

深圳未來一週仍是降水為主。（深圳大件事）

需要注意的是，受季風和南海輻合帶影響，未來一周深圳市仍處於降雨活躍期，暴雨和大暴雨風險高。其中，28-30日有大雨到暴雨，局部大暴雨，雨時伴有7-8級短時大風，28日氣溫26-30℃；展望31日-8月2日仍有明顯降水。