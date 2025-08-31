全球最大！深圳前海冰雪世界9月29日開業　票價曝光最高近2.4萬

8月28日下午，由華發股份投資建設運營的全球規模最大、緯度最低的頂級室內滑雪場——深圳·前海冰雪世界項目在深圳國際會展中心舉行開票儀式，正式宣布項目將於今年9月29日開業。



根據此次公布的票價，深圳·前海冰雪世界項目滑雪票分為五檔。除了單次票，深圳·前海冰雪世界還提供三檔會籍服務，分別為90天無限次暢滑的黃金會籍、180天無限次暢滑的鉑金會籍以及365天無限次暢滑的黑金會籍，定價分別為9999元（人民幣，下同）、13699元、23799元。

深圳前海冰雪世界雪票價格。

據南方都市報報導，8月28日，滑雪場地已經進入最後測試階段。據介紹，作為全球緯度最低、規模最大的室內雪場，華發冰雪熱雪奇跡建築面積10萬平方米，配備5條專業滑道、2處地形公園、2條索道和5條魔毯。其中，5條專業滑道總長1569米，雪道最大垂直落差達83米，單道最長463米，最大坡度18度，具備承辦國際專業滑雪賽事的標準與能力。雪場內部全年恒溫維持在-6℃。

此外，園區內還設有由14項冰雪遊樂項目組成的娛雪區，包括極地探險之旅、速降回旋雪圈道、搖擺雪圈道、雪上卡丁車、冰雕藝術長廊等精彩內容。無論是初次嘗試的雪場「小白」，還是經驗豐富的專業玩家，都能在這里盡情體驗冰雪運動的樂趣與魅力。

前海冰雪世界不僅擁有頂級雪道配置，還有領先的高效運力系統，兩條並行上升的4人吊椅索道與魔毯組成立體交通網，每小時可輸送3200名滑雪者。雪場內的高區雲頂餐廳將美食與景觀融合，遊客可在品鑒佳餚時北瞰雪道全景。未來，這里還將設立青少年冰雪訓練營、舉辦國際賽事，並深度融合冰雪運動、文化展示及科技體驗，成為中國冰雪旅遊的重要目的地。

全球首款3A級奇幻冰雪全感XR產品《魔法冰堡》也將於9月29日在前海冰雪世界正式面向公眾開放。產品通過8K超高清渲染呈現的冰雪童話世界，突破傳統「視聽」局限，融合30余種環境特效、動感模擬、觸覺反饋等全感體驗，讓玩家獲得沈浸式冒險旅程。

近年來，深圳大力推進冰雪運動與文化、旅遊等業態融合，強化冰雪裝備研發創新和品牌建設，推動冰雪經濟差異化、特色化發展。2023年，深圳前海·華發冰雪世界在前海會展新城片區投入建設。

根據早期規劃，項目將結合冰雪產業鏈上下遊，打造兼具專業性、娛樂性以及冰雪產業推廣為一體的產城融合超級生態。除了熱雪奇跡這一核心冰場項目，華發冰雪世界是基於冰雪IP打造集運動、娛樂、體育、微醺、興趣社交為一體的開放式體驗商業空間。不僅串聯公園街區、主題廣場、休閒美食等業態，還提供沖浪、攀巖、騎行等項目，更擁有一座深度達33米的室內深潛池。

據相關負責人透露，冰場項目即熱雪奇跡將於9月29日率先與公眾界面，其余商業項目也會在後期陸續面市。而深圳冰雪項目的開業，預期將刷新粵港澳大灣區的文旅新地標。