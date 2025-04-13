大風｜沙塵罕見南下抵達廣東　多地出現空氣污染　專家解讀

《中國天氣網》消息，今日（4月13日）廣東北部和西南部等地將出現揚沙或浮塵天氣，全省各地氣溫陸續下降，幅度在3至6℃。有專家解釋，沙塵抵達華南較為罕見， 但此次大風猛烈，動力抬升也強，使得沙塵的濃度和高度都較高，向南傳輸更遠。



受地面大風和沙塵傳輸影響，4月13日，沙塵天氣一路南下抵達華南地區，其中，廣東北部和西南部等地將出現揚沙或浮塵天氣。

沙塵天氣預報圖。（中國天氣）

根據廣東省生態環境廳發布的城市空氣質量預報，預計4月13日，韶關、清遠、河源等地市可能出現空氣污染，如廣州的可吸入懸浮粒子（PM10）濃度已經上升。同時，受冷空氣影響，今天廣東各地氣溫將陸續下降3至6℃。

城市空氣質量預報。

廣州已達嚴重污染。（中國天氣）

中國天氣網氣象分析師孫情倩介紹，以往沙塵最遠也曾抵達華南地區，但較為罕見。此次起沙過程的大風猛烈，向南推進得很快，並且高空槽深厚，動力抬升也強，使得沙塵的濃度和高度都較高，進而向南傳輸更遠。

沙塵天氣防護。（中國天氣）

廣東省氣象台首席預報員楊國傑介紹稱，這次的風「很厚」，簡單理解就是高層的風也很強，一些沙塵就會越過中途的山地，逐漸到達南方。

這次過程以揚沙或浮塵為主，達不到沙塵暴的強度，但民眾仍需要及時關閉門窗，外出佩戴口罩、紗巾等防塵用品，回家後清洗面部和鼻腔等。