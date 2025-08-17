人形機械人產業的中國範式：從制度創新到生態重構

北京國家速滑館（冰絲帶）內，星動紀元仿生機械人以5m/s速度沖刺百米，其碳纖維關節中的諧波減速器來自浙江玉環，3D視覺模組由奧比中光提供，調度算法依托華為雲——這幅產業生態圖景，正揭示中國機械人產業以應用驅動為核心的突圍邏輯。當2025世界人形機械人運動會匯聚全球技術精英，賽場外的產業變革更值得關注：中國正通過制度創新與生態重構，開闢一條獨特的發展路徑。



北京樣本：制度創新構建發展範式

北京一周內連續舉辦兩場世界級機械人盛會，技術突破的背後是制度創新的支撐。其核心在於打通「技術-市場」的轉化鴻溝：北京市政府主導建立的「概念驗證中心-中試平台-首購首用」三級體系，將科研成果產業化周期從5年壓縮至18個月。北汽新能源提供智能工廠場地，航星科技供應精密零件，北京人形機械人創新中心輸出工藝標準，三者協同實現新產品快速落地。

2025年世界人形機器人運動會。（視覺中國）

2025年世界人形機器人運動會。（視覺中國）

場景賦能機制更具前瞻性。北京市開放城市公共空間作為創新試驗場：協和醫院手術機械人通過真實臨床數據持續優化，環球影城服務機械人日均萬次交互積累行為算法。這些場景產生的高價值數據回傳至創新中心，形成「應用-數據-優化」的閉環，使企業故障率半年內下降80%，曡代效率提升300%。

標準化體系則奠定規則話語權。機械人大賽中形成的運動控制、環境感知等138項測試標準，已轉化為全國性行業規範。華為、京東牽頭建立的具身智能測評實驗室，推動跨區域認證體系互認，降低企業合規成本30%以上。這種制度組合拳使北京從政策窪地進化為規則制定和技術策源的制度高地。

民企突破：連接技術與市場的橋梁

宇樹科技展台上，搭載自研關節電機的格鬥機械人正進行抗沖擊測試。該電機功率密度達8.5kW/kg的指標，源於三年工程實踐積累。公司創始人王興興坦言，宇樹科技對客戶大規模訂單的交付核心，在於工業級可靠性設計。這正是中國民企的核心價值——成為打通技術與市場斷層的連接者。當科研機構追求參數突破時，民企更關注工程化實現路徑。

宇樹科技機器人獲得4*100米接力冠軍。

這種連接能力延伸為場景定義權的爭奪。術銳醫療研制的手術機械人，源於對外科醫生操作習慣的深度解構；普渡科技在火鍋店場景中的突破，在於精準解構傳菜環境的空間約束。數據顯示，聚焦細分市場的民企研發投入產出比顯著優於行業均值，印證垂直深耕的戰略價值。

更具突破意義的是星海圖開發的共享訓練數據庫。該平台接入超300家企業，通過數據貢獻兌換算力的機制，使山東某軸承廠僅投入傳統方案25%的成本即完成智能化改造。這種輕量化接入方式印證：民企正從產品提供者進化為生態構建者，成為產業生態的「毛細血管」。

中小城市轉型：生態位創新的戰略重構

在機械人領域，中小城市的成功，往往在於從被動承接轉向主動卡位的生態策略：浙江玉環雙環傳動專注RV減速器行星齒輪修形技術，在細分領域掌握行業話語權；東莞匯川技術通過熱管理技術優化，在驅控模組賽道建立「小巨人」地位；常州銘科精技的實驗室內，0.01毫米精度的關節裝配工藝突破，使其占據全球3C領域75%的點膠設備份額。

中小城市更深層的轉型，在於存量資源的價值再發現。深圳地鐵將夜間閒置貨運通道改造為機械人配送網絡，重構300個站點供應鏈，也為其他城市打開思路；濰坊農業大棚植保機械人激活傳統農機智能化潛能。這些創新驗證「場景重構比設備更新更具經濟價值」的戰略判斷，使設備投資回收周期縮短至18個月。

此外，服務樞紐的崛起成為生態圈新支點。佛山「機械人醫院」創建的狀態監測系統，通過振動圖譜分析使設備維護效率大幅提升；襄陽職業技術學院開發的產教融合課程體系，年均輸出500名適配智能工廠的技術骨幹。這類創新印證：當資源稟賦受限，可通過服務網絡構建參與產業分工，形成「不求所有，但求所用」的輕資產戰略。

商家透過程式下單，人手把貨物載進機械人內，再「AI調度算法」，自主規劃了最優路線，開展配送旅程。

全國首創的深圳地鐵機械人配送測試，在在深圳地鐵2號線灣廈站進行。（萬緯官方微信/當代中國授權)

生態協同：中國路徑的全球價值

比亞迪工廠的焊接機械人連續運行十萬小時，其關節模組中來自玉環的減速器運行曲線，正同步上傳至工業互聯網平台進行壽命預測。這一微觀場景揭示中國產業的核心優勢——全產業鏈協同效應。通過北京制定的認證標準、民企開發的共享平台、中小城市提供的專業化服務，產業鏈各環節建立互信機制，使技術滲透成本下降60%。

這種協同催生了梯度發展模式的自然演進：北京聚焦前沿探索，長三角攻堅核心部件，珠三角深耕場景應用。湖北建立的百億人形機械人母基金、南京構建的「硬件-算法-服務」集成生態等創新實踐，推動制度供給與市場力量共振，實現創新資源全國高效流動。

重塑未來：人機共生的東方智慧

通州養老社區，搭載生理監測模塊的助行機械人記錄長者活動數據；前海法院智能系統30秒完成法律文書撰寫。當技術創新的焦點從競技場轉向民生場景，中國機械人產業展現出獨特智慧：北京探索的制度框架、民企開發的普惠技術、中小城市構建的服務網絡，共同編織出全民參與的創新生態。

隨著國家標準的完善和區域協同的深化，中國正在為全球提供機械人產業化的第三種路徑——在技術革命與人本價值的交匯點上，以東方智慧回答「人機何以共生」的世紀命題。當冰冷的機器被賦予服務人性的溫度，中國產業實踐深刻昭示：機械人時代的終極勝利，不僅在於創造更好的機器，更在於建造更美好的社會。

作者系北京市工商聯副主席、振興國際智庫理事長 李志起

