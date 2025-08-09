華南最大！深圳「大成敦煌」展　1:1還原6大石窟　三大亮點必睇

敦煌，被譽為古絲路上的璀璨明珠，自西漢武帝時期起，成為貫通歐亞大陸的交通要衝，也是一座舉世知名的藝術文化寶地。

由現在至11月，深圳南山博物館迎來一場、華南地區史上最大的敦煌文化藝術盛宴，取名為「大成敦煌·敦煌文化藝術大展」。展覽無論在展品數量、規模、技術，都是數一數二的，開幕後迅速成為網絡熱點，並登上央視CCTV-3《文化十分》欄目頭條，受歡迎程度可見一斑。

究竟敦煌展有甚麼特色？筆者便為大家梳理三大必看亮點，現在就來一趟快閃敦煌之旅吧！



205件套展品 80件真迹 華南地區史上最大

「大成敦煌」展位於深圳南山博物館，集結205件/套珍貴展品，包括1:1數字復原6大特級保護洞窟、珍貴文物真迹80餘件套、壁画臨摹品60餘幅、臨摹彩塑4件，當中有多件國寶級文物，以及兩個從沒公開過的洞窟首次在大灣區展出，堪稱華南地區規模最大、展品最豐富、文物數量最多的敦煌文化藝術大展。

敦煌是現存規模最大、保存最為完整的佛教藝術遺產之一。南山博物館是次展覽，為華南地區規模最大。(南山博物館公眾號/當代中國授權)

展覽共分為六個主題，分別為「絲路明珠」、「佛國聖境」、「人間萬象」、「石室寶藏」、「考古探密」，以及「眾心一念」，結合實體與多媒體展示，全方位呈現敦煌文化的深邃內涵。

1:1還原6大石窟 14米「最美涅槃佛」驚艷全場

亮點之一，是利用科技1:1復原6個特級保護洞窟，每一個洞窟都各有乾坤。

6個洞窟中，第3窟和第285窟屬於不開放洞窟，這次首次公開亮相，讓市民一睹其神秘面紗。

圖為158窟，是盛唐時期的卧佛，長達14米，有「最美涅槃」之譽。(南山博物館公眾號/當代中國授權)

上圖為第3窟，是元代時作品，窟內四壁描繪十一面千手千眼觀音及其眷屬，仔細看就能看到很多手在揮動的樣子。(當代中國攝)

上圖為275窟中的主尊交腳彌勒像，完於北凉時期，高達3.34米，是敦煌彩塑中最早的塑像之一。(南山博物館公眾號/當代中國授權)

上圖為320窟，是盛唐代表窟。以宏大構圖、鮮艷色彩和極富表現力的飛天形象著稱。(南山博物館公眾號/當代中國授權)

上圖為第17窟，是藏經洞，據說一名道士在清理第16窟時，意外發現的隱閉小洞窟，足足藏着7萬本著作。(南山博物館公眾號/當代中國授權)

屬於莫高窟年代最早洞窟的第275窟，首次實現數位化整窟輸出，而第320窟則展出了全窟壁画臨摹作品，都是驚世之作。

第158窟屬中唐時期莫高窟，長達14米呈半躺狀態，被譽為「最美涅槃佛」。因為它體型龐大，南山博物館特意關閉一天，讓出空間為洞窟作專門安裝。

最後的第17窟則為藏經洞，是一個小洞窟，卻能藏有7萬餘件震驚世界的珍貴文物。這次首次在大灣區呈現數位化洞窟全貌，非常值得一看。

80件/套真迹 60幅臨摹大作完美呈獻

亮點之二，珍稀展品特別多。

穿梭於展覽廳，牆上展示的壁畫臨摹品精美絕倫，涵蓋莫高窟壁畫各類題材，勾勒出敦煌藝術的恢宏氣象。

圖中兩幅壁画名為《降魔圖》，左為原始壁画，右為畫家復原臨摹版本。南山博物館敦煌展內有不少這樣的珍貴壁畫，都值得欣賞。(視覺中國/當代中國授權)

此次展出的壁畫臨摹品幾乎都是20世紀四五十年代敦煌研究院的前輩藝術家們臨摹，部分壁畫臨摹品至今已有六七十年的歷史，包括敦煌研究院常書鴻、段文傑等老一輩藝術家的60餘幅珍貴臨摹作品，珍稀文物真迹80餘件/套。這些珍稀展品，都是難得一見的。

VR遊戲 沉浸式體驗敦煌文物服飾

亮點之三，是互動遊戲部分。敦煌研究院聯乘騰訊打造莫高窟第285窟數字沉浸式體驗，利用科技對洞窟進行毫米級高精還原，觀眾透過4K高清屏幕進行遊戲互動，得以走進千年壁画的藝術世界。

南山博物館二層中庭的「衣見敦煌」互動區，則提供30餘套AI生成的敦煌主題服飾供觀眾自由選擇，現場拍攝同款數字寫真，親身感受敦煌服飾魅力。場內還有多場敦煌學名家專題講座、壁画修復、活字印刷等體驗課程等等，沉浸式領略敦煌千年藝術文化。

南山博物館的互動遊戲區，以生動有趣方式吸引觀眾，圖為選擇敦煌衣飾的遊戲。(視覺中國/當代中國授權)

是次展覽由敦煌研究院、深圳市南山區人民政府共同舉辦，敦煌石窟文物保護研究陳列中心、深圳市南山博物館、九色鹿文化藝術傳播（深圳）有限公司承辦。這場融合藝術與文化、傳統與創新的盛會，正在於大灣區掀起一陣敦煌文化熱潮，為觀眾開啟一場難得的敦煌文化之旅。

大成敦煌·敦煌文化藝術大展

日期：2025年7月26日至11月23日

地址：深圳南山博物館二層二號專題展廳

交通：深圳地鐵桃園站Ｂ出口

開放日期：周二至周五、周日10:00-18:00；周六10:00-21:00

費用：成人票98元人民幣、學生票68元

預約：需提前於「南山文體通」小程序預約場次

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

