樺加沙｜深圳提醒市民備三日物資　官方嚴禁哄抬物價最高罰500萬

今年第18號颱風「樺加沙」強度極強、風圈範圍廣，被氣象部門評估為今年以來影響中國最強的颱風。根據預測，深圳將於9月23日夜間至24日迎來最猛烈風雨，全市或出現大暴雨至局部特大暴雨，陸地最大陣風可達12至14級，沿海及高地更可能達15至17級。



深圳市應急管理局防災減災處處長王常效表示，「樺加沙」或將成為自2018年「山竹」後影響深圳最強的颱風，目前全市已全面啟動應急機制，各部門正有序落實防風防汛工作。他提醒市民，極端天氣下不排除外賣平台臨時關停，呼籲市民提前準備至少三日的飲用水、食物、藥品及應急物資，並減少不必要外出，避免前往沿海、低窪地區，同時要加固門窗，熟悉撤離路線，妥善安置老人、兒童及病患。

隨着颱風逼近，不少市民湧入超市集中採購，部份貨架一度出現空置。不過，深圳市商務局回應指，這是短時、局部現象，強調全市生活必需品供應充足，價格總體平穩。深圳海吉星批發市場已啟動「保供加速度」，日均可供應生鮮超過6000噸，庫存及在途貨源均十分充裕，若出現緊急情況，可於一日內從全國多個市場調撥5000噸蔬菜，確保「不斷檔、不脫銷」。

內媒走訪龍崗區多個市場及超市，見到菜品種類齊全、供應充足，不少商戶忙於上貨。天虹超市福民店當日更提早開門，備貨量為平日的3至5倍，線上訂單數亦較平日增加兩至三倍，員工正加緊打包配送。

為保障極端天氣下市場秩序，深圳市市場監督管理局22日發出《關於颱風「樺加沙」期間市場價格行為提醒告誡書》，要求經營者嚴格遵守《價格法》，不得藉颱風之名哄抬價格或囤積居奇。深圳當局強調，若出現違規行為，將依法嚴懲：違反明碼標價最高罰款5000元（人民幣，下同），價格欺詐最高罰款50萬元，哄抬價格最高可罰300萬元，串通操縱價格最高可罰500萬元。深圳市政府強調，政企聯動將確保市民「安心購」，市民無需恐慌性搶購。