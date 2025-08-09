機械人「國足」世界盃奪冠　清華火神隊到底是何方神聖？

你沒有看錯，確實是「國足」，但此國足不同彼國足，此世界盃也不同彼世界盃。

實情是這樣，今年7月底，巴西舉行機械人足球世界盃(RoboCup 2025)，來自中國的「清華火神隊」在最矚目的組別「人形組」中的「成人組」中勇奪冠軍，是比賽開辦28年以來，首次有中國隊伍封王。

問題來了，「清華火神隊」到底是何方神聖呢？領軍的核心人物清華大學教授趙國明又是誰呢？



「國足」揚威海外？ 原來是機械人足球世界盃

清華大學教授趙國明是清華火神隊的領軍人物。（網上圖片）

「火神」之名，源於中國神話人物，而據火神隊隊員表示，「和外國隊『打架』時，名字中帶『神』字勝率能飆升。」

2003年，趙明國入職清華大學自動化系，主要研究機器人的步態控制與行走。早在火神隊成立之初，趙國明就深知機械人技術的重要，目標是創造一款能夠在復雜環境中自主活動的人形機械人。那一年是2004年，距今已超過20年。

但在當時，其實很多人仍對人形機械人持懷疑態度，認為相關研究的前景渺茫。機械人在清華大學亦不是一個受歡迎的研究方向，投入大、產出低，與ACM等信息學競賽相比屬於「性價比極低」。不過趙明國堅持認為，未來的機械人必須有能力像人一樣理解和應對周圍的世界。

為了組隊參加RoboCup，趙明國用人唯才，隊員不局限於信息學院、也不局限於工科院系。趙明國最初從機械人實驗室抽調數名學生，再加上自動化系其他老師各派來幾名研究生過來，東拼西湊終於組成第一支機械人足球隊。

從四足機械人到人形機械人 火神隊軟硬件兼精

清華火神隊成軍後不斷參加國內外的機械人比賽。（網上圖片）

火神隊剛開始時成績並不突出，除了在2004年獲得過國內賽四足組的冠軍之外，往後數年都是名落孫山。

後來，趙明國認為人形機械人更符合火神隊，於是在 2006年，火神隊從四足機機械人轉向人形機械人，開啟新研究方向。趙明國亦同步調整戰略，明白研究軟件不能脫離硬件，開始更關注機械人的硬件，帶隊員做了大大小小幾個不同規格的人形機械人。

經歷了初期的艱難，火神隊在取得一定的技術積累後，開始開發自主硬件和控制算法，諸如「虛擬斜坡法」等創新技術，使得火神隊的人形機械人在行走能力上，達到國際領先水平。

自此，火神隊RoboCup的成績突飛猛進，在各項比賽中一直位於前三名。趙明國幾乎每一年都會帶隊參加RoboCup，他認為這個比賽為相關研究提供動態對抗的標準化環境。

最終在2025年7月23日，火神隊在巴西舉行的機械人足球世界盃，代表中國隊贏得冠軍，成功開創歷史。

清華火神隊的機械人在機械人足球世界盃勇奪冠軍。（網上圖片）

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

