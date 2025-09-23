颱風樺加沙｜廣東11市「五停」 包括深圳珠海中山東莞潮州佛山等
撰文：朱加樟
出版：更新：
超強颱風樺加沙來襲，截至23日（周二）上午，廣東深圳、珠海、江門、中山、惠州、東莞、陽江、茂名、湛江、潮州、佛山等11市，已發布通告實行「五停」措施，即停課、停工、停產、停運、停業；汕頭將分區域、分行業、分時段實行「四停」。
深圳方面，深圳將於23日傍晚6時起在全市啟動防颱風和防汛一級應急響應。23日下午在全市範圍內實行「五停」，其中下午2時起停工、停業、停市，晚上8時起停運，22日晚已開始停課。
深圳官方表示，除搶險人員和民生保障人員外，其他人員請勿隨意外出。全市開放全部室內避險場所供群眾避險。
深圳地鐵發布運營公告：深圳地鐵全線網將於今日（23日）提前結束運營：各線路末班車將於傍晚6時從各線路首末站點發出，各站末班車發出後，車站將只出不進；深圳地鐵將於今日中午12時起在全線網各線投入高峰運力，線網恢復運營時間將另行通知。
