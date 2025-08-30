全球首間機械人6S店　落戶深圳！一站式服務「可租可買」

位於深圳龍崗區星河World園區的機械人劇場，每天定時有各式機械人大秀上演，有人形機械人、機械狗等，已成為了深圳新晋的打卡熱點。

這些「表演者」都是園區新開業「全球首間機械人6S店」的產品。店內集聚樂聚、眾擎、宇樹等國內頂級人形機械人企業，有齊上下游全產業鏈，能夠定製專屬機械人，也能夠提供租用服務，為全球首創的新商業模式！



全球首間機械人6S店 每天四場機械人秀

機械人巡演秀，就在「全球首間機械人6S店」前的機械人街區上演，每天四場，分別為11:00、15:00、17:00，以及19:00，每場上演10分鐘；若遇上天雨的話，則轉到店內進行。6S店開幕以來，每天都吸引不少人前來觀看。

在「全球首間機械人6S店」內走一圈，已是一趟解鎖未來科技的奇妙旅程。

店門入口是兩台美食機械人：一台現場製作香脆煎餅果子，幾分鐘就能出品，味道不輸一般攤檔；另一台則售賣冰淇淋，有多款口味供選擇。而店內，則有各式機械人現磨咖啡，還有拉花表演，均令人食指大動。

全球首間機械人6S店位於深圳龍崗星河WORLD園內，門前空地經常都會有機械人表演，已成為一個新晉打卡點。（視覺中國/當代中國授權）

全球首間機械人6S店有小食機械人、冰淇琳機械人等，都很受大眾歡迎。（Getty/當代中國授權）

店內有多款咖啡機，拉花款式還十分多樣。（深圳市文化廣電旅遊體育局官方微信/當代中國授權）

在機械人6S店內，隨處可見機械人主動與客人握手說「你好呀」，還會親切地為客戶指引，就像服務員一樣周到。

店內展示着大大小小的人型機械人，有機械人能夠模仿人類表情；有機械臂大玩拋擲玩具，手勢感應裝置絲滑展示同步動作；而按摩機械人則能現場提供肩背服務，應用場景十分廣泛。

甚麼是「6S」？

傳統整裝電腦或汽車，會有「4S」店，即從銷售 （Sales）、零配件（Sparepart）、售後服務（Service）至資訊回饋（Survey），一站式為客戶提供服務。而6S，則在此上再加2S，分別為租賃（Lease）及個人客製化（Customized）兩大服務，為全球首創的新商業模式！

6S模式，絕非簡單的功能疊加，而是透過資料互通、服務連動、場景融合，實現了機械人產業全鏈條發展。

眾擎、宇樹、數字華夏等巨擎齊集 上下樓就是上下游

在這裏，上下樓就是上下游，樓下的零配件供應商與樓上的整機製造商僅一步之遙，研發企業與場景應用方可以隨時面對面溝通，技術難題能在幾小時內找到解決方案。這種「集群式」的產業佈局，大幅降低了企業的溝通成本、物流成本與協作成本，讓創新效率呈幾何級提升。

全球首間機械人6S店已吸引了不少科技巨擎入駐，圖中為數字華夏的人臉機械人，能模仿真人的表情。（Getty/當代中國授權）

全球首間機械人6S店內的機械人，從商業用途到家居生活的都有，除了購買還可以租用。（Getty/當代中國授權）

目前已有超過200家產業鏈上下游企業表達了進駐意向，其中人形機械人和服務機械人企業近50家，涵蓋了從核心零件研發到整機製造、從軟體演算法到場景應用的全產業鏈環節。（Getty/當代中國授權）

開幕當天，機械人6S店已有26家國內機械人巨擎共同簽署合作協議，包括眾擎、宇樹、樂聚、數位華夏等，承諾在技術研發、場景共享、市場拓展等方面深度協作，共同推動機械人產業標準化建設與規模化應用。

值得注意的是，技術團隊能為顧客量身訂做專屬機械人，從硬體結構設計、軟體演算法開發到外觀造型定制，提供全流程服務。此外，也提供租賃服務，租金從幾千元到幾十萬元不等，讓更多人有機體驗機械人帶來的方便。

龍崗區是深圳市人工智慧產業集群重點佈局區域之一，積極佈局人工智慧和機械人產業發展，先後推出《深圳市龍崗區創建人工智慧全局全時應用示範區的行動方案（2024-2025年）》《深圳市龍崗區關於支持人工智慧產業引領展若干措施》，搭建算力資源池，設立規模10億元的人工智慧產業基金，成立人工智慧與機械人資料聚合服務中心，擁有香港中文大學（深圳）、深圳市人工智慧與機械人研究院、深圳市大數據研究院等一批人工智慧具實力的高校、科研院所。

這次「全球首間機械人6S店」的選址星河WORLD，已令深圳龍崗區形成良好的產業發展基礎。

